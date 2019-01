Nacional de Softbol: Villa Clara buscará ser profeta en su tierra

La selección de Villa Clara sale como la gran favorita para retener la corona en el Campeonato Nacional de Softbol femenino, que se efectuará en la ciudad de Santa Clara a partir del próximo día 17 de febrero y en el cual intervendrán un total de seis conjuntos.

Guiadas por el brazo de la experimentada Anisley López, las villaclareñas buscarán su tercer título consecutivo, aunque deben recibir fuerte oposición de sus principales adversarias en los últimos 10 años la escuadra de Granma.



Además, intervendrán los equipos de Holguín, medallista de bronce en la edición precedente, La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba, quien clasificó en el torneo de segunda división celebrado en agosto del pasado año en Ciego de Ávila.



Juan Reynaldo Pérez Pardo, Comisionado Nacional del deporte de la “bola blanda”, dijo que las provincias de mejores resultados en la última década en el sector femenino son Villa Clara y Granma. “Desde el año 2000 aproximadamente, los territorios que han estado casi siempre en la discusión de la medalla de oro son estos dos. No hay dudas que salen como favoritos para llevarse el título, aunque pudieran recibir alguna rivalidad especialmente de los elencos de Holguín y Guantánamo, que han estado a la escolta de estas dos provincias”.



Acerca de cuál será el sistema de competencias que se utilizará y otras precisiones técnicas, Juan Reynaldo señaló: “Se jugará por el sistema de todos contra todos a dos vueltas, una doble y otra sencilla, por lo que cada equipo efectuará 15 choques en la etapa clasificatoria. Después los cuatro primeros discutirán las medallas por el sistema Page, el que se emplea internacionalmente”.



El también Presidente de la Federación Cubana de Softbol adelantó que las chicas tendrán como principal evento internacional en el 2019 el Pre-olímpico de las Américas, que tendrá como sede a Canadá el próximo mes de agosto y que solo otorgará dos plazas para la cita de Tokio 2020. “Es la única opción que vamos a tener para asistir a los Juegos Olímpicos. Incluso se está manejando la posibilidad de que el mismo sea clasificatorio para el Panamericano del deporte del 2021, que a su vez otorgará plazas para los Juegos Panamericanos de 2023 y los Centroamericanos y del Caribe de 2022”.



El máximo directivo del softbol en Cuba manifestó que aunque no se cumplió el objetivo de llegar a la final en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, este deporte vive un buen momento. “Lo que sucede que en el área hay mucho nivel. Por ejemplo en el Mundial del 2018 celebrado en Japón, entre los seis primeros elencos cuatro son de América, son los casos de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México. Este deporte goza de excelente salud, tenemos hace 8 años a las mujeres insertadas en el calendario escolar y juvenil. Lo que sucede es que al no tener posibilidad de asistir a certámenes internacionales en las categorías inferiores esto nos impide de tener un mejor desarrollo. Nuestras atletas vienen a topar con jugadoras foráneas cuando llegan a la primera categoría y en este sentido estamos en desventaja con otros países”.



A continuación las declaraciones de Juan Reynaldo Pérez Pardo, Comisionado Nacional de Softbol, quien comenta sobre el venidero Campeonato Nacional femenino y los compromisos internacionales de la disciplina:

