Nadadores cubanos debutarán en Mundial de Natación

Los cuatro cubanos inscritos debutarán este martes en la primera jornada del Campeonato Mundial de natación en piscina de 25 metros en Hangzhou, China Elisbet Gamez, Luis Vega, Andrea Becali y Armado Barrera intentarán mejorar sus marcas en la última competencia del año.



Elisbet, la principal ondina cubana, competirá en los 200 metros libres donde se las verá con Annika Bruhn– Ger, Mallory Comerford-Usa, Leah Smith- Usa, Anastasia Guzhenkova- Rus, Jianjiahe WANG- CHN, Ariarne Titmus- Aus, Carla Buchanan- Aus, Ho Nam Wai- HKG y Leva Maluka-Lat.



Barrera, en los 100 metros espalda, tendrá como rivales a Matthew- US ISV, Nguyen–Vie, Pinzon–Col, Ceccon-Ita, Lee-Kor, Feldbergs- Lat, Lahrichi-Mar y Iakovidis- Cyp.



En los 100 espalda, Andrea se encontrará con CHILTON-Palau, Ince-Grn, Treasure- Bar, Márquez- Esa, Blake-Fiji, Murua-Pan, Zeqiri-Kos, Furgeson-Islas Marshall, Thioune- Sen.



Y Vega competirá en los 200 mariposa junto a Al-Khulaifi-Qat, Kabbara-Lbn, Guzmán- Dom, Araya-Chi, Arroyo- Pur, Álvarez- Crc, Ponce-Gua, Bortnicov-Mda.

