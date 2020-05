🎧 Nancy y la sangre por la vida





Las Tunas, Cuba.- Nancy Flores González ha donado sangre 83 veces a lo largo de su vida. La más reciente de ellas porque es su granito de arena contra la Covid-19.



Es del tipo B positiva. Su sonrisa resulta prueba cabal de la gente buena de este país. Esa que está ahora mismo presta a dar lo mejor por la vida y la esperanza.



La vi extender el brazo, sin miedos, sabiendo cada detalle del proceso que vendría después. Y también noté que, con la mirada, parecía anticiparse a los doctores. Ya la conocen. Le explican a medias porque en cualquier momento es ella la que les habla de los riesgos, gracias al valor mayúsculo que da la experiencia.

Ante cada donación siento una felicidad tremenda. Sé que un poquito de sangre puede ayudar al que lo necesita y más en medio de esta enfermedad terrible que está en todo el mundo. Yo aprendí de Fidel a dar lo que tengo, no lo que me sobra. Me siento orgullosa de salvar vidas.



Mujer de verbo fácil y sonrisa amplia que se enterneció cuando me habló de su nieta de seis años. Asegura que la niña no se pierde una sola de las teleclases y todo porque le gustan mucho las matemáticas. Me contó que le dice “mi vieja”, con ese cariño magro, capaz de cambiar el curso de un día cualquiera.



Actualmente Nancy es la secretaria del Buró extraterritorial de la Empresa de Tabacos en Las Tunas. Dona sangre sin remilgos por los hijos de este país, el suyo, sin pedir nada a cambio, apenas por el regocijo infinito que da ser útil. (Fotos: Reynaldo López Peña)

