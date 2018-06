Natación cubana por resultados positivos en Barranquilla

La natación cubana no vive jornadas en las que puede mirar al centro del podio, pero no por ello renuncia a lograr un resultado positivo en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia. Imaday Núñez, comisionada nacional de la disciplina, fue concreta al expresar a JIT que el objetivo principal es elevar la cifra de nadadores convocados, con respecto a lo logrado en Veracruz 2014, y que existen opciones de acercarse al podio a través de las figuras más "experimentadas", a decir Elisbet Gámez, Luis Vega, Armando Barrera, Lázaro Vergara y Cristian Ricardo. El próximo día 20 de junio sabremos en definitiva cual será nuestra delegación a los Juegos, pues recibiremos, como todos los países del área, la notificación de los organizadores. Enviamos las marcas de 21 atletas y habrá que ver cuántos reciben plazas de acuerdo a la calidad de sus tiempos», explicó Imaday.



Esperan triatletas mejorar en Barranquilla actuación de Veracruz



Mejorar la actuación de Veracruz 2014, cita en la que se alcanzó una presea de bronce, será la meta del triatlón cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Alejandro Puerto, comisionado nacional de ese deporte, explicó que Cuba irá a ese certamen con equipo completo de seis triatletas, tres en cada sexo, con mayores opciones en la prueba individual femenina y el relevo mixto. Resaltó que en el caso del relevo mixto, la pareja que gane esa modalidad garantizará para su país dos boletos entre hombres y mujeres para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Participarán patinadores cubanos en Barranquilla 2018



Cuba estará representada por nueve atletas de patinaje en sus dos modalidades, artística y de carrera, como parte de la delegación que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia. La edición 23 del certamen tendrá como escenario para esta competición un patinódromo de alto nivel, consistente en una pista de 200 metros con superficie de vesmaco, así como también un pavimento de granito pulido para la rama artística. Daniel Mesa Rivero, presidente de la Federación Cubana de Patinaje, informó a la prensa que la delegación cubana estará compuesta por cinco patinadores en la modalidad de carrera. Ellos son Amanda García, HailaBrunet, Tony García, David Quintero y Abel Ortiz. En la variante artística intervendrán Nathalie López Lleonart, Jennifer María Fernández, Néstor González Alba y María Clotilde Pérez.



Recibe Andrés Iniesta, cruz de honor al mérito deportivo



El futbolista Andrés Iniesta, héroe de la final del Mundial de 2010 y leyenda del Barcelona, recibió la mayor distinción deportiva en España, la Cruz de Honor al Mérito Deportivo. El ex jugador del club catalán, con el que ganó todos los títulos, incluidos varios en Champions, Liga y Copa del Rey, es uno de los mejores futbolistas de la historia de España. Quiero agradecer esta distinción a mis compañeros de club y selección porque en gran medida esta medalla es gracias a ellos', dijo Iniesta, de 34 años, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El centrocampista, que fichó recientemente por el VisselKobe de Japón, disputará a partir del 14 de junio el Mundial de Rusia con la selección española.



Superó Cuba a Guatemala en copa de retadores de NORCECA



La selección cubana masculina no tuvo contratiempos para superar al de Guatemala 3-0 con parciales de 25-10, 25-16, 25-16 en el cierre del inicio de la Copa de Retadores de NORCECA por el cupo a la Final Mundial clasificatoria a la Liga de las Naciones de la FIVB 2019. Los favoritos fueron superiores en todos los órdenes del encuentro, en el cual los máximos anotadores fueron el opuesto Miguel David Gutiérrez y el atacante de esquina Osniel Melgarejo. En tanto los centrales LivánOsoria y Roamy Alonso agregaron 9 y 5 puntos, respectivamente, y completó la formación abridora el pasador Adrián Goide (3). Por los centroamericanos aportó más a su equipo el opuesto Leonel Aragón con 6 unidades en un partido que disfrutó el público asistente a la sala 19 de Noviembre, así como de una sencilla pero atractiva actividad inaugural deportivo-cultural entre los dos partidos.



Vuelven al podio discóbolas cubanas en Finlandia



Aunque siguen sin derrotar a la croata Sandra Perkovic, las cubanas Yaimé Pérez y Denia Caballero volvieron a sumar premios en su paso por mítines europeos de atletismo, esta vez en el PaavoNurmiGames de Turku, en Finlandia. En general no hubo buenas marcas, pues la Perkovic apenas tiró 66,22 metros en su primer intento y luego falló cinco veces consecutivas, algo poco habitual en ella.Yaimé le escoltó con 63,81 y Denia fue tercera dueña de 62,93 metros. En ese mismo orden finalizaron las tres en las fases de la Liga del Diamante de Doha (Catar) y Roma (Italia), esta última hace apenas cinco días. Por el momento ambas aseguraron que se encuentran bien, cumpliendo con un plan que ejecutan junto a sus entrenadores en la localidad española de Guadalajara, desde donde se trasladarán a las competencias previstas.



Gana su segundo juego pitcher Noelvis Entenza en liga de Canadá



El pitcher derecho NoelvisEntenza ganó este martes su segundo juego en la actual temporada de la liga Intercounty (IBL) de Canadá y su número 20 desde su llegada en 2016 a las Panteras de Kitchener. Entenza, natural de la provincia de Cienfuegos, pero que juega con la capital en Series Nacionales, se apuntó la victoria 5x0 ante el Barrie. El diestro lanzó durante siete entradas completas sin permitir carreras, con solo cuatro hits tolerados, tres boletos y cuatro ponches, para darle un importante triunfo a su equipo, que igualó en la cima del certamen con Toronto, con siete victorias y tres derrotas. Esta fue su tercera salida de 2018, todas como abridor, y en 17 entradas y dos tercios de labor, exhibe una efectividad de 1,52 con dos victorias sin derrotas.



Debutó como jugador de fútbol Usain Bolt en Noruega



El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, lució el dorsal '9.58' en Drammen durante veinte minutos de un amistoso con el Stromsgodset ante la selección noruega sub'19, frente a la que perdió por 1-0. Según informa el sitio digital Marca, ante varios cientos de espectadores, el «relámpago» consiguió debutar a los 71 minutos de partido, cuando el combinado de jóvenes nórdicos ya mandaba con un gol de Erik Botheim en el primer periodo. Bolt se fajó con los internacionales nórdicos. Le puso empeño el tiempo que estuvo en el campo, trató de aprovechar su velocidad, pidió el balón en todo momento e incluso tuvo una oportunidad para empatar, pero no pudo impactar bien un cabezazo cuando se encontraba en el área pequeña en magnífica posición. Bolt, que abandonó el atletismo tras los Mundiales de Londres del año pasado y es un reconocido aficionado al fútbol, lleva varios días entrenándose con el conjunto noruego, con vistas a prepararse para el partido benéfico que disputará el 10 de junio en Old Trafford con una selección mundial.



