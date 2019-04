NBA Playoff Este semifinal: Toronto Raptors - Philadelphia 76ers

Comienza la segunda ronda de los play-off en la NBA (National Basketball Associations) y el primer partido de semifinales de conferencia será entre Toronto Raptors y Philladelphia 76ers. Adentrémonos un poco en esta serie al mejor de siete juegos.



Enfrentamientos particulares en la temporada: 3-1



• Tor 129-112 Phi 30/12/2018

• Tor 113-102 Phi 05/12/2018

• Tor 101-126 Phi 22/12/2018

• Tor 119-107 Phi 05/02/2019







Primera Ronda:

Toronto Raptors 4-1 Orlando Magics



La serie entre Raptors y Magics no fue un gran medidor para el equipo canadiense, más allá de no confiarse ante pequeños equipos, sabiduría adquirida en esa derrota 104-101 comenzando la serie en primera ronda. Como era de esperar, Kawhi Leonard lideró a la franquicia de rojo y negro y con su promedio de 27,8 puntos en los cinco encuentros además de una efectividad de 55,6% en tiros de campo y 53,8% desde la línea de tres puntos.



Kyle Lowry terminó siendo el punto más débil que tuvo el conjunto en el inicio de la ronda de eliminación directa. Lowry tuvo un muy mal primer juego donde no anotó puntos en 34 minutos de juego. Tampoco es que luego tuvo unos súper números, porque promedió 11,4 puntos, pero su responsabilidad como armador pesó por su experiencia en postemporada con siete campañas.



El poco aporte del base estadounidense no lo sintió Nick Nurse porque Pascal Siakam terminó siendo el segundo hombre en importancia de su plantilla. Siakam lleva tres años en la liga, en su primera temporada solo estuvo 10 minutos en cancha en dos juegos de postemporada sin conseguir anotaciones, en la segunda promedió 6,6 en los diez partidos del equipo y este año promedia 22,6 en cinco juegos. Su ascenso es exponencial y terminará siendo la cara de la franquicia si Leonard decide no renovar.







Primera Ronda:

Philadelphia 76ers 4-1 Brooklyn Nets



Philadelphia sudó la camiseta contra Nets y aunque cerró la eliminatoria en cinco choques el conjunto de New York compitió bien. Ben Simmons fue determinante con su salto cualitativo del primer pleito donde consiguió 9 puntos-3 asistencias-7 rebotes, al segundo con un triple doble de 18-12-10.



La salud de Joel Embiid preocupó bastante a los Sixers y Brett Brown pero el camerunés encontró su forma óptima y su presencia en el plantel titular fue innegable. Comandó a su equipo en puntos con 24,8 a pesar de solo estar en cancha 24,3 minutos por encuentro. Lo bueno para “El proceso” fue la gran actuación de Tobias Harris con 17,6 unidades, si bien la calidad de Jymmy Butler y JJ Redick no se discute, la de Harris estaba en duda porque es su segundo año en postemporada en sus siete años en la liga.



Boban Marjanovic también se sumó a la fiesta de anotadores y con su acostumbrada efectividad cerca del 60% (58.8% en la serie) consiguió como promedio 10.8 tantos.



La Serie



De los cuatro partidos entre ambos equipos este año, Leonard solo se ausento en la derrota 126-101. En los otros tres encuentros, el hawaiano promedió 30,3 puntos y cuando estuvo en cancha los del norte jugaron para +17 de manera combinada. Sin dudas el más defensivo de la liga en dos años marca la diferencia cuando está en el tabloncillo.



Hay un dato interesante sobre Leonard enfrentando a 76ers, ha jugado 14 veces contra el equipo de Philadelphia, y nunca ha perdido. Sus topes en estos juegos los han conseguido en sus partidos más recientes, la victoria del 5 de diciembre 113-102, donde consiguió 36 puntos y en el primer partido de la serie con 45.



Es que este jugador crece más cada año y se vuelve imparable para sus rivales. Su polivalencia le permite a su equipo aprovechar de mejor manera su contribución. Fuera del perímetro fue letal ante Orlando en la primera serie con 53,8% de efectividad y dentro de él fue aún más certero con 55,6%. Puede conducir el balón y culminar penetraciones complicadas, con sus tiros en suspensión cerca de la línea de libres casi no falla y su doble largo es igual de eficiente, además de que su físico le permite luchar bajo el aro de ser necesario.



Por supuesto, que durante toda la serie será el hombre a detener por el equipo de Brown, pero no el único dolor de cabeza, pues Paskal Siakam les anotó 29 tantos en el primer choque de la serie Tor 108-Phi 95.



Siakam y Leonard se han convertido en una de las duplas más eficientes de la liga y en Orlando no encontraron la manera de minimizarlos. En Philadelphia tendrán que descifrar la clave si quieren tener una oportunidad, porque le anotaron 74 puntos combinados en el primer juego de la eliminatoria y cuando ambos estuvieron en cancha su equipo gano al menos por +10. Siakam terminó con 80% de efectividad de tiros de campo y Leonard con 69,6%, ambos se combinaron para 73%.



Cuando en cancha tienes dos hombres que literalmente no los puedes detener terminarás teniendo problemas. Ni Tobias Harris, ni Ben Simmons, ni Jimmy Butler o Joel Embiid pudieron frenar a estos jugadores. A eso sumemos la baja actuación del quinteto titular de “El proceso” donde ninguno superó los 20 puntos.



Embiid terminó con 16 pero un pobre rendimiento en tiros de campo con solo 27,8%. En su contra está la posibilidad que tiene Toronto de defenderlo con múltiples hombres, puede ser Marc Gasol, Serge Ibaka o puede marcarlo Siakam. En cualquier caso son tres hombres altos que han demostrado ser competentes en la defensa.



Simmons volvió a quedar un poco por debajo en su aporte y solo contribuyó con 14 tantos y tres asistencias. Terminó marcando la distancia entre Broklyn Nets y los suyos en la primera ronda y debe emplearse más en el tiro para esta ronda. Durante la temporada regular fue el tercero asistiendo a jugadores desde la línea de tres gracias a sus penetraciones, por eso debe intentar más atravesar la duela con el balón en la mano para dejar desmarcados a sus compañeros.

Buttler y Harris tampoco cumplieron con pobres desempeños de 10-33% y 14-35% (puntos-efectividad) respectivamente.



Será una serie larga, donde Toronto tiene la ventaja porque aunque en Philadelphia hay mucho talento, aún no terminan por explotar.



Resumen del Juego 1 de la serie Tor 108-95 Phi.







Factor X



Toronto Raptors: Kyle Lowry debe mostrar mejor nivel, en el primer juego de la serie ante Orlando no consiguió puntos y la derrota llegó en gran medida por ello. Ahora tampoco consigue grandes números en el inicio, solo 9 tantos. Debe trabajar para dobles dígitos y así, repartir un poco más el peso ofensivo.



Philadelphia 76ers: Ben Simmons tiene que marcar la diferencia. Si Embiid no puede lograr los puntos, debe buscarlos Simmons y luchar por emular los 31 puntos que consiguió en el tercer juego de la serie ante Brooklyn Nets.



Pronóstico: Toronto Raptos 4-2 Philadelphia 76ers

