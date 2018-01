Destacamos

"Necesitamos administrar bien los recursos" (+Audio)





La XXII sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular de La Habana, en su XI Periodo de Mandato sesionó con la presencia del Miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández.



"Si no buscamos buenos cuadros que administren los recursos en los municipios, no vamos a avanzar lo suficiente y lo necesario en los territorios", fue el llamado de Esteban Lazo a los delegados presentes en la sesión ordinaria efectuada este sábado 20 de enero.



"Hay que tratar de buscar compañeros que tengan sobre todo mucha experiencia desde el punto de vista administrativo, que tengan también autoridad, prestigio, que sean respetados y aunque no conozcan totalmente los problemas del Poder Popular, tendrán que irlo aprendiendo. Lo que necesitamos es gente que administren bien, que sepan controlar, impulsar las tareas de la economía".



"Si yo fuera Ricardo Cabrisas, que no lo puedo ser, o fuera Lina Pedraza, o Rodrigo Malmierca, me quitaba un cuadro importante del ministerio y lo ponía en un municipio de La Habana. Íbamos a ganar la batalla porque La Habana no es una provincia, es la capital del país y por lo tanto la influencia de los Órganos Centrales del Estado, independientemente de la Comisión de Apoyo a la capital, necesita también de la continuidad, de la sistematicidad, tiene que verse a la Habana como un eslabón más de los ministerios, por las complejidades de la capital", aseveró Esteban Lazo.







"Estamos en un momento en donde tenemos que dar el máximo" , fueron las palabras de la Miembro del Buró Político y Primera Secretaria del Partido en la capital, Mercedes López Acea, que caracterizó la crítica valoración del desempeño del 2017 y 2018 en la rama de inversiones en La Habana.



"La industrias en la capital tiene que avanzar más en esas inversiones, sobre todo en la organización y la planificación que tienen que dar un resultado diferente y más comprometido con la solución de los problemas del propio territorio. Y eso todavía es algo en lo que nosotros tenemos que seguir evaluando pero también tenemos que hacer propuestas concretas que tienen que tener un resultado hasta en el Plan de la Economía. Yo creo que son de las cuestiones que todavía nos restan a ese resultado que puede ser mucho mejor al que fue más favorable en el 2017".



López Acea continuó diciendo que "el 2017 cuando usted lo analiza integralmente hay resultados favorables, lo que no nos puede dejar observar aquellas cuestiones que todavía dejan insatisfacciones y sobre las cuales existen reservas y determinadas deficiencias que tenemos que rectificar para que no se repita en el 2018 y lograr este año lo que hoy reclaman de nosotros la Revolución y el Socialismo que estamos construyendo, y que tienen que ver con el mejoramiento de esa economía a partir de poder lograr resultados más favorables pero que tiene un efecto en la vida de la población".







En el Centro de Convenciones de Cojímar en el municipio Habana del Este, fueron analizados los principales resultados del Plan de la Economía del 2017, así como el Plan 2018 con indicadores como la vivienda, transporte urbano, salud, educación y acciones de reparación y mantenimiento constructivos, presentados por la Directora Provincia de Economía y Planificación, Mirna Laffita Cuza.



"El Plan 2018 exigirá de nosotros mayor disciplina y organización en el cumplimiento de las estrategias trazadas, a tales efectos consideramos necesarios resaltar aspectos a tener como prioridad en su ejecución, como el control de los índices de consumo y de la eficiencia energética en el uso de los portadores energéticos incrementando la capacitación; el cumplimiento de las medidas implementadas y el chequeo sistemático; tener en cuenta el nivel de inventarios existentes con premisa de considerarlos como fuentes del plan y aseguramiento del proceso productivo, incrementar el control territorial al cumplimiento del plan de exportaciones, así como el seguimiento al fomento de nuevas fuentes de exportación; el cumplimiento con eficiencia de la aplicación de los sistemas de pago; cumplir con calidad la ejecución de las inversiones y garantizar un uso y control eficiente de los recursos que el Estado ha dispuesto para importantes programas".



El cumplimiento de la ejecución del Presupuesto al cierre del 2017, así como el ajuste para este año fue presentado por la Directora Provincial de Finanzas y Precios, Grisel de la Nuez.



Asistieron además, el Vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, los Ministros de Economía, Ricardo Cabrisas, del Transporte, Adel Yzquierdo, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca Díaz, y de Finanzas y Precios Lina Pedraza.



Escuche otros detalles en el siguiente reporte en audio:

