Necesitamos mejorar la formulación del pan normado (+Audios)

Necesitamos mejorar la formulación del pan normado



Momento de la comparecencia de directivos de Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de La Habana. Fotos y video: Gabdiel Silva.



La Formulación del pan normado, en Cuba lleva 20 años, aún cuando se han propuesto 6 variantes al Ministerio de Industria Alimentaria. Los maestros panaderos y directivos del sector producen el alimento con tecnologías arcaicas, edificaciones en mal estado, además de identificarse indisciplinas en los establecimientos y violaciones en algunas de requisitos sanitarios.



La Especialista en Calidad y Normalización de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria de La Habana, Mercedes Pacheco Trecha, aseguró que hoy el mayor reclamo de los expertos está en cambiar la formulación de dos componentes, la levadura y la azúcar crudo. Materias primas que inciden directamente en la durabilidad y gramaje.



La composición aprobada para todas las panaderías del pan normado, en el país es la siguiente, Harina, el 100 %, agua el 52, levadura el 0.3, la sal el 2 %, 1 % de aceite y 0,08 de núcleo enzimático.







Reconocen los funcionarios la cantidad de divisas que eroga el país para comprar el trigo, y posteriormente convertirlo en harina, así como subsidiar otros componente, no obstante es tiempo de profundizar en dicha formulación si verdaderamente queremos proteger a los consumidores.



Las principales no conformidades de los consumidores está, en la falta de higiene de los establecimientos, en la durabilidad del pan, en ocasiones su sabor es ácido y otra manifestación es la que vivimos a diario, las dependientas o dependientes manipulan el alimento, sin guantes, ni pinza y cobran a la misma vez.







Otra de las realidades que hoy presentan las panaderías y paneras que comercializan el pan normado es la fluctuación de la fuerza de trabajo, dificultades en las construcciones, falta de equipos tecnológicos, como estufas, hornos, y bandejas. En estas últimas se acomodan demasiadas cantidades de unidades de pan provocando que no alcancen los 80 gramos.



Incide también, en la calidad del pan normado, la transportación, en ocasiones utilizan vehículos no idóneos por limitaciones en el parque automotor y toman la decisión de distribuirlos en coches y carretones, eso provoca falta de inocuidad y el alimento se aplasta perdiendo su forma original.





Maestro panadero Yoel Ruíz Serrano comparece en Haciendo Radio.



El maestro panadero y ahora administrador de la Unidad, la Cubanita, Yoel Ruíz Serrano, cree que la formulación es un factor determinante para la calidad y coincide en la necesidad de revisar la composición. El administrativo argumentó que es panadero desde muy joven y ha tratado de aprender y a la vez enseñar ese oficio que necesita consagración y amor.



El establecimiento que dirige fue reparado hace años, sin embargo mantiene excelentes condiciones, los operarios enfrentan las realidades tecnológicas y escases que los llevan a elaborar el pan casi de manera artesanal.







Ruíz Serrano asegura que el oficio de panadero no se alcanza en un día, hay que aprender del proceso tecnológico, de fermentación, manipulación e inocuidad de los alimentos, pero lo más importante es que no se pueden violar determinados pasos porque afectan directamente a la calidad y con ello la producción. El reconoce que un día pueden manifestarse realidades negativas, pero tratan de enfrentarlas para afectar lo menos posible a la población.



A partir de que entro en vigor la Resolución 54 del 2018 del Ministerio de Comercio Interior, referente a la Protección al Consumidor, la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria, en La Habana ha incrementado las inspecciones a los establecimientos, ha ofrecido capacitación a los compañeros vinculados directamente con los consumidores, se gestionan pesas para ubicarlas en las áreas de ventas y así el consumidor puedan verificar el gramaje y han habilitados líneas telefónicas para recepcionar las quejas y denuncias de los clientes que usted puede obtener a través de (ETECSA) 7 649 9527.



