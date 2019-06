Ni propiedad ni cuenca, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato?

Ni propiedad ni cuenca, cmo le ponemos el cascabel al gato?

En La Habana, Boyeros es uno de los tres municipios junto a Arroyo Naranjo y Cotorro atravesados subterráneamente por la cuenca Vento-Almendares, que abastece a más del 60 por ciento de la población capitalina con una de las mejores aguas según los estudios realizados.



Lo que pudiera parecer una virtud para este territorio se ha convertido en la pesadilla de muchos vecinos que imaginaron finalmente poseer la propiedad de sus casas tras la aprobación por el Consejo de Ministros de nuevas normas jurídicas sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, y, sin embargo, estas personas no podrán ser beneficiadas precisamente por encontrarse encima del repositorio que alberga el preciado líquido.





Inmersa en el municipio Boyeros, la cuenca se extiende desde el Reparto Rincón hasta Fontanar, y es objeto hace aproximadamente dos años de un Plan Especial que atiende un grupo multidisciplinario conformado por varias instituciones y organismos como el CITMA, Recursos Hidráulicos, Geodesia y Cartografía, y Planificación Física, quienes detectaron que la principal causa de la escasez del agua en los últimos años era la pavimentación de los pozos de infiltración debido al incremento del número de construcciones en esta área geográfica que impedía el llenado de la cuenca con las precipitaciones.



“Desde el 2001 se convalidaron varias casas sobre la cuenca. El estudio de la cuenca se está realizando desde hace muy poco tiempo para acá y fue cuando se puso esta restricción bien marcada para no poder seguir legalizando”, explicó Marilín Martín Rodríguez, jefa del Departamento de Urbanismo de la Dirección Municipal de Planificación Física de Boyeros.



La Licenciada Tania Tamayo, jefa de trámites en la Dirección Municipal de Planificación Física de Boyeros, dijo que de los siete consejos populares con que cuenta el municipio, cinco están ubicados sobre la cuenca, por lo que la mayor parte de la población que se podía beneficiar con las nuevas normas no lo va a poder hacer.





“La preocupación es cómo se va a resolver el problema, y la otra inquietud que tienen las personas es que hay otros inmuebles en las cercanías que sí tienen documento legal. Éste es un municipio antiguo y la mayor parte de las personas tienen documento legal; lo que pasa es que el estudio de la cuenca es reciente y ese proceso de legalización ocurrió antes”.



Hasta este miércoles se habían atendido en la Dirección Municipal de Planificación Física de Boyeros cerca de mil casos con solicitudes de trámites sobre las nuevas regulaciones, y de ellos fueron recogidos 240 documentos, algunos que no se podrán legalizar según lo establecido en las normas y otros que sí.



“Hay personas que comprenden y esperan a que los estudios continúen y que en algún momento existan soluciones para sus casos, mientras que hay otras personas que de todas maneras quieren tener por escrito lo que explicamos acá”, añadió la jefa de trámites en la Dirección Municipal de Planificación Física de Boyeros.



“El mecanismo es que se hace una regulación urbana bien detallada donde se describen todos los impedimentos, y las personas van a tener en su poder una providencia dictada por un abogado por si quieren recurrir a otras instancias”.



Del proceso de legalización de viviendas también quedan excluidas en Boyeros aquellas aledañas a la franja de seguridad del aeropuerto, teniendo en cuenta las probabilidades de la caída de un avión.





La Dirección Municipal de Planificación Física de Boyeros publicó en su Oficina de Trámites las nuevas normas jurídicas y las comunidades donde no podrán ser legalizados los inmuebles, como medida para cumplir con su deber de informar al pueblo.



De todas formas, tanto los trabajadores de la Dirección Municipal de Planificación Física de Boyeros como los pobladores que aún no pueden aspirar a la propiedad de sus viviendas, esperan una revisión de estas normas donde se tenga en cuenta las características especiales en cada municipio, o que se tomen medidas para cuidar los recursos naturales, en este caso la cuenca, sin detener otras actividades sociales, como la construcción de casas que es tan necesario en Cuba.



Negarles la propiedad a los vecinos no evitará la contaminación o el desabastecimiento de la cuenca, si legal o ilegal, con propiedad o sin ella, las viviendas van a seguir estando y las familias continuarán viviendo allí.

Del Autor