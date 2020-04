En Audio: Ni en tiempos de COVID-19 se olvidan los 4 jonrones de Moa

Foto: Cortesía del entrevistado.





Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



La Habana-. Este 8 de abril se cumplen 23 años de que Omar Linares se convirtiera en el tercer hombre en desaparecer cuatro pelotas en un juego en nuestras Series Nacionales. Tal hazaña igualó lo que habían conseguido el camagüeyano Leonel Moa y el matancero Alberto Díaz.



Ni en tiempos de coronavirus podemos olvidar una de las proezas más difíciles de conseguir en un terreno de béisbol. Fíjense si resulta complicado, que en 59 años solo tres peloteros lo han logrado. El primero en conseguirlo fue Moa, quien jamás olvidará la tarde del 10 de diciembre de 1989.



“Fue en el estadio Mártires de Barbados, recuerdo que era una tarde ligeramente fría y lluviosa. Los jonrones se los conecté a Idalberto Castillo, Maudélangel Mendoza y los dos últimos a Ernesto Guevara Ramos. Para mí esto representó una gran alegría, pero quedó el sabor amargo de que perdimos ese partido”, declaró el toletero oriundo del municipio Esmeralda.



Un año antes en el estadio José Ramón Cepero, Leonel Moa se quedó cerca de conectar cuatro cuadrangulares en un choque.

Pegué tres y tuve dos turnos más al bate. Pensé que me iban a lanzar mal y no pude sacarla por cuarta vez, a pesar de las dos veces más que fui al home. Tuve un poco de ansiedad por tratar de lograr este récord.



En las 29 campañas anteriores ningún hombre había podido golpear cuatro pelotas más allá de las cercas, hasta que apareció el inicialista agramontino.

El destino quiso que el recordista de más jonrones en un choque de béisbol en Cuba, presenciara como Alberto Díaz le igualará su proeza. Lo llamativo es que el matancero conectó solo 67 cuadrangulares en 16 Series, lo que le da un promedio de cuatro por temporadas. El hecho aconteció el 17 de diciembre de 1995 en el estadio Mario Martínez Arará del municipio Colón.



Son cosas que pasan. Alberto le había pegado tres vuelacercas a Fernando Tejeda, me le acerco a Neury Fernández que era el que lanzaba y le digo que no le vaya a dar jonrón que no podemos permitir que a nuestro equipo le igualen el récord. Al segundo lanzamiento le da el batazo y al pasar por primera lo felicité. Después vino de nuevo a batear y entonces Neury le da base por bolas.