Nicaragua: EEUU utiliza a Luis Almagro como un agente golpista

2019-01-14 09:39:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, destacó las acciones ilegales del secretario general, Luis Almagro, al que señaló por apoyar grupos terroristas y golpistas en su país, al participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos. Almagro "actúa como caja de resonancia de los grupos pro-golpe de Estado, en contra del Gobierno constitucional y legítimo de Nicaragua, denunció Moncada en el pleno de la OEA, afirmó el canciller nicaragüense. El canciller rechazó la iniciativa de pretender aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, lo que calificó como una "nueva maniobra desestabilizadora del Gobierno de EE.UU." a través de "su agente político Luis Almagro". Asimismo, alertó que el secretario general de la OEA "pretende arrastrar" a algunos Estados miembros en su accionar lo que puede constituir "un grave y lesivo precedente" para la organización. "Almagro se ha convertido en un agente golpista en contra del pueblo nicaragüense, en contra de los gobiernos y pueblos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, lo cual es incompatible con el Derecho Internacional", indicó. Por último, el canciller recordó que el objetivo original de la Carta Democrática Interamericana "ha sido evitar los golpes de Estado sobre los gobiernos legítimamente electos, pero ahora (...) quieren invertir su naturaleza y aplicación". A finales de diciembre el secretario general de la OEA anunció el inicio del proceso para la activación de la Carta Democrática contra el país centroamericano por una supuesta "alteración del orden constitucional". La iniciativa, que contó con el apoyo de los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú, podría derivar luego de varias instancias en la suspensión del país como país miembro de la organización regional. (Telesur)



Se reunió Nicolás Maduro con movimientos sociales internacionales en Caracas



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con representantes de varios movimientos sociales internacionales en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, en Caracas, publicó Telesur. La democracia venezolana es con pueblo y la Revolución Bolivariana es con pueblo, por eso estamos aquí porque somos de verdad. Es lo que no quiere reconocer la derecha intolerante de América Latina y del mundo, aseveró El mandatario venezolano al intervenir en el encuentro. Además, Maduro aseguró que los Gobiernos de derecha del mundo persiguen a Venezuela y han intentado sacarlo del poder de formas no democráticas, como el magnicidio en grado de frustración que se ejecutó en su contra. El encuentro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro con los movimientos sociales de diversos países Latinoamericanos se realiza para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y lazos de amistad, respeto y cooperación, que proyecten un desarrollo común entre naciones. También, Maduro indicó que para el nuevo mandato presidencial para el cual fue reelegido el 20 de mayo de 2018, con el 67 por ciento de apoyo popular, la voz del pueblo venezolano será escuchada con más fuerza. "La voz de Venezuela se va a escuchar con la justicia y con la verdad". (Telesur)



Iniciaron en Francia los chalecos amarillos una nueva jornada de protesta



Decenas de chalecos amarillos ya se congregan en diferentes puntos de Francia, especialmente en París y Bourges, para el noveno sábado de protestas convocado por ese movimiento, reportó la agencia española EFE. Tras los disturbios violentos ocurridos en la protesta de la semana pasada, el Ministerio del Interior francés optó por volver a desplegar hoy un enorme dispositivo policial, con 80 mil agentes movilizados en todo el país, 5 mil de ellos en París. La avenida de los Campos Elíseos se encuentra cortada por una valla de lado a lado y, no se había personado ningún 'chaleco amarillo' en el lugar, a diferencia de otras convocatorias. Sin embargo, en la zona de Bercy, frente al Ministerio de Economía y Finanzas, ya había varios manifestantes congregándose con normalidad y rodeados por el cordón de policías antidisturbios, que controlaban los bolsos y mochilas para acceder al lugar. También las fuerzas de seguridad han cortado al tráfico en un buen número de calles en torno a la plaza de la República y a la Estación del Norte, ante las concentraciones previstas en esa parte del este de la ciudad. Los chalecos amarillos han llamado a reunirse hoy en la pequeña ciudad de Bourges, en el centro geográfico de Francia, para facilitar su participación a los manifestantes que vienen de otras provincias. Por otro lado, el ministro delegado del Interior, Laurent Nunez, prometió hoy 'tolerancia cero' contra los alborotadores, en un mensaje de Twitter desde la comisaría de Ruán, desde donde seguirá los acontecimientos que ocurran en la jornada de protesta de este sábado. Asimismo, la policía teme que hoy haya un repunte de la participación de los chalecos amarillos en las protestas, después de la tregua navideña, y que se superen los 50 mil manifestantes registrados el pasado sábado. (EFE)



New York Times destaca que el FBI había abierto una investigación a Trump por supuestos vínculos con Rusia



La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) había abierto un expediente en el 2017 para saber si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba trabajando en nombre de Rusia, según el artículo publicado por el diario New York Times, que citó fuentes anónimas. Esta investigación del FBI pronto llegó a integrarse con la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en la elección de 2016 y la posible colusión entre la campaña de Trump y Moscú durante esa elección presidencial. El diario no da indicaciones sobre las eventuales conclusiones alcanzadas por el FBI. La investigación, que tenía un componente de contrainteligencia y otro penal, se inició después de que el presidente despidiera al director del FBI James Comey en mayo de 2017, dijo el Times, citando fuentes anónimas. El aspecto de contrainteligencia consistía en determinar si Trump trabajaba a sabiendas o no para Moscú y si era una amenaza para la seguridad nacional, informó el periódico. Luego se añadió la pesquisa penal, relacionada con el despido de Comey por parte de Trump. El Times dijo que el FBI había sospechado de los vínculos de Trump con Rusia durante la campaña de 2016. Pero se detuvo en abrir una investigación hasta que el presidente despidió a Comey, quien se negó a jurar su lealtad y hacer retroceder la naciente investigación de Rusia, que ahora es encabezada por Mueller. Trump criticó repetidamente la investigación de Mueller como una 'cacería de brujas' y la ve como una mancha en la legitimidad de su presidencia. (AFP)



Hallan a dirigente campesino asesinado en Nariño, Colombia



Medios internacionales destacan que las autoridades colombianas localizaron este viernes el cuerpo sin vida del dirigente campesino Faiber Manquillo, un líder social de Mercaderes (Cauca) que permanecía desaparecido desde el 26 de diciembre, en la zona rural de Nariño. Se trata del tercer líder social asesinado durante el transcurso de 2019 en el suroccidente colombiano. La versión preliminar dice que aún no se reportaron capturas por el fallecimiento de Manquillo, de 30 años de edad. El cuerpo, que apareció en el municipio de El Rosario, Nariño, a tan solo dos horas de su lugar de residencia, fue encontrado, gracias a una fotografía que familiares y amigos habían compartido en Facebook y que permitió que una funcionaria de la Defensa Civil de Nariño les informara la trágica noticia. “A él lo habían encontrado el pasado 27 de diciembre y fue enterrado al otro día”, señaló Heriberto Antonio Echavarría, líder de la zona. El hombre apareció con varios impactos de arma de fuego, pero aún se desconocen los móviles de este crimen.



Causas represión israelí menos un muerto y 14 heridos en Gaza



El Ministerio de Sanidad de Palestina informó este viernes que la represión del Ejército de Israel contra otra jornada de la Gran Marcha del Retorno en Gaza dejó al menos una muerto y 14 heridos. En su portal web, el ente precisó que la víctima fatal era una mujer de 43 años de edad. Las autoridades indicaron que en la 42 jornada de protesta participaron 13 mil personas, entre ellas, mujeres y niños, quienes también fueron afectados. Además, los manifestantes que resultaron heridos denunciaron que las fuerzas israelíes usaron contra ellos gases lacrimógenos y balas de munición real, como ha ocurrido en jornadas anteriores. Por otro lado, la corresponsal de Telesur, Nayara Tardo, informó que Israel atacó varios barcos de pescadores palestinos en las costas de la Franja de Gaza. Tras el hecho, dos pescadores fueron detenidos y trasladados a un lugar desconocido. (Telesur)



