Niega científico británico teorías conspirativas por la Covid-19

Niega cientfico britnico teoras conspirativas por la Covid-19

2020-05-20 08:55:53 / web@radiorebelde.icrt.cu

Un virólogo británico rechazó hoy las teorías conspirativas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que sugieren que el coronavirus causante de la COVID-19 fue creado en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. En realidad, no hay evidencias que lo demuestren. Puede que a todos nos gusten las teorías conspirativas, pero se necesitan pruebas, aseveró el profesor David Robertson, al intervenir, mediante videoconferencia, ante el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Lores del Parlamento británico. De acuerdo con el experto en virología y bioinformática de la Universidad de Glasgow, lo más probable es que el nuevo coronavirus se transmitiera al ser humano desde un animal salvaje de los que abundan en los mercados de China. Mientras, su colega de la Universidad de Nottinghah, John Ball, quien es experto en virología molecular, también respaldó la declaración de Robertson respecto al origen natural del nuevo coronavirus, y su transmisión a los seres humanos a partir de una mutación.



Rechazan en Reino Unido declaraciones de alto funcionario colombiano sobre la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperaran en la lucha contra el terrorismo



La organización británica Justice for Colombia rechazó este martes el respaldo de un funcionario del gobierno colombiano a la inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos de los países que 'no cooperan plenamente' con la lucha antiterrorista. El apoyo del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a estos reclamos es deshonesto, insensato, y demuestra un inmenso nivel de irrespeto hacia todos los actores internacionales que han contribuido a los esfuerzos de paz para Colombia, aseguró la entidad fundada en 2002 por el movimiento sindical del Reino Unido. En el comunicado, Justice for Colombia consideró además que los dichos de Ceballos ponen en grave peligro el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y alejan aún más cualquier conversación potencial con el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional. Además, el texto de la organización británica señala que las declaraciones del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos pone en duda, 'una vez más', el compromiso del gobierno colombiano con hacer todo lo posible para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, y que ha cobrado decenas de miles de vidas en ese país.



Ascienden a 4 millones 893 mil las personas contagiadas por la COVID-19 en el Mundo



La cifra de casos confirmados de la COVID-19 en todo el mundo llegó en la noche de este martes a los cuatro millones 893 mil 195 contagios, en tanto que el número de víctimas mortales alcanzó los 322 mil 861 fallecimientos, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. La víspera la cifra total de personas contagiadas ascendió a 91 mil 913, un número mucho mayor al registrado durante el fin de semana, cuando se reportaron 83 mil 451 nuevos pacientes con COVID-19 en 24 horas. Con respecto del número de fallecimientos, cifras muestran un registro de cuatro mil 396 nuevas víctimas mortales por la COVID-19, y ese número superó a las tres mil 749 muertes registradas el pasado domingo. Estados Unidos ya reporta un millón 527 mil 723 personas infectadas del nuevo coronavirus; y a pesar de ello, se espera que todos los estados de la Unión hayan comenzado este miércoles su fase de apertura hacia la 'nueva normalidad'. En cuanto al número de muertos, el país norteamericano registra 91 mil 782 fallecimientos, de las cuales, la mayor parte se concentran en Nueva York, donde han ocurrido 28 mil 558 muertes, Nueva Jersey, con 10 mil 587, Massachusetts y Michigan, y estos últimos dos estados mencionados han reportado poco más de cinco mil decesos cada uno. El segundo lugar en cuanto al número de contagios es Rusia, donde ya hay 299 mil 941 casos confirmados y dos mil 837 muertes, y de acuerdo con la agencia rusa de noticias TASS, el 75 por ciento de las víctimas mortales se han registrado en capital Moscú, con mil 726 personas. El tercer país con más contagios se ubica en Sudamérica, y es Brasil, donde en medio de una crisis de las instituciones sanitarias y desacuerdos entre el mandatario, Jair Bolsonaro, y los gobernadores de las localidades, el país ha confirmado 271 mil 885 casos y 17 mil 983 fallecimientos.



Niega revista médica que el artículo que mencionó Trump en su carta a la OMS, no existe



El redactor jefe de la revista médica británica The Lancet, Richard Horton, afirmó que unos supuestos artículos sobre el coronavirus publicados en la revista y a las que se refirió el presidente estadounidense, Donald Trump en su carta a la Organización Mundial de la Salud, en realidad no existen. Trump escribió el pasado lunes una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que amenazó con suspender permanentemente la aportación económica de su país, y escribió, ¨La Organización Mundial de la Salud constantemente ignoró informes creíbles sobre la propagación del virus en Wuhan a principios de diciembre de 2019 o incluso antes, y entre ellos informes de la revista médica The Lancet". Sin embargo, el redactor jefe de la revista hizo hincapié en que The Lancet no publicó nada sobre el virus en diciembre. "Querido presidente Trump, ha citado a The Lancet, en su ataque contra la OMS, déjeme corregir el apunte", afirmó Horton a través de su cuenta en Twitter, y señaló que "The Lancet no publicó ningún informe a principios de diciembre de 2019 sobre la propagación de un virus en Wuhan", y añadió que los primeros informes al respecto fueron obra de científicos chinos y aparecieron el 24 de enero de 2020.



Continúa a la baja los casos de contagios de la COVID-19 en China



La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que su país registró 5 nuevos este martes solo 5 casos de la COVID-19, por los 6 de la víspera, y prolonga así una racha de 9 días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos del SARS-CoV-2. De los 5 casos, 4 fueron por contagio local y se diagnosticaron en la provincia nororiental de Jilin, mientras que el otro caso fue de un viajero procedente del extranjero. Además, las autoridades sanitarias chinas informaron de que, hasta la pasada medianoche, se había dado de alta a 3 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 87, de los cuales 9 se encuentran en estado grave. No se notificaron nuevas muertes, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se situó en 4 mil 634, y la cifra de contagiados es 82 mil 965 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los cuales 78 mil 244 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.



Capturan en Venezuela a dos implicados en la pasada agresión terrorista



La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo en el estado de Anzoátegui a dos presuntos involucrados en la fallida incursión terrorista del pasado 3 de mayo, dirigida a perpetrar un magnicidio y golpe de Estado en Venezuela. Fuentes militares citadas por el diario Últimas Noticias identificaron a los detenidos como Víctor Alexis Vásquez Contreras y Luis Gerardo Salazar Marcano, aprehendidos en la localidad de El Tigre, quienes se encontraban solicitados por su vinculación en la denominada operación Gedeón. Además, las autoridades señalaron a Vásquez Contreras como responsable de facilitar una camioneta Toyota artillada con una ametralladora pesada, vehículo retenido en el estado de La Guaira durante el desmantelamiento de la agresión paramilitar. Hasta la fecha las fuerzas armadas y los organismos de seguridad, con apoyo de la inteligencia popular, lograron detener a más de 50 individuos vinculados a la incursión terrorista organizada en Colombia con el objetivo principal de asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del gobierno venezolano, de acuerdo con pruebas y testimonios brindados por los detenidos.



Relajarán las restricciones contra el nuevo coronavirus en Estados Unidos



Con la decisión de Connecticut de permitir desde hoy el funcionamiento de algunos negocios, todos los estados norteamericanos estarán en alguna fase de reapertura en medio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El pasado 7 de abril, 42 de los 50 estados del país tenían en vigor órdenes de permanecer en casa, con el objetivo de contener la propagación del virus que ya dejó más de un millón 563 mil infectados en el país y elevó la cifra de muertos a más de 93 mil. Desde finales del mes pasado el gobierno de Donald Trump dejó expirar las guías federales orientadas contra la pandemia, y varios territorios comenzaron a levantar algunas de las restricciones puestas en vigor a nivel estatal. Massachusetts, el otro lugar que no había relajado hasta el momento las medidas implementadas ante la crisis sanitaria, desde el pasado lunes permitió reabrir fábricas y sitios de construcción. Por otro lado, un análisis de CNN basado en datos de la Universidad Johns Hopkins arrojó que al menos 17 estados han mostrado una clara tendencia al alza de los nuevos casos diarios del nuevo coronavirus, con un aumento de al menos un 10 por ciento en los últimos siete días. Mientras, la publicación The Hill apuntó que Texas, Carolina del Norte y Arizona se encuentran entre los estados que ven un número creciente de contagios, 'lo que intensifica las preocupaciones a medida que buscan reabrir las economías cerradas'.



Supera Brasil las muertes en un día por la COVID-19



Brasil llegó a 17 mil 971 muertes al sumar mil 179 en las últimas 24 horas, un nuevo récord en ese país por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, según el boletín más reciente del Ministerio de Salud, publicado en la noche del martes. Esa impactante cifra de decesos se traduce, que por el nuevo coronavirus pierde la vida en ese país una persona cada 73 segundos. Además, el Ministerio de Salud de Brasil informó que se contabilizaron 271 mil 628 personas contagiadas con la COVID-19, al sumarse los 17 mil 408 nuevos casos positivos del patógeno, al agregarse los enfermos del lunes y los ocurridos ayer martes. De igual manera 146 mil 863 pacientes siguen en seguimiento médico y 106 mil 794 personas se recuperaron de la enfermedad. El estado de Sao Paulo se mantiene como epicentro de la pandemia en el país, al concentrar el mayor número de fallecidos con cinco mil 147 y 65 mil 995 personas contagiadas por la COVIG-19, según reportó el Ministerio de Salud de Brasil.



(Haciendo Radio)