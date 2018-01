Niega Tribunal Superior de Brasil Habeas Corpus a Lula da Silva

2018-01-31 07:18:45 / web@radiorebelde.icrt.cu

El ministro del Tribunal Superior de Justicia de Brasil Humberto Martins negó este martes el pedido de Habeas Corpus formulado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva para asegurar que el ex presidente enfrente en libertad el resto del proceso.



Refiere Prensa Latina que al negar la solicitud, el magistrado entendió que la decisión del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región garantiza que Lula no será preso antes de que sea apreciado el último recurso, por lo cual 'no hay urgencia que justifique la concesión de la medida cautelar', indicó el diario digital Brasil 247.



Los tres jueces encargados de examinar la apelación presentada por la defensa del exdignatario coincidieron en desestimar íntegramente los alegatos de la misma y respaldaron el voto del relator Joao Pedro Gebran Neto, quien elevó a 12 años y un mes de prisión la pena dictada antes por Moro nueve años y seis meses de cárcel.



Al presentar este martes el Habeas Corpus la defensa de Lula reclamó al Tribunal Superior de Justicia desestimar la determinación 'inconstitucional e ilegal' del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región.



Al ordenar el cumplimiento anticipado de la pena el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región contradice artículos contemplados en la Constitución Federal, el Código de Proceso Penal, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.



En ese sentido remarca que Lula fue condenado por la supuesta práctica de 'actos indeterminados', sin que se demostrara cualquier flujo financiero destinado al pago de ventajas indebidas al expresidente y solo sustentando dicha acusación en la declaración de un correo que negociaba una delación premiada para reducir su condena.



(Haciendo Radio)