Niega Trump impacto en EE.UU. de su guerra comercial contra otros país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este martes que sus políticas comerciales llevaran a Harley-Davidson a trasladar al extranjero parte de su producción de motocicletas.



Trump aseguró que es una excusa el argumento de la empresa, acerca de que su decisión se debe a los aranceles impuestos contra Harley-Davinson por la Unión Europea en represalia por los que el magnate impuso al acero y al aluminio procedentes del bloque.



En una serie de comentarios por la red social de Internet, Twitter, Trump se mostró indignado porque Harley-Davidson fuera la primera en “ondear la bandera blanca” o rendirse en la disputa arancelaria entre Estados Unidos y la UE.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!