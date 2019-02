No acepta Siria condiciones para volver a la Liga Árabe

2019-02-05 09:03:06 / web@radiorebelde.icrt.cu

Medios Internacionales reflejan que el vicecanciller de Siria, Faisal al-Miqdad señaló que “Quienes están intentando ignorar a Siria o imponer condiciones para su vuelta a la Liga Árabe no van a tener éxito, pues Siria no se rendirá ante chantajes”, señaló el domingo último en un encuentro con funcionarios de la Sociedad Sirio-Británica en Damasco. El alto diplomático sirio denunció, asimismo, las presiones y demandas de ciertos países árabes y occidentales que dificultan el proceso de la reconciliación con la capital siria, tras su expulsión de la Liga Árabe en 2011. Las autoridades siguen de cerca los avatares regionales y los esfuerzos de algunos países árabes para restablecer relaciones diplomáticas formales con Damasco.



Reitera la ONU su oferta de mediar entre el Gobierno y la oposición venezolana



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró su oferta para mediar entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de ese país, reportó Telesur. Así lo dio a conocer el secretario general de la ONU, António Guterres, luego de rechazar la invitación recibida para asistir a la conferencia internacional sobre Venezuela de un "grupo de contacto" entre países europeos y latinoamericanos, que se realizará el próximo jueves 7 de febrero en Montevideo, capital de Uruguay, una decisión que además se extiende al autodenominado Grupo de Lima. La secretaría de la ONU ha decidido no ser parte de ninguno de estos grupos para dar credibilidad a nuestra oferta de buenos oficios a las partes para que, a petición suya, puedan ayudar a encontrar una solución política, declaró Guterres en una rueda de prensa. El próximo 7 de febrero, se reunirán en Uruguay los cancilleres y representantes de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como también de Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay; con el objetivo de alentar una solución pacífica en Venezuela, asediada por un golpe de Estado empujado por países como Estados Unidos y los firmantes de la última declaración del Grupo de Lima. El pasado jueves, el portavoz de Gutérres, Stephane Dujarric, anunció que los Estados de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reconocen a Nicolás Maduro como el presidente constitucional y legítimo de Venezuela. Esta oferta de las Naciones Unidas de mediar confirma que la situación venezolana debe resolverse de manera interna y sin injerencia internacional. (Telesur)



Acusa Rusia a la Unión Europea de Injerencia en Venezuela



El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, se refirió al ultimátum dado por la Unión Europea a Maduro para que convoque a elecciones, caso contrario reconocerá al opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y en desacato desde 2016, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela. Declaró Peskov desde Moscú, que los intentos de imponer una solución o legitimar el intento de usurpar el poder, son en nuestra opinión, una interferencia directa e indirecta en los asuntos de Venezuela. El diplomático ruso también subrayó que son los venezolanos los únicos actores capaces de resolver lo que sucede en su país y agregó que el paso dado por los países del bloque no contribuirá de ninguna manera a un arreglo pacífico, eficaz y viable. (HispanTV)

Viajará a Corea del Norte enviado especial de Estados Unidos para preparar nueva cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un



El representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, viajará a Pionyang mañana 6 de febrero para reunirse con su homólogo norcoreano Kim Hyok Chol para iniciar los preparativos de la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Este viaje de Biegun también pretende avanzar en los compromisos realizados por el presidente y el líder Kim en Singapur para completar la desnuclearización, transformar las relaciones entre Washington y Pyongyang, y construir una paz duradera en la península coreana, indicó el comunicado del Departamento de Estado. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes que el enviado especial del país norteamericano para asuntos relacionados con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) viajará a Pyongyang para preparar la segunda cumbre entre los máximos líderes de las dos naciones. De acuerdo con un comunicado dado a conocer por el Departamento de Estado, Stephen Biegun, representante especial de EEUU para los asuntos relacionados con la RPDC, viajará a Pyongyang el 6 de febrero para reunirse con su homólogo de la RPDC, Kim Hyok Chol, con el objetivo de sentar las bases para la segunda cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Kim Jong un, máximo líder de la RPDC. El viaje también pretende 'avanzar en los compromisos realizados por el presidente y el líder Kim en Singapur: completar la desnuclearización, transformar las relaciones entre EEUU y la RPDC, y construir una paz duradera en la península coreana', indica el comunicado. El Departamento de Estado de EEUU dijo el mes pasado que Biegun viajaría a Seúl para reunirse con su homólogo surcoreano, Lee do-Hoon y también mantendría reuniones de seguimiento con su homólogo de la RPDC para 'discutir los próximos pasos para avanzar' hacia el objetivo de la desnuclearización. Las relaciones entre EEUU y la RPDC mejoraron el año pasado, con la celebración de la primera cumbre entre Kim y Trump en Singapur el pasado mes de junio, donde alcanzaron cierto consenso con respecto a las décadas de hostilidad entre las dos naciones y la desnuclearización en la península coreana. (RT)



Crece a 484 la cifra de muertos por el ébola en la República Democrática del Congo



El Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo señaló que a 484 aumento la cifra de muertos por el nuevo brote de ébola que se inició en julio del 2018. Según el último reporte de la institución de salud a través de su cuenta Twitter, en las últimas horas se han registrado 11 nuevos casos de ébola para un total de 785, de los cuales 731 fueron comprobados y 54 esperan por la confirmación del laboratorio. Tres nuevas muertes se contabilizaron desde el domingo mientras que 165 casos son sospechosos de ébola. Además, el Ministerio de Sanidad reflejó que unas 265 personas fueron curadas de este virus. El listado de la institución mantiene a la ciudad de Beni con el mayor registro de casos al presentar 225, seguido por Katwa con 185, Mabalako con 89 y Butembo con 58. Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, alertó que el Congo posee el segundo mayor brote de ébola en la historia de África, tras el registrado en África Occidental (2014-2016). El funcionario indicó que la enfermedad se ha propagado hacia el sur del país, específicamente, a zonas donde persisten conflictos y dificulta que el personal médico cumpla sus labores. (Telesur)

