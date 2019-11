No muy lejos de Praga (+Trailer)





Después de disfrutar de la premier del documental cubano “La razón no valía”, del reconocido director de radio Felipe Morfa y la productora Mayra Marta García el pasado 24 de octubre, disfrutamos el estreno de la cinta que nos llegó desde República Checa “Lejos de Praga”.



Jam Sverack, laureado con un premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1996 por su filme “Kolja”, nos presenta ahora las desventuras de la Segunda Guerra Mundial, a través de los recuerdos de un niño, obligado junto con sus familiares a abandonar su natal Praga y establecerse en un apartado pueblo.



Eda, de solo 8 años de edad, sin comprender los motivos que lo han alejado de lo conocido hasta entonces, procura adaptarse a las nuevas situaciones, tratando de hacer amigos.



El filme ha sido calificado de drama humanista, pues no muestra combates ni la férrea resistencia del pueblo checo ante la sangrienta invasión nazi.



El realizador se limita a mostrarnos el conflicto con los ojos del pequeño, pues los personajes adultos solo subrayan las situaciones. Recomiendo este largometraje del año 2017, que desarrolla el triste hecho histórico de una manera diferente.





