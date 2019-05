En Guanabo está el mejor paradero de ómnibus urbano de Cuba

En Guanabo est el mejor paradero de mnibus urbano de Cuba





La Unidad Empresarial de Base, Terminal de Guanabo desde enero hasta el mes de abril ha transportado a más de 11 millones de pasajeros en las nueve rutas, entre las Alimentadoras y complementarias que prestan servicios en la capital y algunos municipios de Mayabeque.



El director de la Unidad Empresarial de Base, Terminal de Guanabo, Oscar Sauri Alfonso precisó que su entidad mantiene una disponibilidad técnica del 100 por ciento aún cuando los ómnibus llevan 4 años de explotación, de lunes a viernes realizan 658 viajes y de sábado a domingo 609 viajes.



Sauri Alfonso destacó que también apoyan a otras terminales de la ciudad con 600 viajes extras mensualmente. Aseguró tener ya diseñada una estrategia para enfrentar el período vacacional, donde aumenta la demanda de pasajeros que visitan las playas del Este.







En ese sentido hizo un llamado a cuidar los medios que con mucho esfuerzo mantienen una operación del 100 por ciento. Algunos bañistas abordan los ómnibus vestidos incorrectamente, llenos de arena, con bebidas alcohólicas y lo peor es que coinciden hasta tres equipos de música en alta voz, incidiendo en indisciplinas.



Los 233 trabajadores que cubre la plantilla actualmente operan a través de la Resolución número 522 del 2017, aprobada por el Ministerio del Transporte. Dicha política prevé la aplicación de una nueva forma de organización para el funcionamiento de las Unidades Empresariales de Base denominadas Terminales de Ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, específicamente en los paraderos de Guanabo, Santa Amalia y Alberro.



De los tres paraderos en prueba, la que mayor resultado muestra es la Terminal de Guanabo en la calidad de los servicios, en el plan de viajes que lo cumple al 108 por ciento, el de ingresos al 112 por ciento y en el cumplimiento de los itinerios, de 15 a 20 minutos en las rutas alimentadoras principales como las A-40, A-62 Y A-64.



El mejor ejemplo de organización del trabajo, resultados económicos, de eficiencia y en la transportación de pasajeros está en la Terminal de Guanabo, la cual funciona bajo el principio de autofinanciamiento a partir de los servicios de transportación de pasajeros que brindan, el plan de viaje.



El subdirector Técnico- Logístico de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana Jorge Luis León Linares confirmó que este modelo de gestión se implementará en las 17 Terminales de ómnibus de la capital al cierre del mes de junio del presente año.



Es una decisión estatal que pretende sostener una mejor transportación urbana de pasajeros porque repercute de manera positiva en la calidad de los servicios, en la política salarial de los recursos humanos, todo a favor de la eficiencia económica y organización del sistema empresarial del transporte que tanta falta hace.



Las administraciones de las entidades que aplican este modelo de gestión mantienen un control diario de los servicios prestados y garantizan que se ejecuten las penalizaciones por incumplimiento en la calidad, conforme a lo establecido.



Por su parte el jefe de tráfico y operaciones de la Terminal de Guanabo explicó que esta Unidad Empresarial opera nueve rutas de ómnibus las cuales enlazan a Guanabo con los municipios capitalinos de Habana Vieja, Cotorro, San Miguel del Padrón y en la provincia de Mayabeque con Santa Cruz del Norte, Jaruco y San José.



A-40 Guanabo- La Habana.

A-62 Guanabo- San Miguel del Padrón.

A-64 Guanabo-Guanabacoa por Campo Florido.

A-45 Guanabo- Guanabacoa para Santa María del Mar, Barrera y Guanabacoa.

A-42 Guanabo-Cotorro, Alberro.

A-63 Guanabo- Santa Cruz del Norte.



COMPLEMENTARIAS…



C-3 Guanabo-Santa Bárbara.

C-4 Guanabo- La Lima, San Gabriel.

C-5 Guanabo- Castillo.



El funcionario aseguró que la recaudación máxima para las rutas Alimentadoras es de 570 pesos y la de menor cuantía es de 250 pesos, estos indicadores se han determinado por los estudios hechos vinculados a frecuencia, pasajeros transportados, capacidad del ómnibus y la demanda. El chófer a parte del salario básico recibe el 13 por ciento de la recaudación., lo que promedia entre MIL y MIL 500 pesos de salario.



Esta misma Resolución establece penalizaciones por indisciplinas, identificadas por el GPS, Sistema de Control de Flota, el cual se consulta diariamente. Entre las más connotadas están exceso de velocidad abordo y paradas indebidas, esta última con mayor incidencia.



El conductor al comenzar el turno de trabajo debe garantizar el abastecimiento del combustible a tanque lleno, liquidación del plan de entrega de efectivo en colecturía, hace la descarga de la trayectoria de los servicios realizados en el área de Control de Flota. “GPS”, cierra y entrega la tarjeta de circulación en el departamento de expedición y finalmente entrega al encargado del patio el ómnibus.



Varios son los indicadores que evalúa la dirección de la Terminal de Guanabo para materializar el cumplimiento del plan de viaje al 108 por ciento y al 112 por ciento el de recaudación. Todos los días analizan el cumplimiento de la programación de los viajes, los itinerarios, entrega de efectivo y el coeficiente de aprovechamiento del parque.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la primera parte de las entrevistas en vivo desde Haciendo Radio, de Radio Rebelde.







La Unidad Empresarial Básica, Terminal de Guanabo, tiene una disponibilidad técnica del 100 por ciento porque cumple con los mantenimientos programados y las reparaciones ligeras a todo el parque de vehículos asignados, gestiona los recursos necesarios para la atención a los ómnibus y la Empresa Provincial de Transporte de La Habana adquiere y suministra los recursos de importación, lo que evita la paralización del servicio.



Uno de los chóferes que opera la ruta complementaria C-3 es Luís Armando Fernández Pérez, esta recorre un itinerario de Guanabo- Santa Bárbara, Campo Florido, él agradece toda la capacitación recibida en esta entidad del transporta para dar un mejor servicio, refiere que sus pasajeros son personas nobles, educadas que mantiene vínculos de simpatía y respecto, que se puede dar alguna que otra indisciplina, pero no es la generalidad.



Con muchos años en el desempeño de manejar ómnibus este habanero considera que el modelo de gestión está bien diseñado, actualmente tiene un salario de mil 200 pesos, de lunes a viernes tiene una recaudación de 294 pesos, el sábado y domingo de 278 de esos ingresos el 13 por ciento es de él, aparte de su salario por el cumplimiento y sobrecumplimiento del plan de recaudación.



El chófer argumenta que en la Terminal de Guanabo prima el orden, la disciplina, no se violan los mantenimientos programados, se hace una entrega oficial al terminar el turno de trabajo y a la iniciar, los conductores se distinguen por el uso del uniforme y la limpieza de los vehículos.



En La Habana, precisa el chófer,” hacen falta muchas Terminales de ómnibus como la de Guanabo”, donde la eficiencia camina por las calles de la capital porque nuestro pueblo los necesita así.



Muchos se preguntan por qué lo logra Guanabo y no el resto de los paraderos de ómnibus, en la Habana las personas buscan las rutas de ellos por la confianza que le tienen, aunque tengan que caminar varias cuadras.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la primerasegunda parte de las entrevistas en vivo desde Haciendo Radio, de Radio Rebelde.

