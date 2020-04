No seré el mismo Ronnie

No ser el mismo Ronnie

Matanzas, Cuba.- Exhausto y feliz, llegó anoche el joven neumólogo matancero Ronnie Montero Aldana, destacado en el hospital de Campaña de la ciudad de Crema, en la región de Lombardía, donde ya acumula 22 días de labores como integrante del Contingente Internacionalista Henry Reeve compuesto por 35 médicos, incluidos 23 especialistas en medicina general, neumólogos, y 15 enfermeros, siete de ellos, intensivistas.



Pero junto al cansancio -y así lo confiesa- le anima la dulce sensación, ya casi diaria; de ser testigo del agradecimiento.



Ayer los tres pacientes curados en su sala abandonaron el hospital con ojos húmedos y frases de agradecimiento que, a pesar de la barrera del idioma, acariciaron el corazón del joven médico matancero y, como reacción en cadena; despertaron la nostalgia del recuerdo de su lejana familia.

Hemos interactuado mucho con los médicos italianos y la impresión que nos llevamos es que tienen un sistema de organización del hospital muy bueno, los profesionales tienen muy buena preparación y hemos aprendido mucho de ellos; como ellos de nosotros, en honor a la verdad; nos hemos retroalimentado muy convenientemente.



“Me ha llamado la atención que son muy unidos entre sí, se apoyan muchos, tantos como a nosotros. También son muy receptivos en cuanto a la sugerencia que hacemos sobre la conducta hacia un paciente.



"Me alegra mucho que ya se han ingresado cada vez menos casos y por otra parte, el índice de mortalidad va disminuyendo. Hoy, de nuestra sala fueron dados de alta tres pacientes y los familiares, los médicos, las enfermeras aplaudían y ellos llorando; porque se trataba de tres paramédicos de una ambulancia que enfermaron y luego de un mes, fueron salvados”.



¿Has podido llevar la cuenta de cuantos han sobrevivido?



“No te puedo decir con exactitud, pero para mí placer; desde que estoy con mis compañeros de la Henry Reeve he visto que poco más de 30 pacientes han recibido el alta médica, sólo en nuestra sala de neumología.



¿Y tú momento más grato?



“Aún no ha llegado, será cuando logremos erradicar totalmente la epidemia en el mundo. Llegado ese día, sería lo más grande. Sé que mis compañeros de trabajo en Cuba se están esforzando mucho, para ellos mis saludos y apoyo”.



Interrogado sobre alguna recomendación para el cubano, desde la distante Lombardía, respondió:

Lo primero, es no salir de casa. Cumplir con todas las medidas que el gobierno cubano ha dispuesto. Lavarse las manos, andar con el nasobuco y ante cualquier síntoma, rápido ir al médico. Es fundamental no quedarse en casa. Todos los casos que han acudido rápido, se han salvado.



¿De tu tierra chica, quien te acompaña?



Un colega del municipio de Calimete, que es el director de Higiene y Epidemiologia.



¿Cuantas horas de trabajo al día?



“No son pocas, pero diseñamos un sistema de turnos para evitar el agotamiento y el estrés porque cuando entras a trabajar es por un mínimo de ocho horas con el traje, además de las guardias.



Y ayer, ¿cómo fue el día?



“Agotador. Porque entré en la tarde, salí bien entrada la noche y en ese tiempo además de los quehaceres de la sala, ingresaron tres pacientes, con los que debes trabajar con mucho celo, puesto que estamos trabajando con la llamada ventilación invasiva y todo hay que organizarlo muy bien, minuciosamente porque es una gran garantía para el paciente. Hoy terminé mi turno a las nueve, estoy un poco cansando, pero bien porque los pacientes están estables”.





¿Hasta cuándo por allá?



Hasta que el gobierno de Crema decida, hasta que hagamos falta.



Una última pregunta. ¿Cuáles son las tres cosas de Cuba que más extrañas?



“Bueno, pues mi familia; el calor del cubano en esa bella isla y, por que no; nuestra comida. Hoy casualmente una comunidad de cubanos residentes en Crema y que nos apoyan mucho, mucho, nos invitaron a un almuerzo muy criollo y te digo que por un momento; volví a sentirme como en mi tierra”.



Finalmente y a tono de confesión -preguntamos- ¿Será el mismo doctor Ronnier el que salió de Cuba hacia Italia y el que regresará?

No, porque esto ha sido una gran enseñanza y aunque uno viene bien preparado, yo viajé con una expectativa de lo que era la medicina, que ahora contrasto. En estos momentos aprecio mucho más el sistema de salud que tiene Cuba, para mí, uno de los más humanos y organizados que puede diseñar una nación. Y como médico; pues he reforzado los conocimientos, e incorporado nuevos como el real manejo de la Covid-19 en un sitio de alta vialidad. Ha sido una gran escuela, pero lo cierto es que el doctor Ronnie, no será el mismo.



