No van a derrocar a la Revolución, ni controlar nuestro destino

No van a derrocar a la Revolucin, ni controlar nuestro destino

Una vez más la actual administración norteamericana miente, y Cuba lo demostró con argumentos contundentes ofrecidos por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, durante una conferencia de prensa realizada en La Habana.



Quienes no conocen la resistencia de nuestro pueblo o las patrañas que durante décadas ha ejecutado Washington, podrían asombrarse. Pero quienes saben que desde 1959, esta pequeña Isla ha estado asediada por el mayor de los Imperios, tienen la certeza de que como expresó el Ministro cubano de Relaciones Exteriores, “la política que Estados Unidos endurece está condenada al fracaso”.



Mientras el Departamento de Estado anuncia la actualización de la llamada lista de empresas cubanas sancionadas que llegan a ser unas 200, en la que ahora se incluyen 5 nuevas entidades; también busca en decenas de capitales, en todas las latitudes del planeta, reunir esfuerzos para agredir a Cuba.



El Jefe de la diplomacia cubana dejó bien claro varias líneas de mensajes a las que Washington debiera prestar su atención. En primer lugar, reveló que la Casa Blanca envió un memorando secreto a los diplomáticos acreditados en Washington en el que se expresa como argumento para el aumento de las sanciones impuestas a nuestro país, la supuesta presencia de militares y servicios de inteligencia cubanos en Venezuela.



Lo cierto es que Cuba no posee tropas ni fuerzas militares en la República Bolivariana de Venezuela y que indigna “la calumnia que señala que los médicos cubanos van de puerta en puerta repartiendo medicinas y advirtiendo a los residentes venezolanos que si no votan por el gobierno, le serán negados los servicios médicos”.



Que nadie se engañe. Las nuevas medidas de Washington no sólo lastiman los intereses del pueblo cubano, sino que también lesionan libertades y derechos de los ciudadanos norteamericanos.



Como acotó Bruno Rodríguez parrilla en sus declaraciones a la prensa, “las medidas anunciadas castigan a las familias cubanas, a todas sin excepción, y castigan a las familias de residentes en ese país (...) las familias cubanas no deberían ser rehenes de la política interna de Estados Unidos”.



Ante esta realidad, la comunidad internacional debiera actuar antes de que sea demasiado tarde, y detener la insensatez y la irresponsabilidad de un gobierno poderoso e irracional que pretende asfixiar económicamente a un pequeño país.



¿Por qué Trump y sus aliados ignoran la opinión de los ciudadanos estadounidenses de diversos sectores interesados en la continuidad del diálogo y el entendimiento para avanzar en las relaciones entre ambas naciones?

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos acusa a Cuba de violar los derechos humanos, de atacar a sus diplomáticos, de constituir una amenaza para su país y de responder a intereses de otros gobiernos?



¿Por qué Estados Unidos pretende cerrar a Cuba con el reforzamiento de su política de bloqueo, mientras nuestro país se abre cada vez más a una relación sana, culta y respetuosa con distintos sectores de la sociedad norteamericana?



Mientras Estados Unidos intenta dividir, ahogarnos, derrocarnos; Cuba suma y multiplica su voluntad de dialogar sobre las bases de “respeto a la independencia y soberanía, en un plano de igualdad y de beneficio recíproco”.



No es la primera vez que una administración norteamericana declara como meta asfixiar la economía cubana, con la finalidad de arrancar concesiones políticas a nuestro gobierno. Pero este, es un guión fallido. Así ha sido siempre y lo será aún más.



Ante esas absurdas pretensiones fue categórico el mensaje del canciller cubano: “A pesar del impacto económico que tendrán las medidas, no podrán mover un ápice la firme determinación de resistencia de las cubanas y cubanos, ni se acercarán al viejo anhelo y el espejismo de controlar los destinos de Cuba”.

