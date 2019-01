Noche amarilla, nueva manifestación en Francia

2019-01-23

El portavoz del movimiento de los chalecos amarillos en Francia Éric Drouet anunció la preparación de una nueva manifestación denominada ''la noche amarilla''. Por el momento no está precisado el lugar ni la fecha de la demostración, pero sí el objetivo de movilizarse en la noche para mandar un mensaje fuerte al presidente galo, Emmanuel Macron. También, Drouet indicó que las reivindicaciones del movimiento no van a quedar en letra muerta, por lo cual están decididos a seguir ampliando y diversificando sus acciones. Las próximas semanas se anuncian relativamente duras para Francia' porque la movilización se va a intensificar y los chalecos amarillos 'pueden manifestarse en todos lados, en cualquier momento, en el día, la noche, el fin de semana, la semana, advirtió, el portavoz del movimiento Éric Drouet. (PL)



Rechazan en Venezuela los planes injerencistas de Estados Unidos



Autoridades venezolanas mantienen hoy la alerta ante las declaraciones realizadas por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de auspiciar un golpe de Estado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó Prensa Latina. En una transmisión conjunta de radio y televisión realizada la víspera, el jefe de Estado venezolano precisó que ante las insistentes acciones desestabilizadoras de la oposición nacional e internacional que promueve Washington, indicó a la cancillería iniciar una revisión total y absoluta de las relaciones diplomáticas y políticas con las autoridades estadounidenses y en las próximas horas tomaremos decisiones. También estas declaraciones de Pence fueron condenadas por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien destacó que su homólogo norteamericano promueve socavar la soberanía de Venezuela. Mike Pence apela a su incontinencia verbal para dar órdenes a los venezolanos en un claro llamado a desconocer el Estado de Derecho y atentar contras sus legítimas y constitucionales autoridades, escribió Rodríguez en la red social Twitter. Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Adán Chávez, calificó las manifestaciones del directivo de la Casa Blanca de un acto de total injerencia, al ordenar el desconocimiento de las autoridades legítimamente electas. Al respecto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, enfatizó que nuevamente las acciones realizadas en las últimas horas por la oposición responden a los intereses del Gobierno estadounidense para generar el escenario de un golpe de Estado en Venezuela. A través de un video publicado en Twitter, Pence volvió a insistir que el mandatario venezolano es 'un dictador sin derecho legítimo de poder'. (PL)



Retoman los estudiantes brasileños las protestas por aumentos del precio de los pasajes



El Movimiento Pase Libre (MPL) marchó nuevamente la tarde noche del martes para protestar contra el aumento de la tarifa del transporte en la ciudad brasileña de Sao Paulo, aprobado por alcalde Bruno Covas y el gobernador del Estado, Joao Doria, reportó Telesur. Los estudiantes salieron a las calles asegurando que este aumento carece de sentido, pues el presidente Jair Bolsonaro hizo un ajuste del salario mínimo por debajo de lo que se había contemplado en el presupuesto de 2019. Según la medida local, el aumento del pasaje aprobado fija el costo del pasaje de 4 a 4,30 reales (cerca de 1.16 dólares). Por su parte, el gobernador Joao Doria decretó la prohibición del uso de máscaras por parte de los manifestantes, quienes utilizan este método para protegerse de la persecución que realizan agentes de la Policía durante las jornadas de protestas. Según informaciones de la prensa local, los miembros de las fuerzas de seguridad se aproximaron inmediatamente a los puntos de reunión de los estudiantes y cerraron el acceso a la Avenida Paulista, lo que pretendía evitar que la movilización pacífica continuara su recorrido. Al respecto, el corresponsal de teleSUR, Ignacio Lemus, precisó que los estudiantes fueron sometidos a un escenario de guerra, que fueron rodeados por helicópteros y policías armados con fusiles. La primera protesta estudiantil se realizó el pasado 10 de enero y fue reprimida por las fuerzas policiales mientras la segunda jornada se realizó el 16 de enero, tras entrar en vigor la medida, y se prevé que las manifestaciones continúen en la ciudad de Sao Paulo hasta que el Gobierno local ofrezca respuestas y revierta el aumento. (Telesur)

Por tercera semana consecutiva, la ciudad brasileña de Sao Paulo fue escenario de una protesta contra la subida del precio del transporte.



Advierte Rusia que desde marzo los S-300 derribarán en Siria cualquiera avión israelí



El primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Franz Klintsevich, en una entrevista con el diario local Kommersant, señaló que los aviones de guerra israelíes lanzan sus ataques en el momento actual porque se han mantenido fuera del alcance del sistema de defensa antiaérea de Siria, pero después del despliegue de los sistemas S-300, nadie podrá escapar, indicó el sitio digital Hispantv. El alto funcionario ruso afirmó que será desplegado un regimiento encabezado por baterías de S-300 para proteger a Damasco y sus alrededores ante los ataques de los enemigos. Además, el diario Kommersant citando a otra fuente familiar informó que los militares del Ejército sirio ya han recibido toda la capacitación necesaria para el uso de S-300 y el país árabe puede utilizar este sistema antiaéreo a partir del próximo mes de marzo de 2018. Aunque todavía Siria no ha utilizado los S-300 ante los ataques, al menos 30 misiles y bombas lanzados el pasado domingo por Israel fueron interceptados por otros sistemas de defensa sirios. (Hispantv)



Detienen en Francia a marroquí por su relación con ataques 11-M en España



Las fuerzas de seguridad francesas, en colaboración con la Policía Nacional, detuvieron a un marroquí por su vinculación con los atentados registrados en Madrid el 11 de marzo de 2004, informaron fuentes policiales, publicó la agencia mexicana Notimex. El detenido fue identificado como Mustapha B., de 43 años de edad, originario de Marruecos y que vivió en España a principios de la pasada década, según el periódico francés Le Point. Agentes de la subdirección antiterrorista de la Dirección Central de la Policía Judicial capturaron al marroquí en la región de Lyon, que fue identificado por una muestra de ADN recogida tras los atentados del 11 – M en España. En el marco de la investigación de los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004, se han recogido una serie de huellas y muestras de ADN no identificadas y que se han incluido en una base de datos. (Notimex)



Reportan más de 400 muertes por ébola en la República Democrática del Congo



El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que a 433 creció la cifra de muertos por el brote de ébola que afecta al país. A través de su cuenta en Twitter, la institución de salud detalló que se han registrados unos 699 casos desde el inicio de la propagación del virus en julio de 2018, y de esa cifra, 650 ya fueron confirmadas de ébola por las autoridades mientras que 49 son considerados enfermos, pero no están confirmados por las pruebas de laboratorio. Por otro lado, hasta el momento las autoridades congoleñas precisaron que al menos unas 246 personas lograron ser curadas. El Ministerio de Salud, además detalló que en los últimos días se han contabilizado diez nuevos casos confirmados, 11 muertes y una persona curada, y que este brote de ébola continúa como el segundo más grande en la historia en la República Democrática del Congo. (Telesur)

