Nomeolvides: más que una flor, un ruego





Como un secreto y natural anhelo, el “no me olvides” siempre ha estado presente en el pensamiento del ser humano, vinculándolo a cuantos seres, de una u otra forma, han amado en su vida. Deseo aumentado cuando es la distancia o el tiempo, el elemento que separa.



Quizás por eso, invita al reconocimiento ese manojo de florecillas azul embeleso, que quién sabe algún día, bautizaron así: “Nomeolvides”. Y su actual escritura no constituye un error gramatical.



Quiero pensar en el idilio de dos enamorados que en el instante de la despedida, intercambiaron flor y palabras a la vez, bautizando para siempre la flora del recuerdo.



Símbolo que hizo apresurar el latir del corazón de nuestros abuelos al encontrar las Nomeolvides añadidas en cartas o postales. No por gusto un poeta escribiera: Una carta de amor no vale nada si ya están respondidas las preguntas y un tibio nomeolvides no le adjuntas.



Pero no todo es romance y poesía. La ciencia tiene su gran aporte, a través del estudio de las plantas. Y justo en estas florecillas de nombre tan controvertido, se dispuso otra denominación, no menos bella, y también conocida: Myosotis. Así se nombra a esta flor perteneciente al grupo de las borragináceas, y que son muy fáciles de encontrar en cualquier jardín del mundo.







La Nomeolvides deviene planta anual, cuyo desarrollo se produce a lo largo de los 12 meses. Aunque después de la fructificación muere, hay variedades catalogadas como perennes entre los 50 tipos que existen.



Una de las características que comparten es que son muy pelosas, de hojas basales, pequeñitas y generalmente lanceoladas, es decir, en forma de lanza.



La floración se produce principalmente en los meses de primavera y verano, cuando aparecen las inflorescencias terminales, de cinco pétalos y colores de tonos azulados, aunque también hay variedades blancas y rosas.



Es una planta que no requiere de cuidados especiales, simplemente, asegurarle un suelo continuamente húmedo y rico en nutrientes. Y lo más aconsejable es colocarla en lugares resguardados del viento y del frío, sus principales enemigos, por la fragilidad de sus pétalos.



Lo más significativo en esta florecilla es que su apariencia y color prendieron en el corazón de los enamorados como símbolo, contraseña o código, para pedir sin palabras: No me olvides, amor.







Y por último, les regalo una antigua leyenda islámica:



“Un ángel lloraba a las puertas del Paraíso porque Alá le expulsó como castigo de amar a una mujer mortal, que solo sería perdonada si plantaban la flor Nomeolvides por todo el mundo. El ángel contó a su enamorada algo tan difícil de lograr, y lejos de desanimarse, ella le ayudó en tamaña tarea, que cumplieron a cabalidad. El mundo se llenó de Nomeolvides y tanto amor y sacrificio conmovieron a tal punto a Alá, que otorgó la inmortalidad a la mujer y abrió las puertas del Paraíso a los amantes”.

