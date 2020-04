Nos dijo adiós Luis Eduardo Aute

Nos dijo adis Luis Eduardo Aute

El prestigioso cantautor español Luis Eduardo Aute falleció el pasado sábado en un hospital madrileño a los 76 años, según varios medios de comunicación. Uno de los principales referentes de la canción de autor en España, Aute estaba retirado de los escenarios desde el verano de 2016, cuando sufrió un grave infarto que lo mantuvo casi dos meses en coma. El músico, que incursionó también en la plástica, el cine y la poesía, cumplió ese año medio siglo de carrera y se disponía a cerrar las actuaciones en las Fiestas. Para celebrar el 50 aniversario de su primera grabación de estudio, organizó el tour La Gira Luna, que arrancó con un recital en el Auditorio Nacional de México y le llevó a recorrer España con 15 conciertos, uno de ellos el 21 de junio en Madrid en el marco de una iniciativa solidaria para ayudar a los refugiados. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó la muerte del cantautor español, y citó un fragmento de la letra de “Me va la vida en ello”, una de las composiciones más conocidas del músico y poeta español. “Aute se ha ido, pero nos deja su música y sus versos, que nos ayudan a entender: '...que no todo fue naufragar, por haber creído que amar era el verbo más bello'. Y sentir que nos 'va la vida en ello'”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter, donde también ofreció sus condolencias. En la isla, un país al que el cantautor estuvo profundamente vinculado y donde recibió atención médica en varias ocasiones, el fallecimiento del autor de “Al Alba” ha sido recibido con enorme tristeza. Junto a los nombres de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Paco Ibáñez, el suyo trasciende la mera interpretación para alcanzar a la memoria colectiva de varias generaciones.



Titiritero cubano lanza online su mensaje esperanzador al mundo ante la COVID-19



Atractivos talleres de confección y manipulación de títeres imparte hoy, con buena acogida, desde la red social Facebook, el joven actor y marionetista guantanamero Yosmel López, quien apuesta por el poder reparador del arte sumándose a la iniciativa online de artistas de todo el orbe, para llamar a la esperanza en tiempos de emergencia epidémica global. Y en medio de la crítica situación generada por el avance del nuevo coronavirus en el mundo, que ahora más que nunca nos exige recluirnos para evitar más propagación, lo que comenzó para Yosmel como un humilde aporte a la campaña #QuédateEnCasa ha ganado ya buen número de seguidores, interesados en sus clases prácticas sobre el ancestral y fascinante arte del guiñol. Los talleres del retablo virtual de Yosmel -laureado juglar del Guiñol Guantánamo- salen en línea lunes, miércoles y viernes, reportan ya centenares de seguidores de varios países, y en seis entregas hasta la fecha han revelado diversas técnicas de la antigua expresión escénica, que en manos diestras da vida a los muñecos y provoca especial fascinación en los niños. Una sesión especial este sábado, sobre diseño y animación de títeres de hilos y guante –comenta el actor- celebró el aniversario 50 de su principal escuela, el Guiñol de la Villa del Guaso, agrupación de prestigio nacional, precursora del movimiento profesional escénico en la provincia y de la Cruzada Teatral por las montañas, el mayor suceso comunitario de esa manifestación en Cuba.



Nuevo programa radial para entretenimiento de la familia de Cienfuegos



Un nuevo espacio musical denominado “Ánimo, gente mía” comenzó a trasmitirse por la emisora Radio Ciudad del Mar, de la provincia de Cienfuegos, dedicado a entretener e intercambiar con las familias que permanecen por estos días en sus casas, como precaución ante la pandemia de la COVID-19. La propuesta original del joven realizador Adrián Vicente Arjona y la conducción y dirección de Fabio Boch, llegó a las 12 del día de este sábado, en vivo desde el estudio No.1 de esa planta radial. Boch explicó que el programa es parte de los esfuerzos de los medios de difusión por llevar una programación amena a la población, que permanece en casa en aislamiento social como medida preventiva, no solo en Cienfuegos sino en otras partes del mundo, porque el mensaje de “Ánimo…” se transmite también por streaming para internet. En esta primera jornada el emblemático dúo de los hermanos Novo, reconocidos popularmente como “Los cronistas de la ciudad”, interpretaron piezas antológicas de su repertorio. Armando Álvarez (Mandy), cantante y médico, también se unió a los Novos con sus canciones. Entre los tantos cienfuegueros que llamaron a la emisora estuvo una mujer agradecida, que se identificó como la abuelita de Brayam, un niño que es paciente de Pediatría del propio doctor Mandy, y que lo felicitó por su labor y ese vínculo música-medicina. Perlavisión, telecentro provincial, grabó el debut de “Animo, gente mía”, que será transmitido en su programación de la semana entrante.



Desde el “clown” payaseando con Alma



Una habitación convertida en set de grabación, un improvisado retablo y mucha imaginación, son parte del quehacer diario de la joven actriz camagüeyana Diana Rosa Ramos García quien, junto a Alma, su pequeña hija de cuatro años, ha regalado momentos de alegría a cientos de personas que desde las redes sociales siguen sus peripecias. Desde el comienzo del período de aislamiento social, cuando se suspendieron todas las actividades escolares, esta creativa muchacha se dedicó, desde su casa, a echar a volar la imaginación, primero, para mantener entretenida a su traviesa pequeña, y además, transmitir de manera didáctica las medidas a tener en cuenta para frenar la propagación de la COVID-19. Mediante la técnica del clown, ambas interactúan con sus coloridos disfraces y su roja nariz, para llevar mensajes sobre la necesidad de concientizar acerca de la importancia de las medidas higiénicas, como uno de los aspectos más importantes contra la peligrosa pandemia. “Ha sido una experiencia muy linda para mí, afirmó, pues la niña también se involucra conmigo en la confección de las escenografías y los vestuarios para las historias de cada material que filmamos, e incluso me da ideas cuando los edito”. Como la de Diana son numerosas las iniciativas similares a lo largo de la Isla, protagonizadas por artistas de todas las manifestaciones, quienes de esa manera se empeñan en mantener viva la creación, y así demostrar mediante sus acciones que, aunque transcurran tiempos difíciles, el arte siempre sana, acompaña y devuelve las esperanzas.



Celebró Holguín su aniversario 300



Cerca de mil 500 acciones constructivas a través de programa de restauración y mantenimiento de obras destinadas a los servicios en las diferentes ramas se realizaron en la ciudad de Holguín con motivo del aniversario 300 de su fundación como pueblo, hecho ocurrido en una fecha como la de hoy en el año 1720. Los hechos más significativos en materia de preservación en homenaje a este acontecimiento se concentran en las labores de reanimación de las diversas instalaciones que conforman los distintos sectores de la sociedad, la economía y los servicios en general, a partir de los proyectos de desarrollo local que hoy distinguen a las tareas que lleva acabo el gobierno en los distintos frentes. Al nuevo aniversario se priorizaron aquellos centros que mayores inversiones demandaban por su estado de deterioro y los niveles de servicios que prestan, tanto de las ramas dedicadas a los servicios directos de la población en las áreas del comercio y la gastronomía, como también en las esferas productivas, de la educación, la cultura, la recreación, la salud pública y el deporte. Con tal motivo, los organismos participantes en estas acciones constructivas mantuvieron desde el mismo comienzo del año una emulación especial promovida por la CTC a través de los distintos sindicatos, iniciativa que contribuyó en gran medida a incentivar a los colectivos en el cumplimiento de sus respectivos compromisos en la terminación de obras o adelantar su cronograma de ejecución, para concluirlas durante el presente año o durante el 2021, reiteró el directivo. El programa tuvo como centro renovar su entorno urbano, dinamizar las áreas emblemáticas que la distinguen desde sus primeros años de fundada, como son los museos La Periquera, Monumento Nacional, el de la casa natal del general de las tres guerras por la Independencia de Cuba, Calixto García Iñiguez, la protección de las viviendas más antiguas y aquellos centros y plazas públicas que hoy distinguen a Holguín como la ciudad cubana de los parques. Así arribaron los holguineros a sus tres siglos como pueblo, cuando se ofició el cuatro de abril de 1720 la misa fundacional en la Iglesia San Isidoro, ubicada en los alrededores del conocido parque de Las flores, en el centro histórico de la actual capital provincial, donde residen alrededor de 300 mil personas.



Rinden homenaje a Picasso a 47 años de su muerte



Los museos cierran sus puertas, pero la devoción por el arte continúa abierta y, a 47 años de su muerte, las pinacotecas de España rinden homenaje a Picasso con un viaje virtual a su obra. Genio y creador de estilos, Pablo Ruiz Picasso es, sin duda alguna, uno de los más grandes artistas de la historia. En 1912, durante su estadía en París, Picasso conoció y formó parte de un círculo de amigos e intelectuales de renombre y a partir de entonces compartiría sus estancias entre la llamada Ciudad de la Luz y Barcelona. Transitó por múltiples etapas artísticas: período azul, rosa, el cubismo que concibió, después al surrealismo y a la abstracción, entre otras. Al decir de los expertos, Picasso no pierde vigencia porque fue la figura central del arte del siglo XX y tiene una obra que continuamente admite nuevas lecturas. Fue quizás también el artista más influyente. El arte contemporáneo es lo que es gracias a él. Los detalles biográficos parecen irrelevantes ante la grandiosidad de su legado artístico. Hombre de gustos sencillos, con gran afición por el sol del Mediterráneo y los toros y una vida sentimental complicada. El artista se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro de los partidos comunistas de España y de Francia hasta su muerte, en 1973, con 91 años de edad.



Nuevos conciertos online de músicos cubanos junto a la radio y la televisión



Con el concierto que ofrecerá este lunes 6, a las 4:30 p.m., el pianista Alejandro Falcón y su grupo Cubadentro por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, canal Youtube Ministerio de Cultura y enlace de cien páginas Facebook, continúa la trasmisión conjunta de conciertos online #EstamosContigo #MusicosPorCuba, una iniciativa múltiple del Instituto de la Música, el Mincult y el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Según información recibida de la dirección de Comunicación del Instituto Cubano de la Música los conciertos online proseguirán el martes 7, con el grupo de Rap Negrons; el miércoles 8 lo hará Pancho Amat y u Cabildo del Son, el jueves 9 le corresponderá a Karamba y el viernes 10 al saxofonista Michel Herrera y su grupo. Entre las agrupaciones que ya han grabado sus respectivos conciertos y saldrán más adelante están el Septeto Habanero, que este año está celebrando su centenario; David Blanco y su grupo; Zeus, Rochy, Seda el Paso; Tony Ávila, Frank Delgado, DCuba y Ray Fernández.



El Midem también cancela su certamen de 2020 y recurre a Edición Digital



No solo Cuba ha tenido que suspender un evento internacional tan importante como el Cubadisco 2020, a causa de la actual pandemia, si no que igual camino ha tomado el veterano Mercado Internacional del Disco y la Edición Musical (Midem), el cual debía celebrarse del 2 al 5 de junio, del actual año en Cannes, en Francia. Según ha dado a conocer la empresa Red MIDEM, propietaria y organizadora del certamen, este volverá a Cannes del 1ro. al 4 de junio de 2021. En su lugar, han asegurado, prepararán una Edición Digital a la cual invitan a sus clientes y a todos los profesionales de la comunidad musical a participar en ella, si lo desean. Esta edición digital, explicó Alexandre Deniot, director del Midem, en un comunicado remitido al sitio web Noticias Clave.com, contará con sesiones magistrales de transmisión en vivo, charlas y presentaciones, así como oportunidades para conversaciones online y reuniones rápidas entre los participantes. Los detalles del servicio los darán a conocer en las próximas semanas. Durante años representantes de la industria musical cubana han concurrido a esta gran feria internacional del Disco y la Edición Musical buscando intercambiar experiencias y hallar mecanismos de promoción y venta de nuestra música y productos musicales como vía para burlar el injusto y criminal bloqueo que por más de 60 años mantiene el gobierno de los Estados Unidos a la Isla.



