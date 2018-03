“Nosotros luchábamos por los sueños de los desposeídos” (+Audio)



El ex combatiente César Rodríguez Rey, uno de los integrantes del III Frente Oriental a 60 años de creado el grupo guerrillero. Fotos: Alejandro Rojas

“Nosotros luchábamos por los sueños de los desposeídos”, afirma el ex combatiente César Rodríguez Rey, uno de los integrantes del III Frente Oriental a 60 años de creado el grupo guerrillero.



Después de varios días de camino interminable, el 6 de marzo de 1958, la Columna Número Tres del Ejército Rebelde llegaría a un lugar conocido como Puerto Arturo. Bajo las órdenes del Comandante Juan Almeida Bosques, el grupo guerrillero cumpliría, de esta manera, la misión de fundar al oeste de Santiago de Cuba, el III Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy.



Con el propósito de poner fin a la dictadura de Fulgencio Batista en la Isla, el III Frente Oriental contaba, en sus inicios, con la fuerza de 57 combatientes, uno de ellos, César Rodríguez Rey quien ya desde los 21 años formaba parte de la clandestinidad.





“Mi familia vivía cerca de la Sierra Maestra. Allí, era muy fácil unirse a las filas del Ejército Rebelde. De un total de 12 hermanos, tres nos integramos a la lucha. Mis padres siempre tenían la preocupación que algunos de nosotros fueran a terminar en las manos de la tiranía. Pero a pesar del miedo, nunca nos dejaron de apoyar. Mi papá nos enviaba ropa y comida durante el combate en las montañas”, recuerda Rodríguez Rey a sus más de 80 años de edad.



Integrado por obreros y campesinos, el III Frente Oriental libraría acciones como el ataque y ocupación del poblado El Cobre, en Santiago de Cuba. Era la primera vez que una cabecera de municipio caía bajo el dominio total de los rebeldes. Allí, la fuerza guerrillera no tardaría en hacer explotar un polvorín minero, lo cual alarmaría rápidamente a la tiranía.



“Nosotros luchábamos por hacer realidad los sueños de los desposeídos. Las familias pobres tenían muchos anhelos acumulados, pero no tenían manera de concretarlos en su propio país. El gobierno de Batista no garantizaba un buen futuro ni a corto ni largo plazo. La lucha armada era una necesidad”, afirma el ex combatiente del Ejército Rebelde.





Con la tarea de tender un cerco alrededor de la entonces capital de Oriente e impedir la salida de armas y refuerzos de la tiranía hacia zonas atacadas por el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, el III Frente Oriental apoyó batallas decisivas como la de Guisa, Palma Soriano y Maffo, las cuales fueron dirigidas por el Comandante en Jefe, Fidel Castro.



“Nosotros creímos desde el comienzo en la bondad de Fidel. No tuvimos que esperar hasta el asalto al Cuartel Moncada para confiar en él. En la casa leíamos los escritos que publicaba en uno u otro periódico. Recuerdo haber oído decir a mi papá después de la muerte de Eduardo Chibás, la expresión ‛Fidel es el hombre’. Crecimos creyendo en sus ideas”, apunta Rodríguez Rey.



Ubicado en un espacio de más de 6 mil kilómetros cuadrados, el III Frente Oriental Dr. Mario Muñoz Monroy abarcaba los poblados de Jiguaní, Santa Rita, Baire, Contramaestre, Palma Soriano, Chivirico, entre otros.





“Nunca abandoné el Frente. Permanecí luchando hasta el final de la guerra. En 1959 integré la Caravana de La Victoria, la cual emprendiera una travesía de Oriente a Occidente”, asegura Rodríguez Rey, quien más tarde combatiera en Playa Girón.



Con casi 30 años en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionaria (FAR), César Rodríguez Rey ocupó responsabilidades como escolta del Comandante Juan Almeida Bosques, Jefe de Escuadrones de Helicóptero, Jefe del Estado Mayor de la Base Área de Santa Clara. Actualmente, desarrolla funciones como Especialista para la Defensa, Seguridad y la Protección en la emisora de Radio Rebelde.



Durante los días de la guerra, las transmisiones de Radio Rebelde acompañaban a los combatientes en el campo de batalla. La música del Quinteto Rebelde daba aliento a los guerrilleros en medio de las montañas.



Escuche y descargue desde nuestro canal en iVoox un tema musical del Quinteto Rebelde:

