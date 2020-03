Nota del Minsap: Ascienden a 16 los casos confirmados de COVID-19 en Cuba

Daibel Santana daibelsantana87@gmail.com Cuba

20.03.2020 - 7:08 am

Buenos Das! Quisiera por este medio dar mi opinin que creo coincide en un alto porcentaje con la del resto de muchos cubanos y sobre todo con la mis colegas mdicos. Cada caso positivo de COVID-19 en nuestro pas est en relacin con personas extranjeras como cubanos residentes en el exterior. Cuba un pas envejecido, donde cada unos de nuestros adultos mayores estn en peligro exponencial si tuviera contacto con alguna persona contagiada y aunque Cuba tiene un sistema de salud slido si est enfermedad se extiende, se propaga, an con todos los esfuerzos que hemos realizado seris tan compleja la situacin epidemiolgica que se podra crear. Analicemos hoy... No expongamos mas al pueblo a tener contacto con extranjeros, aparentemente no hay casos positivos de los contactos con los casos positivos pero y si esto cambiara!!! Hoy el nico pas sin caso positivo es Hait, es hora de cerrar fronteras. No juguemos ms con nuestro sistema de salud, con nuestra poblacin o con la suerte. An estamos a tiempo!