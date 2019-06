Novedoso proceder: Mapeo cerebral del lenguaje en paciente despierto





Por primera vez en Cuba, se realizó en el Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN), una intervención quirúrgica para el mapeo cerebral del lenguaje con el paciente despierto, lo que permitió la recepción del tumor sin afectar el área elocuente.



Lianet Sánchez Leyva, neurocirujana de apenas 29 años de edad, que lideró el equipo multidisciplinario explicó a Radio Rebelde que la cirugía para el mapeo cerebral del lenguaje con el paciente despierto permite hacer una recepción más amplia, es decir sacar toda la porción del tumor que no ocupa la zona del cerebro que participa en la comprensión del lenguaje y en la emisión de palabras.

Si realizáramos la extracción de la lesión completa dejaríamos a la paciente sin la capacidad para comprender y hablar







Anteriormente lo que se practicaba ante este tipo de glioma era tomar una muestra y enviarla a anatomía patológica para conocer el resultado histológico, “saber de qué tipo de tumor se trata y definir otros tratamientos y ahora este nuevo proceder que posibilita una mayor exérisis de la lesión aumentará la sobrevida con calidad de la paciente”, señaló.





Lianet Sánchez Leyva, neurocirujana del Instituto de Neurología y Neurocirugía.



Primero se durmió a la paciente, se le realizó una amplia craneotomía( operación quirúrgica en qué parte del cráneo, llamado colgajo óseo, se extrae con el fin de acceder al cerebro), luego de despertarla y retirarle la entubación (técnica anestésica dormido-despierto)se comenzó a estimular áreas del lenguaje. La paciente debió responder las preguntas que se le realizaron a la vez que se le estimulaba la corteza cerebral del área elocuente afectada por el tumor.

Le hicimos distintas preguntas en dependencia de la localización que estuviéramos evaluando, le pusimos diferentes tareas, como ejercicios matemáticos, a denominar objetos, explicar sus funciones, reconocer rostros, determinar qué tipo de música escuchaba







Luego de 21 días transcurridos, la joven médica asegura que se realizó una exérisis amplia de la lesión, se conoció el resultado histológico del tumor cerebral y desde el transquirúrgico se comprobó que la paciente no presentó afectaciones en el lenguaje.



Durante 9 horas el equipo multidisciplinario de 11 especialistas, neurocirujanos, neurofisiólogos, neuropsicólogos, anestesiólogos, enfermería protagonizó el novedoso poceder que sobrepasa los 100 000 dólares en países desarrollados, incluso puede alcanzar entre los 160 000 y 190 000 dólares.



No se había realizado hasta entonces, no por falta de capacidad médica, sino por el alto precio de los instrumentales, material gastable y tecnología, como las sondas para el mapeo cerebral y los estimuladores corticales.



Los equipos de diagnóstico con los que cuenta el Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN), como la resonancia magnética de 3 Terlas, la Tomografía Axial Computarizada (TAC) de 64 cortes y la tecnología dentro del salón, como neuronavegadores y endoscopios de alta definición se suman también al elevado costo que para el Sistema de Salud Pública, representa la especialidad de Neurología y Neurocirugía.



