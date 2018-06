Novopen 4, un dispositivo que facilita el tratamiento con insulina





En el abdomen, en la parte superior de muslos, brazos y glúteos, Andy tiene la marca visible de la enfermedad que padece desde los 12 años, la diabetes. Se inyecta la insulina tres veces por día. En los últimos 8 años su piel ha sido traspasada en más de 8000 ocasiones. A sus escuelas y centros de trabajo, a los lugares de ocio y a cualquier sitio al que fuera, él debía trasladar su termo con hielo para la insulina, las jeringas, el alcohol y el algodón. Interrumpir la actividad, detener la conversación y administrarle a su organismo la insulina necesaria para permitir que la glucosa ingrese en las células. El páncreas de Andy no funciona adecuadamente.



Hace un año el tratamiento con insulina para el joven de 20 años cambió. Un dispositivo llamado Novopen 4 es el responsable de que ahora solo necesite llevar una pluma en su bolso.



Con el fin de humanizar el tratamiento con insulina, más de 20 000 pacientes diabéticos en Cuba han sido beneficiados con el Novopen 4, entre ellos Andy. Ileydis Iglesias Marichal, Directora del Instituto Nacional de Endocrinología comenta sus bondades.





“Son unos dispositivos como si fueran un lapicero. Muy fáciles de llevar en el bolsillo o cartera de cualquier hombre o mujer. Dentro de ese dispositivo se coloca la insulina que usa el paciente en forma de un carpule llamado penfill. No necesita refrigeración, por tanto los pacientes ya no tendrán que llevar el termo con hielo para transportar la insulina.



El Novopen 4 es metálico y tiene una durabilidad y garantía de 5 años. El paciente solo debe cambiar el penfill de insulina una vez que se agote el medicamento. Usa una aguja extremadamente fina, del grosor de un cabello, además tiene tres protecciones. Evita en primer lugar que el diabético tenga primero que pinchar un bulbo, como sucede con la jeringuilla y luego su cuerpo. Es menos doloroso y evita la lipodistrofia, que son las bolitas que se hacen en la piel cuando ya se han inyectado muchas veces. Lo anterior también interfiere en que la absorción de la insulina sea mejor, pues cuando usted tiene esas bolitas la absorción no es la adecuada.



La entrega de los Novopen 4 ha priorizado en primer lugar a los niños hasta 19 años, los jóvenes hasta 25 y otros que a opinión del endocrinólogo necesite un control estricto como enfermos renales crónicos, operados del corazón, insulino dependientes con retraso mental, autistas, Síndromes de Down, o positivos al VIH. Los débiles visuales y ciegos también usan el Novopen 4.







“El dispositivo tiene unos números muy grandes en la dosificación que pueden ser vistos muy fácilmente por un adulto mayor. También suenan cuando se planifican las unidades, es decir la persona ciega o débil visual puede contar por el sonido emitido. Si se distrae tiene la posibilidad de regresar de nuevo a cero”.



“También nos ahorra desde el punto de vista económico el derramamiento de insulina. Antes niños que usaban pocas dosis al final del mes debían botar el sobrante, pues pasados 30 días esa insulina no reúne las condiciones óptimas. Los adolescentes están muy felices porque pueden ir a una fiesta, a cualquier actividad, a la escuela sin necesidad de transportar todo lo que antes debían llevar y los más importante es que mejora considerablemente la atención al tratamiento, obviamente con estas posibilidades que ofrece, además de que el control glucémico es estricto, porque la dosis que se planifica es exactamente la dosis que se recibe”.



Es interés para los diabéticos en Cuba saber si este proyecto se extenderá más allá de los grupos beneficiados.



“Hemos llegado a la totalidad hasta los 25 años, nuestro interés es continuar beneficiando otras edades más avanzadas porque todo el que se inyecte 4 veces al día, imagínate cuánto lo hace en toda su vida. Es toda la intención del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Endocrinología, que la mayor cantidad de pacientes usen el Novopen 4”.



El Novopen 4 es un dispositivo fabricado por la empresa danesa Novo Nordisk, líder en el mundo en productos para diabéticos.





