🎧🎬 Desbloquéame, nueva canción de Raúl Torres

Desbloquame, nueva cancin de Ral Torres

El cantautor Raúl Torres afirmó en cierta entrevista que es un compositor que ha escrito más de 10 canciones y menos de mil 500. Cada una de sus composiciones, son siempre esperadas, y el asume el reto de cada expectativa. En ellas se puede sentir la cubania que lo caracteriza, así como la raíz de sus principios.

Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox la versión radial de este reporte.



Su más reciente tema, se titula Desbloquéame, el cual cuenta con una variedad sonora, a modo de demostrar la diversidad de los cubanos, así como la de muchos alrededor del mundo, quienes tienen un mismo sentir: decir NO al Bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

En una entrevista, concebida al sitio digital Cubadebate, Torres declaró en relación al tema musical.

Una canción así hacía falta y yo desde hace tiempo venía escribiendo esta canción. Una canción se escribe desde que tienes el problema y sientes lo que está pasando. Desde hace años compongo está canción. Lo más importante no es desde cuándo, sino el lanzamiento del tema. Se trata de una sonoridad contemporánea. Es un latín house, digamos que, es una mixtura entre house y timba cubana, además, tiene guaguancó. He defendido nuestra identidad con esta sonoridad que puede llegar a cualquier voz en cualquier lugar del mundo.



Escuche y descargue a través de nuestro Canal Ivoox una entrevista concedida por Raúl Torres a Radio Rebelde a propósito del lanzamiento de "Desbloquéame".



Muchas son las voces que se levantan cada año en contra de esta política hostil contra la isla. Sin embargo, es necesario que muchos ganen en el conocimiento acerca de todo lo que sufre cada cubano, de las consecuencias y de las cicatrices de dolor que llevan en la piel esta humanidad.

El autor de títulos memorables de la cancionística contemporánea de la Isla como: Candil de nieve, Se fue, El regreso del amigo dedicado al Comandante Hugo Chávez, y Cabalgando con Fidel, en homenaje al Comandante en Jefe; lleno de energía y con total auntenticidad hace un reclamo de justicia. La Mayor de las Antillas merece la posibilidad de abrir sus brazos y sentir el aire de la ausencia eterna de ese bloqueo que asfixia a tantos cubanos cada día. Es decir una vez más, y a todo pulmón, Desbloquéame.

Letra de la canción

Sabes tu retórica ya me aburrió

Yo no sé a qué masa le vas a mentir

Otra vez mi pueblo que se unió

te enfrenta y te dice que el bloqueo no

Tratas de ponernos contra la pared

Te da rabia no podernos someter

Otra vez mi fe te sorprendió

y el mundo te grita que el bloqueo no

Coge mambo, coge timba,

y no comas tanta guinda.

al brindar con tus cipayos

y otros tontos papagayos.

El mundo te grita que el Bloqueo no

Sabes que el ingenio de este gran país

te supera siempre cada mes de abril

otra vez tu soberbia se encendió

y la humanidad dice el Bloqueo no

Quieres ser Goliat, pues nosotros David

Quieres la humildad pisoteada por ti

y otra vez mi honda se tensó

y hasta Dios te dice que el Bloqueo no.

Coge trova, coge timba

y no comas tanta guinda.

al brindar con tus cipayos

y otros tontos papagayos.

Esa forma extraña que usa para someter

Al final se volverá en contra de sí

bloqueando a los demás te bloqueas a ti

y sacas un boleto hacia la soledad

A un pueblo que amanece con dignidad

Cada día escucha se recrudeció

y otra vez pierdes tu oportunidad

de limpiar tu historia diciendo el Bloqueo no

Desbloquéame

Desbloquéame

Desbloquéanos,

Con tus amenazas, con tu prepotencia,

Ensucias tu historia

Con tanta indecencia

Los pueblos del mundo tenemos conciencia

Con tu petulancia, ¿no te da verguenza?

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

Con bloqueo, no

