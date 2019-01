Nueva Constitución cubana protege el patrimonio natural





Seis Artículos de la nueva Constitución están vinculados a la soberanía y jurisdicción que ejerce el Estado sobre los yacimientos minerales y las Minas.

Estos bienes no pueden transmitirse en propiedad o personas naturales o jurídicas y se rigen por tres principios que ampliaremos.



Hoy les propongo conversar con el Doctor en Ciencias Económicas y Director de Geología del Ministerio de Energía y Minas Enrique Castellanos Abella, quien argumenta los seis Artículos de la nueva Constitución que demuestran cómo el Estado tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio natural.







Igualmente, en el Titulo II: Fundamentos Económicos, la norma deja claro que son de Propiedad Socialista de todo el pueblo, las tierras que no pertenecen a particulares o Cooperativas Integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la Zona Económica Exclusiva de la República, los bosques, las aguas, las playas y las vías de comunicación.



Escuche más detalles en el siguiente reporte:

