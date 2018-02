Nueva ola de escándalos y renuncias afecta a la Casa Blanca

2018-02-13 09:06:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una ola de escándalos y renuncias que involucran a altos funcionarios de la Casa Blanca tiene lugar desde hace varias semanas y está hoy a punto de provocar una crisis institucional en la administración de Donald Trump, según Prensa Latina. La actitud ambigua del mandatario frente a esta cadena de incidentes hace pensar a algunos especialistas que sus acciones clasifican dentro del delito de obstrucción de la justicia, e incluso llegan a compararlo con el escándalo Watergate que provocó la renuncia de Richard Nixon en 1974. El caso más reciente fue el de la fiscal general asociada Rachel Brand, la figura número tres en jerarquía del Departamento de Justicia (DOJ), quien solicitó su dimisión en medio de especulaciones sobre las posibles causas de su salida.



Partido gobernante da 48 horas al presidente de Sudáfrica para dejar el cargo



El partido gobernante de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), le dio 48 horas al actual presidente del país, Jacob Zuma, para que renuncie de su cargo, informan los medios locales. La decisión de ofrecerle a Zuma que renuncie en un plazo acordado o la destitución, fue tomada por el partido la tarde de este lunes, después de que quedara claro que los casi cinco días de conversaciones entre Zuma y el vicepresidente del país, Cyril Ramaphosa, fracasaron. Zuma, quien dirigió el ANC desde el 2007 y es presidente de Sudáfrica desde el 2009, está bajo una creciente presión para que renuncie en las últimas semanas. Sus nueve años en el poder se ven empañados por el declive económico y múltiples acusaciones de corrupción, negadas por el mandatario. Mientras tanto, el líder solicitó un "período de aviso" de tres meses, después del cual renunciará incondicionalmente. De acuerdo con los medios locales, este período podría ser utilizado por el presidente para presentar su defensa ante organismos internacionales como la Unión Africana, las Naciones Unidas y el BRICS. No obstante, el comité ejecutivo nacional ha rechazado la solicitud.



Denuncia Fiscal las intenciones de agredir a Venezuela desde Colombia



El fiscal general, Tarek William Saab, denunció las acciones coordinadas de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia con las pretensiones de agredir militarmente a Venezuela desde el vecino país, publicó Prensa Latina. Al respecto, Saab advirtió que desde territorio colombiano se planea reeditar prácticas como el bombardeo y la invasión militar, para ocupar a sangre y fuego un país pacífico como Venezuela. Colombia constituyó una parada clave del secretario norteamericano de Estado, Rex Tillerson, en su gira por varias naciones latinoamericanas para estrechar el cerco diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro, y recientemente recibió la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd. Al respecto, el fiscal general ratificó que las instituciones democráticas, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permitirán agresiones militares provenientes de Colombia, uno de los principales aliados de Washington en la región. Aquí vamos a combatir y vamos a resistir, no tenemos miedo, enfatizó Saab al intervenir en el acto conmemorativo por los 380 años de la fundación de la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Además, el fiscal general, Tarek William Saab señaló que cada acción injerencista emprendida contra Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados apunta hacia el amedrentamiento y la aplicación del terrorismo psicológico.



Dicta la Fiscalía colombiana órdenes de captura contra líderes del Ejercito Nacional de Liberación



La Fiscalía de Colombia emitió órdenes de captura contra cinco líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el asesinato de tres desmovilizados de las FARC y el reclutamiento forzado de menores, reportó Telesur. Los tres excombatientes de las FARC habían sido retenidos en Santacruz de Guachavez, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, y sus restos fueron exhumados el 5 de febrero, señaló el ente investigador en un comunicado. Las evidencias dan cuenta que el ELN sería la organización responsable de la desaparición y muerte de los tres desmovilizados, y esa responsabilidad se extiende por nivel jerárquico a sus máximos líderes, indicó el texto de la fiscalía. En el comunicado de la Fiscalía acusa al máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez, alias Gabino, así como a Eliécer Erlington Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, todos forman parte del Comando Central de ese grupo guerrillero. Por otro lado, y por solicitud del gobierno, la orden contra Pablo Beltrán se encuentra suspendida, aclaró la fiscalía en su comunicado.



Reafirma Presidente de Corea del Norte importancia del ánimo reconciliador entre ambas Coreas



El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un dijo en un discurso que es importante seguir obteniendo buenos resultados, alentando aún más el clima cálido de reconciliación y diálogo creado por las fuertes ganas y la voluntad común del Norte y el Sur, que aprovecharon los Juegos Olímpicos de Invierno como un impulso. Junto a los 22 atletas olímpicos, Pionyang envió a Seúl una compañía de artistas que ofreció un espectáculo que este grupo ofreció al público, donde el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, apareció junto a la hermana menor del líder norcoreano, Kim Yo-jong. En el mismo evento cultural el mandatario surcoreano también dijo que espera que el ánimo reconciliador se mantenga en el diálogo intercoreano. Dos días antes Moon aseguró que visitará Pionyang "tras los preparativos necesarios". Después de recibir el reporte de la delegación norcoreana sobre las reuniones en Seúl, Kim Jong-un manifestó su satisfacción y "dijo que fueron muy impresionantes las características especiales del lado sur que marcaron la visita", según cita AFP. Además, el dirigente agradeció a Seúl la acogida en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó en una entrevista con el diario The Washington Post este lunes que su país está listo para participar en conversaciones con Corea del Norte sobre su programa nuclear.



Negocia Consejo de Seguridad de la ONU resolución para una tregua en Siria



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzará a negociar hoy un proyecto de resolución para decretar una tregua humanitaria en Siria que permita asistir a la población más necesitada. Según declararon a EFE fuentes diplomáticas, los quince Estados miembros mantuvieron la víspera discusiones a nivel de expertos con base en un texto presentado por Suecia y Kuwait, responsables del dossier humanitario sirio dentro del Consejo de Seguridad. La expectativa, según esas mismas fuentes, es que pueda haber una votación a lo largo de esta semana, aunque por ahora no hay nada confirmado. Rusia, sin embargo, adelantó su oposición a esta iniciativa, que considera poco realista. El embajador ruso dijo que a ellos les gustaría ver un alto el fuego, el fin de la guerra, pero los terroristas, no estoy seguro de que estén de acuerdo”. El diplomático se expresó así tras una reunión a puerta cerrada en la que el Consejo de Seguridad analizó los últimos acontecimientos en Siria y en la que las potencias occidentales denunciaron la ofensiva que están llevando a cabo las fuerzas del régimen contra los últimos bastiones opositores. La idea de una pausa humanitaria parte de los servicios humanitarios de Naciones Unidas, que este mes pidieron un alto el fuego de al menos un mes para poder asistir a cientos de miles de personas en áreas asediadas o difíciles de alcanzar y para evacuar a los heridos y enfermos. Suecia y Kuwait retomaron esa iniciativa en su propuesta de resolución al Consejo de Seguridad, donde Rusia -aliado del Gobierno sirio- es uno de los cinco países con poder de veto.



(Haciendo Radio)