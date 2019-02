Nuevas medidas para flexibilizar el trabajo por cuenta propia





El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó nueve medidas para flexibilizar el Trabajo por Cuenta Propia que próximamente entrarán en vigor cuando se aprueben en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.



Las modificaciones aprueban cinco nuevas licencias y cambian el alcance de varias actividades afines con el propósito de ampliar la gama de servicios que se pueden ofrecer con la misma autorización.



La Viceministra Primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Fleitó Cabrera, aseguró que para dar continuidad al proceso de perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta Propia se han tenido en cuenta los planteamientos de los propios TCP en los seminarios, los foros hechos en las redes sociales y otros mecanismos de retroalimentación desde el municipio hasta la nación.



La funcionaria precisó que hoy ejercen el Trabajo por Cuenta Propia 580 mil 828 cubanos, de ellos el 29 por ciento jóvenes, el 34% mujeres, el 15 trabajador asalariado y el 10 por ciento jubilados.



En esta oportunidad se han aprobado cinco nuevas actividades para el TCP, tres vinculadas con la creación cinematográfica y audiovisual que son





a)"Operador y/o arrendador de equipamiento para la producción artística”



b)"Agente de selección de elenco" (casting)



c)"Auxiliar de producción artística"



Surge además la figura de “Traductor e Intérprete Certificado” y la de “Productor vendedor de productos alimenticios”, esta última tendrá el alcance de elaboración y comercialización de embutidos, ahumados, conservas y otros similares.





Entre las modificaciones está la unificación de actividades por los alcances afines para ampliar la gama de servicios que pueden prestarse con la misma autorización.



a) Integrar a la actividad de Artesano, las actividades de Talabartero y Productor vendedor de calzado y con similar alcance al que tienen, e incorporar al “Vendedor de flores artificiales” (actualmente integrada en la actividad de Florista)



b) Incluir en la actividad de Servicio de decoración, organización de cumpleaños, bodas y otras actividades festivas, si el titular ofrece servicios de alimentos está obligado a solicitar la licencia sanitaria



c)Incluir en la actividad de cerrajero la cerrajería electrónica



d)Incluir en la actividad de Aguador, la venta de hielo



e) Sustituir la referencia a la venta de “oxígeno y acetileno”, por “gases industriales”, en las actividades que tienen autorizada su utilización. (Herrero, Hojalatero; Mecánico de equipos de refrigeración; Tapicero; Reparador de artículos varios; Reparador de equipos mecánicos y de combustión; Soldador, Servicio de chapistería; Servicio de construcción, reparación y mantenimiento de inmuebles; Contratista privado).



La Viceministra Primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Fleitó Cabrera explicó que, en la actividad de servicios de chapistería, en los casos que el ejercicio de la actividad no esté asociado a los servicios auxiliares y conexos del transporte y por tanto no requieren licencia operativa de transporte (LOT), las autorizaciones se otorgan por las direcciones de Trabajo municipales.



La propuesta también señala incorporar en el alcance de la actividad de “Reparador de equipos mecánicos y de combustión” la actividad Electricista automotriz (actualmente integrada en la actividad de Electricista).



La actividad de “Electricista” queda solo para el servicio en inmuebles y las autorizaciones las otorgan las direcciones de Trabajo Municipales.



Autorizar al Facilitador de permutas y compraventa de viviendas a contratar hasta dos trabajadores.



Otra de las modificaciones propone simplificar los trámites y términos para autorizar el ejercicio de las actividades de Servicio Gastronómico en Restaurantes; Servicios de Bar y Recreación y Arrendador de Viviendas Habitaciones y Espacios cuando se arrienden más de cuatro habitaciones o viviendas completas.



Así como regular los precios y tarifas fijos o máximos, cuando las circunstancias lo aconsejen y teniendo en cuenta las condiciones y características de cada territorio.



Especificar que los horarios de funcionamiento de las instalaciones donde se ejerce el trabajo por cuenta propia se aprueban, para cada caso, por el Consejo de la Administración Municipal.







Igualmente se incorporó las vacaciones entre las causas por las que el titular puede designar a un trabajador contratado. El período de tres meses autorizado por salida al exterior o por vacaciones puede ser ininterrumpido o no dentro del año natural.



El perfeccionamiento del Trabajo por Cuenta Propia propone establecer que no tienen obligación de inscribirse en la actividad “Trabajador contratado” el cónyuge y los familiares del titular dentro del primero y segundo grado de consanguinidad (hijos, padre y madre, hermanos, nietos y abuelos) y primero de afinidad (yerno, nuera, suegro y suegra). Excepto los que desean acogerse a la seguridad social.



Se excluye en el caso de los transportistas de carga y pasajeros, si el familiar va a conducir el vehículo, en cuyo caso, sí requiere de Licencia Operativa de Transporte.



Estas nuevas medidas del Trabajo por Cuenta Propia no entrarán en vigor hasta que se publiquen en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, las mismas establecen también que las personas jurídicas, tanto estatales cubanas como las extranjeras, pueden contratar productos y servicios a las formas de gestión no estatales y que los pagos se realicen en ambas monedas, según las regulaciones que se establezcan al respecto.



Aprobar que los excedentes de las producciones y los sobrecumplimientos del encargo estatal o la inejecución de las entidades que tienen plan, se puedan vender a las formas de gestión no estatales, en ambas monedas, mediante cuenta bancaria.

