Nuevas medidas para el ingreso a la Universidad en 2018 (+Audio)

Más de 75 mil plazas serán ofrecidas para el ingreso a la Educación Superior este año en la Isla. Durante una conferencia de prensa, el Director de Ingreso y Ubicación Laboral, René Sánchez, anunció algunas medidas que garantizarán la entrada del cien por ciento de los estudiantes del preuniversitario a la universidad.



Con más 35 mil plazas para el Curso Diurno, la Enseñanza Superior dará a los aspirantes de esta modalidad de estudio que aprueben los exámenes de ingreso y no alcancen carrera, la posibilidad de obtener las opciones que no hayan sido cubiertas en carreras pedagógicas dentro del Curso por Encuentros. Aquellos que desaprueben alguna de las pruebas también tendrán a su alcance esta alternativa.



Mientras tanto, el incremento del número de plazas para la vía de ingreso por Concurso es otra de las acciones emprendidas por la Enseñanza Superior para 2018. Los aspirantes a esta fuente examinarán en las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria como hasta el momento, pero la asignación de plazas solo será concedida una vez concluido el segundo llamado. Según René Sánchez, esta acción permitirá elevar la cifra de plazas de esta vía con propuestas que no hayan sido explotadas por otras modalidades.







Con más de 36 mil plazas para el Curso por Encuentros y más de 3 mil puestos para la Educación a Distancia, la Enseñanza Superior aumenta el respaldo a los jóvenes ganadores de medallas de oro, plata o bronce en concursos provinciales y nacionales de preuniversitario. A estos estudiantes se les ofertarán carreras de ciencias básicas, entre ellas, Matemática, Física y Química, relacionadas con la especialidad concursada.



Los estudiantes ganadores de concurso de conocimiento también tendrán la oportunidad de obtener directamente una carrera pedagógica en el Curso Diurno, la cual estará en sintonía con la disciplina concursada.



Por otra parte, los atletas de alto rendimiento del INDER, los cuales no aprueben o no se presenten a los exámenes de ingreso obtendrán de manera directa la carrera de Licenciatura en Cultura Física en el Curso por Encuentros.



A pesar de estas medidas, la Enseñanza Superior mantiene como requisito general aprobar con un mínimo de 60 puntos cada uno de los exámenes de ingreso. Los aspirantes al Curso por Encuentros y la Educación a Distancia deberán aprobar las pruebas al finalizar el primer año de la carrera universitaria obtenida.



Escuche más detalles en el siguiente reporte:





Del Autor