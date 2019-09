Nuevas normas jurídicas para el perfeccionamiento de las CNAs (+PDF)

Nuevas normas jurdicas para el perfeccionamiento de las CNAs (+PDF)





La Gaceta Oficial de la República de Cuba N.º 63 del 30 de agosto de 2019 emitió nuevas normas jurídicas relacionadas con la política de perfeccionamiento del proceso experimental de las cooperativas en sectores no agropecuarios, que entrarán en vigor en noviembre de este año, luego de 60 días de ser publicadas.



Componen estas normas jurídicas un Decreto Ley, un Decreto y dos Resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios.



El Decreto Ley N.º 366 “De las Cooperativas no Agropecuarias” tiene por objeto establecer las normas que regulan, con carácter experimental, la constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores no agropecuarios de la economía nacional, en lo sucesivo cooperativas. Lo dispuesto entrará en vigor a los sesenta días.



La cooperativa es una organización con fines económicos y sociales, que se constituye voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios. El objetivo general de la cooperativa es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva para la satisfacción del interés social y el de los socios; constituye una alternativa para relevar al Estado de la administración de aquellas actividades económicas, productivas o de servicios que no se consideren principales.







La cooperativa posee personalidad jurídica y patrimonio propio; tiene derecho de uso, disfrute y disposición sobre los bienes de su propiedad; cubre los gastos con los ingresos que obtiene y responde por las obligaciones con su patrimonio.



Artículo 5. Las cooperativas no agropecuarias son de trabajo, donde cada uno de los socios tienen como principal contribución su trabajo personal, sin perjuicio de los aportes en bienes y derechos que realicen por mandato de la ley o voluntariamente, con arreglo a lo dispuesto en este Decreto-Ley y su Reglamento.







Los planes de la cooperativa tienen como objetivo contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación desde el ámbito territorial donde realiza sus actividades:

Los socios trabajan para fomentar una cultura cooperativista y satisfacer sus necesidades materiales, de capacitación, sociales, culturales, morales y espirituales, así como la de sus familiares y la comunidad.

Las cooperativas se relacionan entre sí y con otras entidades, estatales o no, mediante contratos, convenios de colaboración, intercambio de experiencias y otras actividades lícitas.

La cooperativa ofrece formación a sus miembros en las actividades a desarrollar con el fin de que estas se realicen con eficacia, eficiencia y calidad; igualmente educa a todos los miembros en los principios del cooperativismo y asegura su formación, particularmente a los que ocupan cargos en la dirección y administración de la cooperativa, para que adquieran o mejoren su gestión administrativa y liderazgo.

La pérdida de la condición de socio aparece en el Artículo 25, el cual expone que la condición de socio se pierde por acuerdo de la Asamblea General, si concurre alguna de las causas siguientes, solicitud propia, previo cumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa, fallecimiento, declaración de incapacidad total, pérdida de los requisitos para ser socio o jubilación, ser sancionado a privación de libertad por más de seis meses, salida en condición de emigrado del territorio nacional, y cualquier otra que se establezca en los estatutos.



La contratación a los trabajadores está expuesta en el Artículo 51.1. Las cooperativas podrán contratar trabajadores hasta tres meses, dentro del año natural, para las actividades y tareas que no puedan asumir los socios en determinado período. La contratación no puede exceder el diez por ciento (10 %) del número de socios de la cooperativa. Los trabajadores que se contraten reciben su retribución y demás derechos, incluyendo los de la seguridad social, de acuerdo con lo que establece la legislación laboral vigente; así como les son aplicables las disposiciones en materia tributaria.



Al expirar el período de tres meses, la cooperativa puede darle la opción al trabajador contratado de solicitar su ingreso como socio si continúa necesitando el servicio, y de no aceptarla, cesa esta relación de trabajo. El ingreso puede ser como socio o socio a prueba, según se considere que está listo o no para realizar las labores que se le asignarán en la cooperativa y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 24 del presente Decreto-Ley; el socio a prueba tendrá los mismos derechos y deberes que el resto de los socios, salvo las excepciones que se establecen en el Reglamento del presente Decreto-Ley.



La extinción de una cooperativa se aprueba por el Jefe del organismo de la Administración Central de Estado o por el Consejo de la Administración Provincial que autorizó su constitución. La cooperativa se disuelve por cualquiera de las causas siguientes, las previstas en sus estatutos, mandato judicial, acuerdo de la Asamblea General de Socios.



El Decreto N.º 356 propone el reglamento de las Cooperativas No Agropecuarias, el cual tiene por objeto establecer los procedimientos y normas para la aplicación de lo dispuesto en el Decreto-Ley N.º 366 “De las cooperativas no agropecuarias”, en lo adelante “Decreto-Ley”.



La cooperativa elabora sus planes anuales, los de ingresos y gastos, así como cualquier otro, dentro del plazo que le resulte necesario para la mejor organización de las actividades que constituyen su objeto social y, en su caso, el encargo estatal. Los planes de la cooperativa se elaboran por el Administrador o Consejo de Administración y, cuando corresponda, se incluyen las acciones necesarias para satisfacer el encargo estatal y otros compromisos prioritarios y se aprueban por la Asamblea General de Socios.



Los socios que en cualquier modalidad se incorporen a la cooperativa después del comienzo de un ejercicio fiscal tienen derecho a cobrar las utilidades que le correspondan de ese ejercicio, en igualdad de condiciones respecto al resto de los socios, proporcionalmente al período trabajado y a su contribución por trabajo individual. Los anticipos de las utilidades a los socios son en efectivo, bienes o servicios y están exclusivamente en proporción a la cantidad, complejidad y calidad del trabajo de cada uno en la cooperativa. El procedimiento de cálculo de la cantidad, complejidad y calidad del trabajo de cada socio con vistas a su retribución, incluidos los que desempeñen funciones administrativas, de servicios internos u otras de carácter indirecto, se establece en los estatutos, en ningún caso la cuantía de la utilidad más alta que corresponda a un socio puede superar en tres veces la menor. El salario de los trabajadores contratados se pacta por acuerdo entre la cooperativa y el trabajador, toma como base el salario mínimo reconocido en el país y la cantidad y calidad del trabajo a realizar.



Las Resoluciones aprobadas N.º 361-2019 establece, entre otros, los impuestos sobre Utilidades, sobre las Ventas, los Servicios y por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, así como la Contribución a la Seguridad Social y en su Disposición Final Segunda, faculta al Ministro de Finanzas y Precios, cuando circunstancias económicas y sociales a su juicio así lo aconsejen, para conceder exenciones, bonificaciones totales, parciales, permanentes o temporales y modificar las formas y procedimientos para el cálculo, pago y liquidación de los tributos.



El Decreto-Ley N.º 366 “De las cooperativas no agropecuarias”, de 19 de noviembre de 2018, en su Disposición Final Quinta encarga al Ministro de Finanzas y Precios de establecer las disposiciones sobre precios y tarifas de los bienes y servicios que producen las cooperativas; la formación de los precios de venta de los suministradores; los mecanismos para fijar los precios de venta de equipos, medios, implementos u otros bienes muebles que se determinen, las regulaciones sobre los bienes del patrimonio estatal y contabilidad de las cooperativas no agropecuarias, así como las cuestiones relacionadas con el Fondo de Fideicomiso.



El Decreto-Ley N.º 306 “Del Régimen Especial de Seguridad Social de los Socios de las cooperativas no agropecuarias”, de 17 de noviembre de 2012, establece el Régimen Especial de Seguridad Social para los socios de estas cooperativas. La Resolución N.º 124, de 28 de marzo de 2016, tal y como quedó modificada por la Resolución No. 486, de 31 de octubre del mismo año, ambas dictadas por la Ministra de Finanzas y Precios, establece el tratamiento de precios y de patrimonio estatal, así como las normas específicas de contabilidad que aplican las cooperativas no agropecuarias, además regula la constitución de un fondo para financiar el capital de trabajo inicial y otros bienes que se determinen venderles a estas formas de gestión, en los casos que no resulten sujetos de créditos bancarios.



