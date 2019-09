Nuevas normas jurídicas sobre el estudio de los trabajadores en Cuba

Nuevas normas jurdicas sobre el estudio de los trabajadores en Cuba

La Gaceta Oficial de la República de Cuba publica, este 5 de septiembre, en su edición ordinaria número 65 de este 2019, cinco normas jurídicas desarrolladas a partir de la Política para el estudio de los trabajadores utilizando el tiempo laboral por interés estatal. El Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Grados Científicos y la formación académica de posgrado, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2018.



Durante una conferencia de prensa, la DrCs. Ondina León Díaz, Directora General de Investigación y Posgrado del Ministerio de Educación Superior (MES) señaló que las nuevas normas responden a la necesidad de elevar la eficiencia, la productividad y calidad del trabajo en Cuba.



"El desarrollo económico y social del país, la actualización de su modelo económico y la necesidad de conocimientos, ciencia, tecnología e innovación requieren garantizar y fomentar la capacitación, superación y el posgrado de trabajadores y cuadros", apuntó León Díaz.



Las normas jurídicas parten de un estudio previo de lo expresado en la Ley 116 del 2013 conocida como Código de Trabajo, el cual en su artículo 39 establece “la obligación del empleador de organizar la capacitación de los trabajadores en correspondencia con las necesidades de la producción y los servicios y los resultados de la evaluación del trabajo”.





- Decreto Ley No.372 del Sistema Nacional de Grados Científicos



-Acuerdo No. 8625 del Consejo de Ministros,



- Resolución No. 138 del Ministro de Educación Superior sobre la formación continua de la educación superior cubana



- Resolución No. 139 del Ministro de Educación Superior sobre el Reglamento del Sistema Nacional de Grados Científicos

- Resolución No. 140 del Ministro de Educación Superior sobre el Reglamento de Posgrado.



Acuerdo 8625 del Consejo de Ministros



• Establece como capacitación, superación y posgrado de especial interés estatal aquellos que resulten necesarios para la entidad teniendo en consideración, entre otros, su contribución para lograr niveles superiores de producción, productividad, eficiencia y calidad de la producción y los servicios, cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de la entidad a corto, mediano y largo plazos.



• Define que las autoridades facultadas para aprobar estas acciones de capacitación, superación y posgrado de especial interés estatal son los jefes de los organismos, OSDE, etc. o el jefe en quien este delegue.



• Regula que se considerará el tiempo dedicado a la capacitación, superación y posgrado de especial interés estatal, como tiempo de trabajo y a estos efectos reciben el tratamiento salarial según la forma de pago.



• Define el tratamiento a los cuadros capacitados por interés estatal que se corresponde con la Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado y el Gobierno. Todo el sistema de preparación y capacitación de los cuadros debe estar en correspondencia con los requisitos de sus funciones y con los resultados que se esperan de su labor.



• Establece que los recién graduados universitarios, tanto asignados a universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, como los asignados al resto de los organismos, podrán ser autorizados por el jefe de su entidad a cursar estudios de maestría, especialidad de posgrado o de doctorado, a partir de haber cumplido el primer año de su preparación para el empleo con resultados satisfactorios y demuestren cualidades político-ideológicas.



• Se prioriza la formación doctoral de jóvenes menores de treinta y cinco (35) años, en particular en los sectores estratégicos, para garantizar profesionales de alta calificación en correspondencia con las demandas del desarrollo económico y social.



• Establece que los profesionales que laboran en el sector no estatal y los que temporalmente se encuentran sin vínculo laboral tienen acceso a las maestrías, especialidades de posgrado y doctorados, de acuerdo con las prioridades que se establezcan por el país y las capacidades disponibles en las instituciones del MES.





Resolución No. 140 del Ministro de Educación Superior: Reglamento de Educación de Posgrado de la República de Cuba



-La educación permanente de los graduados universitarios, tanto del sector estatal como el no estatal; con ese fin, necesariamente se tendrá en cuenta las prioridades que se establezcan por los territorios del país y las capacidades disponibles de las instituciones de educación superior.



-La reducción en horas para obtener un crédito académico; así como el mínimo de créditos totales a vencer en un programa de maestría o especialidad de posgrado.



-Se amplía el concepto de maestría para lograr una amplia y avanzada cultura científica en determinada área del saber, donde se incluye la innovación y las actividades vinculadas al desempeño profesional.



-Se establecen aquellos centros que requieren autorización del Ministro de Educación Superior para impartir superación profesional de posgrado.



-Los títulos de especialista de posgrado y de máster son equivalentes a los efectos nacionales e internacionales.



Decreto Ley No.372 del Sistema Nacional de Grados Científicos y Resolución No. 139 del Ministro de Educación Superior sobre el Sistema Nacional de Grados Científicos



• Responsabilizan al Ministerio de Educación Superior con los procesos de control del proceso de formación doctoral y define un modelo de formación doctoral basado en estándares internacionales que propicia un ambiente de investigación y formación doctoral organizado a través de programas.



• Introducen el concepto de descentralización, el cual trae como consecuencia que los títulos de doctorado sean emitidos por las instituciones autorizadas a partir de su procesamiento por un tribunal de grado de carácter nacional. Esto trae como consecuencia que se le transfiera una alta y compleja responsabilidad a las instituciones autorizadas en cuanto a la ejecución y control del proceso de formación doctoral, otorgamiento del grado científico y custodia de expedientes. Estas funciones durante más de 40 años se ejecutaron de manera centralizada.



• Se posibilita la conformación de tribunales de grado con una cantidad variable de miembros y perfiles científicos de los integrantes lo que permitirá un mejor ajuste tribunal-tesis de doctorado.



• Se introduce el concepto de área del conocimiento con el fin de trascender el enfoque disciplinario clásico.



• Con ello se da cabida a investigaciones interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias para la realización y evaluación de los trabajos científicos conducentes a doctorado que brinden solución a problemas de mayor complejidad.



• Los programas de doctorado se estructuran sobre los principios de la esencialidad en cuanto a un mínimo de formación teórico metodológica, la flexibilidad entendida como la capacidad de auto-refinarse como programa y ajustarse a casos particulares y se centran en la investigación.



• Con ello, se evitan los enfoques curriculares y se vinculan los doctorantes a las investigaciones por intermedio de proyectos de investigación asociados a la solución de problemas reales.



• Se producirá una disminución paulatina en la diversidad de titulaciones cambiando de un modelo de muchas titulaciones diferentes a uno de titulaciones más genéricas y representativas de áreas del conocimiento.



A partir de 2011 se empezó a evidenciar en Cuba una disminución en la cantidad de profesionales que asistían a las actividades de superación y capacitación, así lo afirmó en conferencia de prensa la Dr.Cs Aurora Fernández González, asesora del Ministro de Educación Superior.



"De una manera lenta, la asistencia al posgrado comenzó a disminuir en el país. Era reducido el número de profesionales que se presentaba a los cursos, diplomados, maestrías y doctorados. Esto trajo consigo la necesidad de estudiar a fondo qué estaba pasando", apuntó Fernández González.



Debido a esta problemática se crea en el país un grupo de trabajo para hacer un diagnóstico profundo de la situación de la superación en todos los organismos e instituciones de la Isla.



"Hubo organismos en los cuales los profesionales después de asistir a un curso de superación tardaban luego entre 15 y 20 años en presentarse a otro. Sabiendo la velocidad con la cual se mueve la ciencia, la tecnología y el conocimiento en el mundo actual esto no podía ser posible", acotó Fernández.



Las nuevas normas jurídicas sobre el estudio de los trabajadores y cuadros ayudarán a la Isla cada vez más a alcanzar altos niveles de innovación.

