Nuevas normas para el ordenamiento de la vivienda en Cuba

La Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Cuba numero 33 pública hoy las normas jurídicas que implementan la Política de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones y locales y el cambio de uso y traspaso de los locales. Esta norma jurídica se sustenta en los acuerdos 8574 y el 8575 aprobados por el del Consejo de Ministros.



Un momento esperado y de sumo interés por todos los cubanos lo es la publicación de las normas jurídicas que acompañaran la ya proclamada política de ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones y locales y el cambio de uso y traspaso de estos últimos. Lo que permitirá organizar y legitimar varias cuestiones relacionadas con la vivienda. Así como propiciar la solución habitacional para más de 230 mil familias que poseen locales que no son de su propiedad o sobre los cuales no tienen derecho para que accedan a la construcción por esfuerzo propios.





El objetivo es lograr el ordenamiento y legalización de viviendas sin status por ilegalidades o informalidades en su construcción, así como facultar a los órganos locales del Poder Popular para asignar locales, cuartos y habitaciones para ser convertidos en viviendas adecuadas y transferir en propiedad las viviendas en arrendamiento.



El director de Asuntos Legales de la Vivienda, Santiago Herrera Linares en conferencia de prensa resaltó el carácter humanista de estas normas que promueven el ordenamiento y legalización de viviendas sin status legal.



Normas Jurídicas.





Acuerdo No. 8574 del Consejo de Ministros que aprueba el Reglamento ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales.



Este acuerdo tiene como reglas generales que:



• Los CAP y CAM adoptan medidas organizativas y de control

• Facilitar atención a discapacitados, embarazadas y adultos mayores

• Las personas que no acudan se le aplica el Decreto contravencional vigente

• Tiene un periodo de 6 años a partir de su entrada en vigor

• El precio de locales, cuartos que se entreguen para convertirlos en viviendas adecuadas, se calcula el precio legal como vivienda terminada y se descuenta como depreciación adicional el porciento de ejecución en que se encuentra.

• Se incluyen viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales

• Los que construyeron ilegalmente y violen las regulaciones urbanísticas y territoriales vigentes no se legalizan

• Se tienen en cuenta lo dispuesto en zonas con regulaciones especiales

• Cuando el inmueble está en tierras agropecuarias y forestales, requiere el criterio de la Agricultura.



Los destinatarios son los arrendatarios permanentes de viviendas fondo estatal, usufructuario y ocupante ilegal de cuartos habitaciones y accesorio, viviendas, las viviendas y locales terminados por esfuerzos propios.







Se podrá legalizar: Transferencia de la propiedad de Arrendatarios Permanentes de viviendas del fondo estatal; Transferencia de la propiedad a Usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones y accesorias convertidas en viviendas adecuadas o que puedan serlo; Legalización de viviendas terminadas por el Estado sin cumplir las formalidades legales; Legalización de viviendas terminadas por esfuerzo propio sin cumplir las formalidades legales; Legalización de viviendas en ejecución sin cumplir las formalidades legales; Legalización de locales convertidos en viviendas adecuadas.



” Aquellos que son beneficiados con la entrega de propiedad y que poseen la vivienda en arrendamiento se le reconocerá como precio legal de adquisición de la vivienda el establecido hoy, pero se le descuenta lo que ha pagado como arrendatario y se le tiene en cuenta eso para el monto a pagar. Habrá muchas familias en arrendamiento que ya no tendrán que pagar” aseguró el director de Asuntos Legales de la Vivienda.



Hay un número significativo de arrendatarios que están en virtud de sanciones al amparo de medidas ejecutivas como consecuencia de la confiscación de compra ilegal de vivienda que podrán legalizar su estatus no así “Los que han sido arrendatarios por concepto de medidas derivadas de confiscaciones que se hicieron por sentencia de los tribunales en lo penal, en los decretos 232 (drogas, prostitución, proxenetismo, otros delitos) y el 149 (por enriquecimiento ilícito) son medidas que tienen que cumplir y siguen en el estatus de arrendamiento” puntualizó Santiago Herrera.



El usufructuario no es propietario ni arrendatario (no paga). Este necesita invertir para mantener y después para que sea una vivienda adecuada y posteriormente ser propietario para que pueda adquirir la plenitud de derecho que la legislación cubana le otorga.







La Directora de Inversiones del Instituto de Planificación Física Magalys Rivero Ramírez insistió que la intervención del instituto parte de las regulaciones urbanísticas y territoriales y la transmisión de inmuebles debe ser regulado porque no a todo se le va a poder hacer el proceso. “No se podrá legalizar donde exista un trazado de líneas férreas, líneas eléctricas de alta tensión, en rivera de ríos, en desagües de presas, en costas, en zonas donde hay planificado inversiones. Allí donde haya construcciones de vivienda no se podrá legalizar. Y cuando la persona acuda a la oficina de planificación física para viviendas que están en ejecución tendrá que analizar que si se incluye en algunas de esas variables no podrá legalizarse”



Acuerdo No. 8575 del Consejo de Ministros que aprueba el Cambio de uso y traspaso de locales.



En el acuerdo se encarga al Instituto de Planificación Física la organización y control del Proceso de Cambio de Uso de Locales para asumir funciones habitacionales y otros usos. En correspondencia con lo aprobado en los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Urbanístico.



Con este acuerdo las personas que ocupan locales estatales y ejercieron acciones de construcción (terminadas o no) entran en un proceso de análisis y de ordenamiento y legalización. Aquellas personas que necesiten acometer acciones constructivas, pero tiene una parte adecuada entonces se le reconoce la propiedad a esa parte y planificación física le abre la posibilidad a la licencia de construcción para continuar.



La legalización permitirá a sus ocupantes o beneficiados acceder a la documentación, vías de financiamiento y consiguiente acceso a la solución habitacional. Y de esta forma se satisface aspiraciones a decenas de miles de núcleos familiares, pero también de respeto a la visión flexibilizada en torno a la vivienda y el urbanismo, a la vez que enfrenta lo que no es legalizable.



El próximo lunes 29 de abril en la revista informativa Haciendo Radio comparecerán funcionarios de la Dirección Nacional de Viviendas y del Instituto de Planificación Física quienes ahondarán en los temas referidos.

Del Autor