Nuevo coronavirus existió en Brasil antes de que se revelara oficialmente el primer caso en esa nación

Uno de los mayores centros de investigación científica con sede en Rio de Janeiro, indicó que el coronavirus comenzó a circular en Brasil unos 20 días antes de Carnaval, que arrancó el 21 de febrero, cuando se confirmó de manera oficial el primer contagio en el país.



Lo anterior contradice, los datos oficiales que señalan el primer caso localizado en la nación sudamericana el 26 de febrero, en un brasileño que llegó a la ciudad de Sao Paulo procedente de Italia.



Posteriormente, el día 13 de marzo se dieron las primeras confirmaciones oficiales de transmisión comunitaria en el país, lo que significa que ya no fue posible rastrear el origen del virus.



Sin embargo, el estudio revelado recientemente, sitúa el primer caso de infección por coronavirus entre el 19 y el 25 de enero y un aumento sostenido del número de contagios entre el 2 y el 8 de febrero, coincidiendo con la propagación de la epidemia en América del Norte y Europa.



Para identificar el comienzo de la transmisión, el estudio del centro de Rio de Janeiro, se basa en los registros de defunción y tiene en cuenta que el tiempo promedio entre la infección y las muertes por coronavirus es de aproximadamente tres semanas.



El estudio sobre los orígenes de la infección por Covid-19 en Brasil, hablan de que mientras los países monitorearon a los viajeros, y confirmaron los primeros casos importados de coronavirus, la transmisión comunitaria de la enfermedad ya estaba en marcha.





Entretanto, un hecho más se suma a la polémica manera de manejar la pandemia de Covid-19 que tiene el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro quien decretó actividades esenciales sin consultar previamente a su ministro de salud, Nelson Teich, quien se mostró sorprendido del hecho al ser interpelado por la prensa.



Teich tuvo que improvisar una respuesta para salir del paso. Y agregó: "No es una atribución nuestra, esta es una decisión del presidente".



Anteriormente, el presidente Bolsonaro había justificado su decisión frente a los periodistas que lo abordaron a la salida de su residencia oficial en Brasilia.



"El gimnasio es vida. Las personas están aumentando su colesterol, tienen problemas de estrés. Con los gimnasios tendrán una vida más saludable", dijo el mandatario.



Muchos gobernadores brasileños se muestran contrarios a implementar el decreto de Bolsonaro basándose en el dictamen del Tribunal Supremo Federal que considera que le corresponde a los gobernadores estatales y alcaldes decidir cuales restricciones implementar para contener la expansión del coronavirus.



El gobernador de Ceará, Camilo Santana escribió en su cuenta de la red social que "a pesar de que el presidente emitió un decreto considerando los salones de belleza, las peluquerías y los gimnasios como servicios esenciales, esta ley no cambia el decreto estatal vigente en su localidad, y deben permanecer cerrados".

