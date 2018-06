Nuevo empate en la final del Sub-23 de béisbol





El equipo de Las Tunas volvió a igualar esta tarde la final de la V Serie Nacional de béisbol Sub 23 años, tras vencer en once entradas una carrera por cero a su par de la Isla de la Juventud, forzando un quinto y decisivo juego, que se disputará este sábado.



En un desafío con predominio del picheo, los abridores Yainel Alberto Zayas y Yordey Fuentes, lanzaron en gran forma y abandonaron el juego sin permitir anotaciones.



El zurdo pinero Zayas trabajó durante 8,1 tercio, con solo cinco hits permitidos y ocho ponches propinados, en tanto, el derecho tunero Yordey Fuentes lanzó ocho completas y solo toleró dos inatrapables.



La definición ya con la presencia de los relevistas llegó en la alta del onceno capitulo cuando los visitantes marcaron una carrera, por hit dentro del cuadro de Dailer Peña, avanzó a segunda por boleto a Manuel Alejandro, y entró remolcado por sencillo del antesalista y cuarto bate Denis Peña, ante el derecho Raúl Guilarte, quien cargó con la derrota.



Por su parte, el relevista diestro de Las Tunas, Rodolfo Díaz, entró en el noveno y en tres entradas de labor, solo soportó un imparable y ponchó a cuatro bateadores, para sumar su segunda victoria de la final, la cuarta de los play off , y la novena de toda la temporada.



Los dos últimos out del choque se produjeron en un intento de corrido y bateo de los anfitriones pineros, que no fructificó, pues el bateador en turno se ponchó, y el corredor fue capturado tratando de llegar a la segunda almohadilla.



La final del Sub 23 tendrá definición este sábado en la tarde cuando se efectué el quinto y último choque en el estadio Cristóbal Labra del Municipio Especial.

La Isla ha estado delante dos veces, pues ganó el primer y tercer desafíos, pero los llamados “Leñadores” tuneros, han logrado empatar en dos oportunidades, ganando el segundo juego celebrado en el Mella, y el de este viernes en Gerona.



Números Finales



LTU 1-7-0 (11 entradas)

IJU 0-3-0

