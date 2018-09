Equipos de ultrasonido para centro genético de Pinar del Río (+Audio)



La embajada de Japón en Cuba, a través de la Organización No Gubernamental Humanity and Inclusion, donó al Centro Provincial de Genética Médica de Pinar del Río, dos equipos de ultrasonido de alta definición, que permiten un diagnóstico mayor y la evaluación precisa del crecimiento del feto para la prevención de anomalías en su desarrollo.



Los modernos medios tecnológicos de fabricación japonesa y usados actualmente en todo el mundo, son los primeros que entran al país, como parte de los proyectos de colaboración internacional que desde hace más de dos décadas desarrollan ambas naciones, aseguró el embajador de la nación asiática en la Isla, excelentísimo señor Masaru Watanabe.







Para el especialista de segundo grado Luis Raúl Martínez, con más de dos décadas de experiencia como radiólogo, estos equipos permiten alertar acerca de la posible aparición de anomalías en el crecimiento del feto, en tanto permite realizar otros diagnósticos hasta ahora imposibles de conformar.



El gobierno de Japón ejecuta proyectos de esta categoría de cooperación en Cuba desde 1998, encaminados a complementar acciones que el país no puede cubrir y fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la Isla, colaborando con Organizaciones No Gubernamentales en comunidades locales. Hasta ahora han colaborado en más de 100 proyectos de esta categoría.



Dentro de estos programas de cooperación figura el aseguramiento del diagnóstico y el tratamiento adecuado para las gestantes y los niños, por el impacto que tiene la salud reproductiva en las actividades socioeconómicas del país.



