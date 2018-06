Nuevos oficiales para la defensa de la Patria (+Audio)





Escuche o descargue el audio desde nuestro canal de iVoox.



Con una ceremonia militar, la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armas Revolucionarias (FAR) acogió la graduación de la promoción 65 Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.



Durante unas palabras, la Presidenta de la Comisión Ministerial de Exámenes de esta institución docente, Coronel Anet Álvarez Pérez, exhortó a los egresados a continuar defendiendo los valores enseñados por Fidel.







Ante la presencia de jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y dirigentes del Ministerio de Salud Pública, en el acto se entregó la medalla Ignacio Agramonte de tercera clase a los 10 graduados con título de oro, entre ellos, la estomatóloga Anaymé Mendoza Pereira.







Con egresados de las carreras de medicina militar, estomatología, enfermería y tecnología de la Salud, la ceremonia también fue espacio para la entrega de la Distinción de Servicios Distinguidos de las FAR a 12 graduados con la condición de sobresalientes, uno de ellos, el estomatólogo Javier Cabezas González.



Como parte del acto de graduación, el agregado militar de Vietnam hizo entrega de dos reconocimientos a los graduados más integrales dentro de las carreras de medicina militar y estomatología. Para el graduado de medicina militar, Leonardo Feliciano Fonseca, el Che fue desde un principio un ejemplo a seguir.







Fundada en la década de los ochenta del siglo pasado, la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR tiene como uno de sus principales encargos formar oficiales fieles a la Patria.



Capacitar académicamente a los oficiales para que alcancen niveles superiores en el orden profesional y científico, así como alentar investigaciones encaminadas a elevar la asistencia médica de las tropas, también conforman las misiones de la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR.







Escuche detalles en el siguiente audio:



Del Autor