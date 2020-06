Nunca es tarde para mejorar la inteligencia y prosperar en la vida 2020-06-19 12:01:39 / web@radiorebelde.icrt.cu / Alberto Quirantes





La inteligencia es una de las armas más poderosas con la que contamos en la lucha por la vida. A veces todos necesitamos desconectarnos durmiendo un rato más o viendo programas de la TV sin sentido utilitario, pero los inteligentes retoman su camino en poco tiempo. Pero algunos malos estilos de vida pueden perturbar la salud de nuestros cerebros, incluso aunque no nos demos cuenta.



Alimentar bien al cerebro



La mala costumbre de no aportar a nuestros cerebros nutrientes importantes entorpecen la función de las células cerebrales, sin contar el riesgo futuro de alteraciones mentales como la depresión o la ansiedad, así como enfermedades físicas como el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares e incluso el cáncer. Porque, con una mala nutrición aun si el cuerpo está en reposo, incluso durmiendo, el cerebro y la inteligencia podrían estarse afectando.



Quien no desayuna, puede perjudicar los niveles de azúcar en su sangre durante la jornada diurna; eso es muy perjudicial para el cerebro, especialmente si se repite, pues el cerebro utiliza más energía que cualquier otro órgano del cuerpo y consume hasta el 20% del total de la glucosa disponible, cada día. Más o menos las dos terceras partes de la energía llegada al cerebro a través de la glucosa, se usa para ayudar a las neuronas a enviar señales al resto del cuerpo. El tercio restante junto con otros valiosos nutrientes es para el mantenimiento y cuidado celular adecuados.



Disminuirle al cerebro la nutrición suficiente causa que el cerebro responde con menos rapidez e inteligencia a los estímulos, pues las células cerebrales no tendrán lo necesario para estar saludables y a plena capacidad.



De paso, existe el peligro de la obesidad; ocurre cuando los alimentos que comemos, ricos en azúcares carecen de elementos nutritivos, lo que lleva al deseo de comer en exceso para satisfacer, entre otras cosas, las necesidades de vitaminas y minerales no aportadas al cuerpo; incluso si se come mucho y mal, el cerebro aún estará necesitado de sus nutrientes esenciales.



El cuerpo y el cerebro necesitan azúcar en cantidades adecuadas para funcionar, pero nuestras dietas modernas incluyen demasiadas cantidades y cuando se comen demasiados azúcares de manera frecuente, las células, incluidas las cerebrales, se mantienen en un perjudicial estado de inflamación crónica. También esa dañina llenura disminuye la capacidad del cuerpo para ingerir otros alimentos con nutrientes importantes y se comienza a privar al cerebro de lo que necesita para una inteligencia óptima. Se tendrá un hipocampo más pequeño, la región del cerebro que administra la memoria.



Otro nutriente esencial es el agua, pues como el cuerpo está compuesto por un 70% de ella, este valioso líquido es fundamental para todas las funciones corporales, incluida la función cerebral. En varios estudios, se encontró que la deshidratación afecta funciones como la resolución de problemas complejos, la coordinación y la atención. La sed es un excelente indicador de la necesidad de agua, por eso se debe tratar de beber agua constantemente durante el día para mantener una hidratación estable, incluida la del cerebro.







Ejercicios, sueño y tabaquismo



Los ejercicios físicos combinados con respiraciones profundas, realizados aun dentro del hogar, activan una circulación bien oxigenada en todo el cuerpo incluida la del cerebro.



La falta de sueño hace sentirse lento y olvidadizo al día siguiente, pues el sueño insuficiente sustrae a las neuronas la capacidad de funcionar correctamente, conllevando a lapsos mentales capaces de afectar el trabajo y las relaciones; además, los sentidos y reflejos estarán como apagados, incluso capaces de provocar un accidente peligroso.



La adicción al tabaco daña las membranas celulares y la mensajería entre neuronas en las áreas del cerebro que manejan el equilibrio, la coordinación y las habilidades motoras finas y gruesas. También adelgaza la corteza, donde ocurren procesos que incluyen el lenguaje, la memoria y la percepción.



Abandonar definitivamente tan funesta adicción es muy importante para la salud en general y para ayudar al cerebro a funcionar mejor.



Nunca estresarse



También el estrés crónico negativo puede tener un efecto dañino para todo el cuerpo, pues la hormona cortisol se acumula en el cerebro y causa un daño duradero haciendo que el cerebro se contraiga. Cuando este efecto de contracción afecta la corteza prefrontal, la capacidad de aprender y recordar se ve afectada. Por eso es imprescindible encontrar una manera de relajarse cuando aún es tiempo.



Al final, ganando en inteligencia, se es capaz de ver nuevos caminos, se notarán los cambios hacia una persona más feliz y saludable y comenzará de manera natural un ascenso en una nueva y mejor vida.