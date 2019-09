Obtiene Lizt Alfonso Dance Cuba grandes premios en concurso en Panamá

Obtiene Lizt Alfonso Dance Cuba grandes premios en concurso en Panam

Lizt Alfonso Dance Cuba celebra la conquista por parte de estudiantes de su escuela de ocho Premios Diamantes y otros lauros en la competencia Danza Activa Internacional 2019, en Panamá. En 11 ediciones del concurso de danza más relevante de este país centroamericano ninguna escuela había logrado semejante proeza: coronar la totalidad de sus piezas con el mayor galardón, pues en este certamen el 'Diamante' se ubica en un nivel superior de la medalla de oro. Cada una de las ocho obras presentadas por los estudiantes cubanos cosecharon ese lauro, cinco de ellas acapararon los puestos del uno al cinco en la categoría de Grupo (nivel Intermedio): Agobio, La boda de Luis Alonso, De Cai a Sevilla, Renacer y De contrabando. Los tres primeros títulos antes mentados fueron reconocidos, en ese orden, con las puntuaciones más altas de la categoría y, a la vez, dominaron la modalidad de flamenco en estos mismos lugares, por su excelencia, según consta en los trofeos. El único dueto defendido por LADC, Al aire, ganó también el segundo lugar en la categoría de Dúo/Trio. Los jóvenes de la escuela de LADC recibieron uno de los dos Premios Especiales otorgados por el jurado de la competencia. La Mención Especial del Jurado implicó que los estudiantes de LADC tuvieran que bailar en la gala de clausura la obra Agobio, que impactó durante el concurso por sus acentos y la interpretación concebida por las coreógrafas Diana Fernández y Risel Mayor.



Disponible nuevo portal web de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí



Ya se encuentra disponible el nuevo Portal Institucional de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. A través del sitio se tendrá acceso al catálogo que contiene la información bibliográfica de los documentos procesados y conservados en sus fondos a partir del año 1998. Se podrá solicitar referencias a través del propio portal., así como consultar el Fechario Histórico-Cultural de la República de Cuba del año en curso y la Efeméride del Día. En el portal están disponibles las publicaciones de la institución: Revista de la Biblioteca Nacional, Anales de Investigación, la Revista Digital Librínsula, la Revista para niños y jóvenes y el Boletín Cultural mensual que brinda información sobre todas las actividades culturales que se desarrollan en la institución. Se tendrá acceso además a toda la información sobre el Sistema de Bibliotecas Públicas, el Programa Nacional por la Lectura y la Asociación Cubana de Bibliotecarios. Se puede consultar el espacio noticioso con el quehacer bibliotecario y cultural tanto de la Biblioteca Nacional como de las Bibliotecas Públicas y una información básica sobre la Republica de Cuba, así como un Mapa con la ubicación. Al sitio se puede acceder también a través de los dispositivos móviles. Estas y otras informaciones pueden ser consultadas en la siguiente dirección: www.bnjm.cu



Presentarán obra La caja está cerrada, de Antón Arrufat en el Sábado del Libro





En el espacio Sábado del Libro se presentará el título: La caja está cerrada, de Antón Arrufat, publicado por la Editorial Letras Cubanas, el día 7 de septiembre, a las 11:00 a.m. en la Calle de madera del centro histórico capitalino. Con intenso oficio narrativo, Antón Arrufat invoca en esta novela los aires urbanos y políticos, familiares e íntimos, de nuestros años llamados seudorepublicanos, los cuales adquieren forma rediviva y amena para el lector, en una obra de alcance referencial dentro de la literatura cubana contemporánea y cuyo éxito editorial, tanto en la isla como fuera de ella, se respalda con esta cuarta edición. Se presentará el título: La caja está cerrada de Antón Arrufat, publicado por la Editorial Letras Cubanas en el espacio Sábado del Libro, el día 7 de septiembre, a las 11:00 a.m. en la Calle de madera del centro histórico capitalino.



Reabrirá Gran Teatro de La Habana sus puertas con nueva temporada de Giselle



El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso reabrirá sus puertas el próximo jueves 12 de septiembre, luego de varios meses de reparación, con Giselle, un clásico de la danza mundial interpretado por el Ballet Nacional de Cuba. Las funciones serán el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 a las 8 y 30 p.m. y el domingo 15 a las 5:00 p.m. y los roles protagónicos serán asumidos por la primera bailarina y subdirectora de la compañía Viengsay Valdés, así como por las primera figuras Anette Delgado, Sadaise Arencibia, Grettel Morejón, Dani Hernández, Rafael Quenedit y Raúl Abreu. La venta de entradas para estas funciones comenzará el próximo jueves 5 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en la taquilla del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Luego de estas presentaciones en La Habana, la compañía viajará a México donde presentará este mismo programa en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes.



