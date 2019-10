Obtiene medalla de plata Maylín del Toro en Grand Slam de judo de Abu Dhabi

Obtiene medalla de plata Mayln del Toro en Grand Slam de judo de Abu Dhabi

Maylin del Toro, en los 63 kilogramos obtuvo medalla de plata en el Gran Slam de Judo de Abu Dhabi en la segunda jornada del evento. Ella logró por ippon sus dos primeros combates frente a Shohida Qalandarova de Tajikistán e Isabel Puche de España, en su tercera y cuarta confrontación ganó por wazari a la italiana María Centrachio y a la mexicana Prisca Awiti pero cayó en la discusión del título por ippon frente a la slovenia Tina Trstenjak. Por su parte Onix Cortés venció en su primer encuentro a la camerunesa Otay Arrey por ippon pero cayó por ippon en su segunda presentación ante la británica Sally Conway. El cubano Orlando Polanco (66 kg) constituyó la mayor sorpresa de la primera jornada al obtener medalla de bronce.Para mañana e sábado cerrarán el torneo Kaliema Antomarchi (78) e Iván Silva (90).



Discute hoy Osleni Guerrero semifinales individuales en abierto de Dominicana



El cubano Osleni Guerrero y el guatemalteco Kevin Cordon protagonizarán un clásico continental cuando este viernes se enfrenten en las semifinales de individuales del Abierto de Santo Domingo de Bádminton con sede en la capital de República Dominicana. Osleni, segundo de la siembra, logró avanzar cuando superó al establecido Howard Shu (5/8), de Estados Unidos, con parciales de 21-17 y 21-15, curiosamente con el mismo marcador que le dio la victoria al centroamericano -primero del organigrama- sobre Fabio Caponio, de Italia. Según el sitio tournamentsoftware.com, el consistente Cordon acumula 11 triunfos y 6 reveses ante El Guerrero. El guatemalteco ha sido el campeón en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015, y tercero en Lima 2019, ediciones en que en las dos primeras el cubano consiguió plata y bronce, respectivamente, y quinto en la ciudad peruana. En esta fecha no corrió igual suerte el también antillano Leodannis Martínez, quien no pudo doblegar a Alex Lane (3/4), de Inglaterra, victimario en tres segmentos (21-14, 19-21, 21-4). En dobles masculino Osleni y Leo salieron airosos contra los chilenos Jhon Berdugo y Daine Marulanda 21-13 y 21-14, y jugarán en semifinales ante Xavier Laperrieri y Thien Quan, de Canadá.



Competirá triatleta Leslie Amat en Copa Mundial de Japón



La principal triatleta cubana, Leslie Amat, competirá este sábado 26 de octubre en la Copa Mundial de Miyazaki, en Japón, entre 55 féminas de la categoría élite provenientes de los cinco continentes. Según el portal digital de la Unión Internacional de Triatlón, la lid se efectuará en la distancia media, con 1.5 kilómetros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. El inicio será en una zona de playa, con el agua a temperaturas de 21-22 grados Celsius, donde se realizarán dos vueltas de 750 metros; luego las atletas recorrerán siete veces en bicicleta un trazado de 5.7 km, para concluir con la carrera de cuatro vueltas a un circuito de 2.5 km. La ITU programa desde hoy las actividades de esta parada de la Copa Mundial, con el registro de los participantes, la conferencia de prensa y la fiesta de bienvenida. Hoy viernes se desarrollará la familiarización con el curso acuático y el ciclístico, y la hora de partida de las féminas está fijada entre las 09:30 y 11:30 (hora local). En 2019 Leslie Amat ha escalado cuatro podios panamericanos y ha impuesto marcas personales en diferentes distancias, además de foguearse en el primer nivel mundial y luchar por puntos olímpicos rumbo a Tokio 2020.



Continúa Brasil al frente de la Clasificación mundial de fútbol



La selección brasileña sigue al frente de la clasificación mundial de fútbol por Latinoamérica al ocupar la tercera posición, con mil 715 puntos, divulgó la Federación Internacional de la disciplina (FIFA). Los sudamericanos, pentamonarcas mundiales, escoltan en el listado a los equipos de Bélgica, líder con mil 755 unidades, y al de Francia, segundo (mil 726 rayas). Entre los 10 primeros, Uruguay subió una posición hasta la quinta con mil 642 puntos y Argentina también ascendió una plaza para ubicarse novena (mil 617). Otro plantel de América Latina, Colombia bajó un lugar y ahora aparece en el 10 con mil 615 unidades. Las subidas más fuertes las protagonizaron Turquía y Rusia, quienes ganaron cuatro y cinco peldaños para colocarse en el 32 y el 37, respectivamente.



Entrena selección de Futsal antes de viajar a Brasil



La selección cubana de futsal, viajará el próximo 27 de octubre a Sao Paulo, Brasil, para efectuar una base de entrenamiento, y foguearse de cara al Torneo Premundial de Concacaf. Clemente Reinoso, técnico de la preselección, confirmó la partida hacia el Gigante Sudamericano, donde los atletas permanecerán hasta el 5 de noviembre, y expresó que tendrán poco tiempo para buscar el acondicionamiento y la cohesión entre los jugadores recién llegados. Este primer fogueo será muy importante para ver nuestro nivel competitivo y conocer del internacional, aseguró Reinoso poco antes de comenzar una sesión vespertina en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado. Tenemos un grupo con un 50 por ciento de jugadores de nuevo ingreso y el resto con participación en eventos mundiales, por ello también resulta beneficiosa esta gira, detalló el estratega que buscará la sexta inclusión en campeonatos del orbe durante la cita de Lituania 2020.



Iniciará Liga masculina de balonmano el 4 de diciembre en Villa Clara



La Comisión Nacional de Balonmano tiene lista la próxima edición de su Liga Masculina, que iniciará el 4 de diciembre en Villa Clara. La afectada situación del combustible debido al Bloqueo estadounidense obligó a la reducción del calendario de tres fases a sólo una con la participación de 6 equipos, los anfitriones, Granma, Matanzas, Holguín, La Habana y los campeones santiagueros. Los equipos se enfrentarán todos contra todos a una sola vuelta, sólo 5 juegos, más los 2 para los choques por medallas; corta agenda distante de lo necesario para convertir la lid en espectáculo popular. La brevedad apenas brindará la oportunidad de desarrollo y visibilidad a talentos recién salidos de la categoría juvenil, en pos de incluirse en la preselección nacional, de la cual sólo 4 hombres estarán en la Liga, el resto juega en el exterior.



Se prepara pentatleta Leydi Laura Moya para Tokio 2020



La cubana Leydi Laura Moya tiene hoy la vista puesta en su futura participación en el pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras lograr el boleto en la cita multideportiva continental de Lima, Perú. Sobre su preparación, Moya, monarca de los cinco aros en el evento de la Juventud en 2010, comentó que trabaja en la carrera, porque 'me cuesta el tercero de los cuatro tramos de 800 metros', destaca la publicación Jit. He mejorado la natación y la esgrima, pero solo corremos tres veces en la semana en el Cerro Pelado. Me he propuesto agregar una hora diaria cuando llegue a casa, afirmó la otrora ondina, de 28 años de edad. La pentatleta realizó un repaso de su trayectoria deportiva. Comencé en la natación, pero nunca me subieron al equipo nacional. Después practiqué triatlón y la bicicleta no me gustaba, hasta que llegué a esta disciplina, detalló. En cuanto a sus primeros pasos en esta modalidad de cinco pruebas, indicó que en el inicio 'corría fuerte, pero con una técnica pésima' y 'gracias a mi perseverancia y la ayuda del entrenador Abdel O'Reilly pude seguir adelante'. Además del referido oro olímpico entre menores de 18 años, Leydi Laura suma logros como varios títulos en los campeonatos de Norceca y panamericanos, el cuarto lugar mundial entre juveniles, el décimo en el relevo mixto y el escaño 20 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 201, entre otros. La deportista advirtió que sus metas actuales son llegar bien preparada a Tokio 2020, terminar la Licenciatura en Cultura Física y Deportes y ser mamá para continuar luego.



Avanza suizo Roger Federer a ronda semifinal del Torneo de Basilea



El suizo Roger Federer avanzó a la ronda semifinal del torneo de tenis de esta ciudad, tras la retirada de su compatriota Stanislas Wawrinka, debido a una lesión en la espalda. Tras el éxito del jueves de Wawrinka, número 17 del ranking mundial, sobre el estadounidense Frances Tiafoe (6-3, 3-6, 7-5), millones de personas se frotaban las manos por el duelo ante el tercero del listado del orbe y campeón de 20 Grand Slam, pero el programa fue cancelado. De esta manera, Federer se colocó a solo a dos victorias de defender el título y llegar a las 10 coronas en casa, además de sumar el trofeo 103 de su carrera para quedar a seis del tope histórico de Jimmy Connors, de Estados Unidos. El helvético, de 38 años de edad, enfrentará al ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el serbio Filip Krajinovic. La cita de Basilea, también conocida como Swiss Indoors, forma parte del circuito mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, se juega sobre superficie dura.



