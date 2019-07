Obtienen badmintonistas cubanos cinco medallas de oro en Internacional de México

Obtienen badmintonistas cubanos cinco medallas de oro en Internacional de Mxico

Osleni Guerrero y Taymara Oropesa obtuvieron el título en el Torneo Internacional de Bádminton con sede en la ciudad mexicana de Guadalajara. Osleni se impuso en la discusión del título al mexicano Lino Muñoz a quien superó viniendo de abajo en un peleado partido con marcadores de 20-22, 21-18 y 21-15, en 58 minutos de acción. Igualmente Taimara Oropesa superó 2-0 a la mexicana Marina Ugalde en 31 minutos de partido. También conquistaron títulos las duplas cubanas, los primeros en salir vencedores fueron Osleni Guerrero y Leodannis Martínez, quienes en la final de dobles masculino derrotaron 21-13 y 21-19 a los mexicanos Andrés López y Luis Armando Montoya. Igualmente alcanzó el primer lugar el dúo de féminas integrado por Taymara Oropesa y Yeily Mari Ortiz, quienes doblegaron la resistencia de las guatemaltecas Diana Corleto y Nikte Alejandra Sotomayor. El éxito se concretó en 29 minutos con parciales de 21-13 y 21-18, según refleja el sitio oficial del certamen. Por último, en la modalidad mixta, Oropesa y Guerrero subieron a lo más alto del podio, al vencer 22-20, 15-21 y 21-16 a los aztecas Vanessa Villalobos y Montoya, para así sumar mil 700 puntos en su acumulado del ranking mundial.



Ceden voleibolistas de playa en Mundial de Alemania



Los binomios cubanos cedieron en sus segundas presentaciones en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa que transcurre en la ciudad de Hamburgo, Alemania. Sergio González y Luis Enrique Reyes cayeron en dos sets, con pizarras de 21-12 y 21-16, en tan solo 31 minutos de juego, ante los brasileños Pedro Solberg y Victor Gonzalves, ubicados en el escaño 13 del ranking del circuito mundial. Los sudamericanos fueron mejores en ataque, pero sobre todo cometieron menos errores que los antillanos, lo que sin dudas definió la suerte del cotejo. En la rama femenina, Leyla Martínez y Maylén Delís sucumbieron ante las chinas Fan Wang y Xinyi Xia por no presentación, debido a la lesión de una de nuestras jugadoras. La Federación Cubana de Voleibol confirmó a JIT que la ausencia al partido se debió a un malestar de Maylén en la espalda baja, lo que implicó brindarle atenciones médicas específicas. La lesión no compromete sus compromisos esenciales de la temporada, ni siquiera el venidero partido mundialista. Las próximas apariciones de nuestros elencos se prevén el martes 2 de julio frente a las duplas de Alemania (m) y Japón (f).



Concluyó participación cubana en Liga Can-Am de béisbol



La selección cubana de béisbol que intervino en la Liga Canadiense Americana (Can Am) concluyó su actuación este domingo, tras caer por segunda ocasión consecutiva ante los Chacales de Nueva Jersey, esta vez con marcador de ocho carreras por seis. Con este resultado, los de la Mayor de las Antillas sellaron su exigente peregrinar con ocho victorias y siete derrotas. Los cubanos marcaron sus seis anotaciones con dos racimos de tres en el primer y segundo innings, pero el pitcheo cubano no pudo sostener la ventaja. El abridor del duelo fue Norge Carlos Vera, que en cuatro entradas toleró cuatro anotaciones, dos de ellas limpias. Le siguieron otros cuatro lanzadores; entre ellos Frank Medina, que permitió otras dos, así como Rafael Sánchez, a la postre perdedor del encuentro. Cuba conectó doce indiscutibles, pero no pudo ligar luego de las dos primeras entradas. Raúl González, de 4-2 y dos impulsadas, así como César Prieto, de 5-3 y una anotada, fueron los mejores en la producción ofensiva de nuestro elenco, donde también sobresalió Yosvani Alarcón, de 5-2 y tres impulsadas. Ahora los dirigidos por Rey Vicente Anglada se alistan para enfrentar a una selección universitaria estadounidense, como parte de su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos.



Completos semifinalistas de la Copa de Oro de Concacaf



Estados Unidos completó el cuadro de semifinalistas de la Copa Oro de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol al vencer 1-0 a Curazao.

Los curazoleños, segundos de la llave C, salieron a la cancha sin complejos y lograron un dominio superior de la esférica, buscaron el gol más veces que sus rivales y fueron mejores en la precisión de los pases, pero no pudieron dar la sorpresa. Antes de este partido, también en el mismo escenario y con idéntica pizarra, Jamaica, actual subtitular y dueño de la cima del segmento C, doblegó a Panamá, sublíder del apartado D, para acceder a la antepenúltima etapa. Haití y México se convirtieron en los primeros semifinalistas al aventajar 3-2 y 5-4, en penales tras el abrazo 1-1, la víspera y esta madrugada a Canadá y Costa Rica, respectivamente. Así, por el pase a la final, los haitianos chocarán contra los mexicanos, máximos acaparadores de títulos dorados en estos torneos con siete, en el State Farm Stadium, de Glendale, Arizona, el 2 de julio. Un día después, en el Nissan Stadium, de Nashville, Tennessee, pugnarán los jamaicanos y los estadounidenses, poseedores de seis coronas.



Anuncian calendario de la 59 Serie Nacional De Béisbol



La venidera 59 Serie Nacional de Béisbol ya tiene su calendario oficial, con fecha de arrancada el venidero 10 de agosto, según confirmó a JIT la Dirección Nacional de Béisbol (DNB). La inauguración oficial será en el estadio Julio Antonio Mella, de Las Tunas, donde se enfrentarán ese día los vigentes monarcas, Los Leñadores, frente al subcampeón Villa Clara. La primera fase de 45 juegos se desarrollará hasta el 7 de octubre, dejando los juegos pendientes entre el 8 y el 11 de ese mismo mes. Del 13 al 17 de octubre se celebrarán los play off de comodines, animados por los ocupantes del quinto al octavo lugar en la etapa inicial, en busca de los dos cupos finales para el siguiente segmento, otra vez animado por seis planteles. Para el 18 de octubre se ha previsto la selección de refuerzos, mientras los días 19 y 20 se utilizarán para el Juego de Estrellas. La segunda parte del campeonato se ha enmarcado entre el 17 de octubre y el 24 de diciembre, con apenas dos jornadas (25 y 26) para los desafíos pendientes. El 27 se escogerán los nuevos refuerzos para las semifinales. La postemporada se realizará entre el 4 y el 23 de enero de 2019, como antesala de la presencia en la Serie del Caribe 2020. Isla de la Juventud, Mayabeque, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo jugarán 24 partidos como locales, mientras las restantes selecciones celebrarán 21 con esa condición. Las primeras subseries, además de LTU-VCL, serán las de PRI-GRA, IJV-MAT, IND-CAV, MAY-CMG, CFG-ART, HOL-SSP y SCU-GTM, siempre en casa de los primeros.



Abanderan equipos de judo y hockey a Lima 2019



Los integrantes de los equipos de judo y hockey sobre césped recibieron el gallardete de listos, y la enseña nacional en el Activo de la Dignidad, previo a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. En una ceremonia solemne efectuada en el Bosque de los Mártires del Minint, en el municipio Boyeros, los atletas de esos deportes firmaron el Libro de la Dignidad como parte del compromiso de la delegación cubana que participará en la cita. En nombre de los atletas el judoca Iván Silva, subcampeón mundial de Bakú 2018 en 90 kg, destacó que desde el 26 de Julio todos comenzarán una ardua batalla con el propósito de mejorar la actuación de Toronto 2015. Silva, uno de los fuertes candidatos al oro, reiteró que allí serán dignos herederos de todos los caídos en las luchas de independencia de Cuba, pero sobre todo regresarán con la medalla del honor y la dignidad, como mejor regalo al ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



Se Impone Lisván Valdés en cierre de etapa clasificatoria del balonesto salvadoreño



Lisván Valdés se impuso en el duelo entre habaneros a Orestes Torres en el cierre de la etapa clasificatoria del Torneo de Apertura del baloncesto salvadoreño.

El club Santa Tecla de Valdés dispuso 79×71 de A.D Isidro Metapán, donde milita Torres. Los tecleños se impusieron en un cerrado primer período 17×16, pero en el segundo y tercer actos tomaron ventajas de 19×12 y 25×21, respectivamente, para irse delante en el marcador 61×49, con una diferencia de 12 unidades. En el último cuarto, A.D Isidro quiso darle la vuelta al partido en su cancha Abel Mazariego al aventajar a su oponente 22×18, pero no fue suficiente para lograr la remontada. El capitalino Lisván, con 24 cartones, fue uno de los líderes a la ofensiva de su conjunto, y además recogió seis rebotes y completó dos asistencias, mientras que Orestes registró un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes, con dos pases que terminaron en anotación. Después de este resultado, la tabla de posiciones tiene como líder de la competencia al Santa Tecla con 16 triunfos y dos fracasos, seguidos de A.D Isidro Metapán, con 14 victorias y cuatro derrotas, de ellas dos ante su rival de turno.



