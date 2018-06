Obtuvo su primera victoria pitcher Jonder Martínez en Canadá

El veterano pícher derecho Jonder Martínez se apuntó su primera victoria en la liga Intercounty de Canadá, donde se desempeña con las Panteras de Kitchener. Pese a soportar seis carreras limpias y ocho indiscutibles en 5,2 tercio de labor, el experimentado serpentinero, campeón olímpico en Atenas 2004, fue respaldado a la ofensiva por su equipo, que se impuso al Toronto 11 carreras por ocho. Fue la segunda salida para Jonder en la temporada, en la anterior lanzó de manera impecable durante siete capítulos, en las que no permitió anotaciones y solo le pegaron par de indiscutibles, pero se fue sin decisión.



En el desafío, en el que las Panteras se ratificaron en la cima del torneo con record de 6-2, también tuvieron participación el torpedero Yorbis Borroto y el relevista Miguel Lahera. Yorbis, que cumple su segunda campaña con las Panteras, se fue de 5-2 con cuatro carreras impulsadas, para elevar su average hasta 261 (23-6). Por su parte, el rápido Lahera, trabajó durante una entrada, retiró a los tres bateadores a los que enfrentó, y se acreditó su segundo punto por juego salvado. La novena de Kitchener, subcampeona del pasado año, canceló su partido de este jueves ante el Barrie, por lo que volverá al terreno el próximo domingo cuando enfrenten al London.





Conquistó Cuba tres medallas en Liga de diamante de Roma



Por intermedio del saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, y las discóbolas Yaimé Pérez y Denia Caballero, Cuba conquistó tres medallas en la cuarta parada de la Liga del Diamante de atletismo, con sede en el Estadio Olímpico de Roma. Echevarría, medallista de oro en el Campeonato Mundial bajo techo de Birmingham, Gran Bretaña, en marzo último, volvió a mostrarse competitivo y con su salto de 8.53 metros se agenció la presea de plata, en dura porfía con el sudafricano Luvo Manyonga. Igualmente, en el salto largo otro atleta de la nación caribeña, Maykel Massó, apenas concluyó octavo con discreto resultado de 7.92 metros. También en la capital italiana sacaron la cara por Cuba Pérez y Caballero, ganadoras de las medallas de plata y bronce, respectivamente, como mismo sucedió en Doha, Catar, el pasado día cuatro de mayo, en la apertura de la Liga del Diamante. Pérez, ocupante del cuarto lugar en la justa ecuménica de Londres, repitió su metal plateado en el lanzamiento del disco con envío de 66.62 metros, solo 20 cm por debajo de lo conseguido en suelo catarí.



Llega a Cuartos de final remero Ángel Fournier en Copa del mundo de Belgrado



El remero cubano Ángel Fournier ganó su heat eliminatorio en la primera jornada de la Copa del Mundo con sede en Belgrado, Serbia. Fournier marcó tiempo 7 minutos, 18 segundos y 830 milésimas en la distancia de dos mil metros y se clasificó para los cuartos de final donde tendrá de adversarios a los representantes de Hungría, Alemania, dos de Serbia y Bielorrusia. El mejor tiempo de las eliminatorias lo logró el noruego Kjetil Borch con 7:07:850. Estos cuartos de final tendrán lugar en horas de la tarde.



Comienza hoy semifinal de la zona oriental de la Serie Nacional de Béisbol Sub-23



Las selecciones de Granma y Las Tunas, comenzarán hoy la disputa en pos del ganador de la zona Oriental, en la quinta Serie Nacional de Béisbol Sub-23, pareo que tendrá por sede al estadio bayamés Mártires de Barbados. Roberto González, director de la serie, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que, según estipula el reglamento del torneo, la final de cada zona se disputará en el terreno del mejor de cada región, y los granmenses lideraron con balance de 27 victorias y 13 derrotas. Mientras, los tuneros cerraron a apenas medio juego de los granmenses, con cota de 26 triunfos y 13 fracasos, aunque les quedó pendiente un choque frente a Ciego de Ávila. Una victoria más habría propiciado un empate en la cima, pero no cambiaría el orden de los dos clasificados. Mientras, el federativo cubano al frente de esta serie sub 23, comentó a la ACN que los partidos suspendidos a causa de la lluvia en la zona Occidental, se intentará recuperarlos en la medida en que mejoren las condiciones climatológicas. Hasta el momento, solo Cienfuegos está clasificado para la disputa del primer lugar en ese apartado, pues exhibe 28 éxitos y nueve derrotas. El otro boleto se definirá entre los conjuntos de Isla de la Juventud (22 ganados, 11 perdidos, con siete partidos pendientes), Matanzas (21-14-5) y Pinar del Río (16-13-11).



Compite Lázaro Bruzón en el Campeonato Continental de las Américas



El Gran Maestro cubano Lázaro Bruzón compite desde este viernes en el Campeonato Continental de Ajedrez de las Américas, que se disputa en Montevideo, capital de Uruguay. El antillano, que ahora exhibe Elo de dos mil 646 puntos y ya no figura entre 100 primeros del ranking mundial, va en busca de su tercera corona en estas justas, pues ganó en 2005 (Buenos Aires, Argentina) y 2011 (Toloca, México). La lid, que se extenderá hasta el 10 de junio próximo, otorga cuatro plazas para la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Ajedrez, razón por cual se han dado cita varios de los mejores exponentes del continente, incluido el estadounidense Samuel Shankland (2717), monarca la última edición del Memorial Capablanca y actual campeón de su país. Además, van en busca de los boletos mundialistas los reconocidos argentinos Sandro Mareco y Diego Flores, el peruano Emilio Córdova y el cubano nacionalizado paraguayo Neuris Delgado. El monarca vigente de América es el estadounidense Samuel Sevian, quien con 8,5 unidades lideró la pasada edición, efectuada en Medellín, Colombia.



Vencen los Warriors a Cavaliers en final de la NBA



LeBron James encestó 51 puntos, pero igual sus Cleveland Cavaliers perdieron 114-124 en tiempo extra ante los Golden State Warriors, que comienzan con victoria la final de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Un lapsus mental de J.R. Smith le impidió a los Cavs ganar el primer partido de este 'remake': George Hill falló un tiro libre a 4.7 segundos del final y por alguna loca razón, el veterano escolta capturó el rebote y se alejó. Con semejante regalo, el partido fue a un 'overtime' que nadie esperaba, y ahí los campeones defensores apabullaron a sus contendientes, en partido que cerró con Draymond Green haciendo lo que mejor sabe hacer: provocar. Amén de su medio centenar de puntos, James tuvo ocho rebotes y ocho asistencias; Kevin Love aportó 21 puntos y 13 rebotes, y J.R. encestó 10 unidades en el que pudo ser su mejor partido de estos playoffs, de no ser por su inmenso error. Stephen Curry lideró el ataque con 29 puntos, seis rebotes y nueve asistencias, y sin hacer mucho aspaviento lo escoltó Kevin Durant (26-9-6), en tanto Klay Thompson aportó 24 unidades.



