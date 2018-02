Odebrecht engañó a la justicia para inculpar a Lula

2018-02-16

El conglomerado empresarial Odebrecht presentó a la justicia brasileña documentos falsos con el propósito de incriminar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reportó Prensa Latina. Así lo corroboró un análisis pericial solicitado por la defensa del ex mandatario Lula, y según el cual esa entidad falsificó presuntas pruebas del pago de sobornos a políticos registrados en el sistema de contabilidad paralelo de la empresa conocido como Drousys. El especialista que analizó la documentación anexada por el Ministerio Público Federal en la acusación contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) indicó que algunos extractos bancarios tienen marcas de montaje o de inserciones, además de existir inconsistencias en las fechas de las transacciones y en las firmas. Los documentos analizados forman parte de la operación anticorrupción Lava Jato, que en este caso investiga el uso de un apartamento vecino al del ex presidente Lula en San Bernardo del Campo, cuya adquisición fue presuntamente costeada por la Odebrecht.



Advierte Maduro que asistirá a la Cumbre de las Américas a pesar del rechazo de Perú



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que llueva, truene o relampaguee asistirá a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en próximo mes abril en Perú, a pesar de que el gobierno de ese país asegura que no será bien recibido, publicó la agencia mexicana Notimex. Venezuela llegará a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, y ahí llegará la verdad de Venezuela. ¿Me tienen miedo? ¿No aguantan la verdad nuestra? Yo no les tengo miedo a ustedes, restablezcamos las relaciones de respeto, declaró Maduro. En la rueda de prensa en la casa de gobierno, el mandatario venezolano señaló que con la llegada de gobernantes de derecha en la región ha impuesto un racismo ideológico contra Venezuela. Perú en día pasado había expresado que la presencia del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas los día 13-14 de abril no será bien recibida, luego que en la reciente reunión del Grupo de Lima se acordó desconocer las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el 22 de abril, ante la falta de garantías para unas votaciones justas y limpias.



Bloquea senado de Estados Unidos la revisión de las leyes migratorias



El Senado de Estados Unidos votó la víspera en contra de los cuatro proyectos de leyes migratorias aprobadas en el mes pasado, publicó Telesur. El conjunto de iniciativas incluía una medida republicana, respaldada por el presidente Donald Trump, así como una propuesta bipartidista que estipula la protección legal a los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos conocidos como "dreamers" (soñadores). Esta votación del senado estadounidense contra el paquete de medidas pone a este grupo de inmigrantes en peligro de deportación a partir del próximo 5 de marzo, cuando la Casa Blanca tiene previsto levantar las barreras establecidas durante el mandato de Barack Obama. La votación del Senado se produjo luego de que la Casa Blanca desplegara una intensa campaña para derrocar la propuesta bipartidista, en la que incluso el propio presidente Donald Trump se pronunció por medio de un tuit. Si bien estas medidas migratorias, que Trump había calificado como una catástrofe, incluyen un camino para otorgar la ciudadanía a los dreamers, también estipulaba que se aprobarían 25 millones de dólares que serían destinados al refuerzo de la seguridad fronteriza y la construcción del muro, que separaría a Estados Unidos de México.



Renuncia el jefe de la misión de la OEA en Honduras por sus diferencias con Almagro



El jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, renunció de forma irrevocable, aduciendo falta de apoyo por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien había criticado el funcionamiento de esa misión, reportó la agencia de prensa alemana DPA. He interpuesto en el día de hoy mi renuncia irrevocable a la jefatura de la MACCIH, escribió Jiménez Mayor en una carta pública que divulgó en su cuenta de Twitter, al tiempo que argumentó que mientras Almagro siga en el cargo no habrá garantías de cambio en el trabajo que desarrolla en Honduras esa misión, perteneciente a la OEA. En la carta de renuncia, el ex ministro peruano, Jiménez Mayor le reprocha a Almagro la falta de comunicación que en sus palabras éste ha tenido con él, al grado de no haberlo recibido en Washington el 30 de enero, donde viajó para presentarle un informe. Debo lamentar la falta de comunicación personal del señor Almagro con el jefe de esta misión desde agosto de 2017. Esta tuvo su mayor expresión al no recibirme el pasado 30 de enero; pese a saber que había viajado expresamente para reunirme con él e informarle sobre la situación actual de la misión, señaló el jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor. Un día antes de la renuncia de Jiménez Mayor, Almagro había criticado, en una carta dirigida al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, la falta de resultados de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En el documento de renuncia, Jiménez Mayor, quien fue ministro de Justicia en Perú, hace un recuento de las acciones emprendidas en Honduras en el combate a la corrupción, pero afirma que la falta de apoyo financiero y respaldo de las máximas autoridades de la OEA impiden realizar una labor que brinde los resultados que los hondureños esperan.



