Oficial: Alexis Sánchez ficha por el Manchester United (+Fotos)





El fichaje de Alexis Sánchez por el Manchester United ya es oficial. Así se dio a conocer hoy, tras la incesante catarata de noticias al respecto durante las últimas semanas. Como parte del acuerdo, el atacante Henry Mkhitaryan jugará en el Arsenal.



El chileno, quien portará el dorsal número “7” en la camiseta, expresó al llegar al Old Trafford su emoción por fichar por uno de los clubes más grandes del mundo: “He pasado tres años y medio maravillosos en el Arsenal y vengo con recuerdos positivos de este gran club y sus aficionados. La oportunidad de jugar en este estadio histórico y trabajar con Jose Mourinho era algo que no podía rechazar”.



Alexis mostró además su orgullo de ser el primer chileno de la historia en jugar con el primer equipo de los Diablos Rojos y expresó que espera poder mostrar a toda la afición por qué el club eligió ficharle.







Por su parte, el técnico José Mourinho, valoró al niño maravilla como uno de los mejores atacantes en el mundo, que completará el joven y talentoso grupo de jugadores de ataque.



Señaló que Alexis aportará su ambición, empuje y personalidad, cualidades propias de un jugador del Manchester United y de un jugador para hacer más fuerte al equipo, y hará sentirse orgullosos a los aficionados de la dimensión y el prestigio del club.







De esta forma, la plantilla de Mourinho se ve reforzada con uno de los jugadores más importantes en la actualidad. En el marco de este fichaje, el conjunto de Arsene Wenger obtuvo a Mkhitaryan, atacante que este año estuvo relegado al banquillo del Manchester United.



El armenio, a su llegada al equipo de Londres, expresó que “es un sueño hecho realidad porque siempre he soñado con jugar en el Arsenal. Ahora que estoy aquí, daré lo mejor de mí para hacer historia con este club".









