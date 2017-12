Ofrecerá hoy Yaíma Sáez concierto en el Mella para presentar su producción Armonía (+Video)

Ofrecerá hoy Yaíma Sáez concierto en el Mella para presentar su producción Armonía



La Cantante cubana Yaíma Sáez, con el apoyo de la Egrem y el sello BisMusic, ofrecerá un concierto para promocionar el álbum Armonía, hoy sábado 23 de diciembre en el habanero teatro Mella, actuación que será grabada para la producción de un dvd que acompañará al disco.



El álbum, compuesto íntegramente por canciones de Adolfo Guzmán y Juan Formell, propone con 11 temas un recorrido por una parte poco conocida de la obra de estos grandes de la música cubana. De Guzmán aparecen en la grabación Al fin el amor, Es tan fácil mentir, Seré feliz cuando tú me quieras, y su clásico No puedo ser feliz en un popurrí, donde combina con Tú me haces falta, de Formell, del que también aparecen los títulos Yo soy tu luz, Para ser feliz, Al fin creo en el amor, y Qué voy hacer si tú te vas, entre otras obras.





Inaugurarán en enero en el Memorial "José Martí" exposición “Entre lienzos y esculturas”



El 5 de enero de 2018, en el horario de las 5 de la tarde, se inaugurará en el Memorial "José Martí", en la plaza de la revolución de la habana, la exposición “Entre lienzos y esculturas”, compuesta de 40 obras de la Colección Luciano Méndez. La muestra se compondrá de 5 pinturas sobre lienzo y 5 esculturas de cada uno de los artistas cubanos Roberto Fabelo, Manuel Mendive, Pedro Pablo Oliva y Alfredo Sosabravo.





Llega espectáculo Circo es… a la Sala Avellaneda del teatro Nacional de Cuba



Una propuesta atractiva, sorprendente y llena de emociones es, sin dudas, Circo es…, espectáculo que el Festival Internacional CIRCUBA presentó a lo largo de la isla en el verano 2017, y que ahora llega en calidad de estreno en La Habana para iniciar sus funciones en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba el viernes 29 y sábado 30 de diciembre desde las 5:00pm. En los dos actos y las 15 escenas que conforman Circo es… aparecen entre otros, números la barra rusa de la Compañía Havana, el multipremiado acto de mástil aéreo a cargo de Dayro de la Compañía Acrodance, los cantantes líricos que se desdoblan una y otra vez fusionando un arte considerada elitista en gran parte del mundo, o sencillamente el regreso del popular payaso Pepitín que tendrá a su cargo el difícil arte de hacer reír a todos y los pequeños hermanos Dugues, en un impactante dúo de fuerza, –quizás la mayor certeza de que en la nación caribeña el relevo de esa manifestación está garantizado.



Anuncian programa cultural para despedir 2017 y recibir el nuevo año



Un intenso programa de conciertos que abarcará todo el país para despedir el 2017 y recibir el nuevo año incluirá todas las expresiones musicales de la isla y se ha organizado de manera que en todas las localidades pueda disfrutarse del talento artístico, destacó el viceministro de Cultura Abel Acosta en encuentro con la prensa. Cada territorio tiene su programación, y de forma simultánea, como ya es tradición, el 29 de diciembre en horas de la mañana será el momento de las cantorías infantiles y otras actividades pensadas para los más pequeños, mientras que el 30 será el turno de las bandas de concierto en todas las plazas y parques del país.



