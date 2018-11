Ofrecerán concierto en México Omara Portuondo y la Orquesta Failde

Omara Portuondo y la Orquesta Failde, ofrecerán un concierto único en la ciudad de México, donde la diva interpretará temas de su último disco Omara Siempre. La novia del feeling es bien conocida en México por sus actuaciones con el grupo Buena Vista Social Club, mientras que la orquesta matancera Failde regresa a ese país donde cosecha simpatías por sus interpretaciones del danzón.



Otorgan Premios Platino reconocimiento especial a Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano



Los Premios Platino del Cine Iberoamericano otorgarán un reconocimiento especial al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, de La Habana en su aniversario 40 por su labor de promoción, dedicación y difusión del cine de esta región durante cuatro décadas. Asimismo, por ayudar a enriquecer la identidad cultural latinoamericana y caribeña, bajo la dirección de Alfredo Guevara, Julio García Espinosa, Pastor Vega e Iván Giroud.



Efectuarán en Las Tunas Festival de Música Popular Barbarito Diez 2018



La provincia de Las Tunas será sede nuevamente del Festival de Música Popular Barbarito Diez 2018, que en su décimo cuarta edición, tendrá lugar en la cabecera provincial tunera y en Manatí, del 29 de noviembre al cuatro de diciembre. El programa del festival incluye un evento teórico en la sede la casa de la música, así como un taller teórico práctico sobre el baile del danzón. Se desarrollarán bailables en diferentes espacios y plazas tuneras con el Órgano tradicional y las orquestas Cubaclamé, la Charanga oriental y la Barbarito Diez.



Comenzará Septeto Santiaguero gira nacional



El Septeto Santiaguero, ganador de la más reciente edición del Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Tradicional con su disco A mí qué, realizará una gira nacional entre diciembre y febrero próximos. Así destacó en Santiago de Cuba el director general de la Egrem, Mario Escalona Serrano, quien ponderó los éxitos de esa agrupación en la arena internacional y el logro de incorporar a destacadas figuras como el dominicano José Alberto El Canario.



Ofrecen en La Habana concierto homenaje al compositor Carlos Fariñas



Un concierto homenaje al reconocido compositor cubano Carlos Fariñas, tendrá lugar HOY en el Oratorio San Felipe Neri de La Habana, en el que se interpretará una selección de sus obras. En el recital, fijado para las siete de la noche, intervendrán en calidad de invitados los pianistas Ulises Hernández, Gabriel Chorens, y Yanet Chacón, Anolan González (viola), Zuleida Suárez (guitarra), y la Orquesta del Lyceum de La Habana, dirigida por el maestro José Antonio Méndez.



Honra la UNEAC a director de banda de música de las FAR



El teniente Coronel Ney Miguel Milanés Gálvez, director de Bandas de Música de las FAR, recibirá HOY un homenaje en la sala Villena de la UNEAC. Con 75 años de edad y 58 años de experiencia en el trabajo profesional de músico, el director de Bandas de Música de las FAR, bien pudiera escribir la historia de esa prestigiosa institución.



Exhibirán en Cuba ilustraciones de científica norteamericana



La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí acogerá la exposición de ilustraciones sobre la flora de la nación caribeña, de la científica y artista estadounidense Nancy Kingsbury Wollstonecraft. La muestra forma parte del manuscrito titulado Especímenes de las plantas y frutos de la isla de Cuba, trabajo que realizó la botánica durante su residencia en el país antillano -provincia de Matanzas- entre 1819 y 1828.



