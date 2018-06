Ofrecerán hoy concierto de homenaje a Vilma Espín

2018-06-18 09:22:30 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución de esta capital, ofrecerá hoy lunes, a las 10 de la mañana, un concierto de homenaje a la inolvidable heroína Vilma Espín, con motivo del aniversario 11 de su fallecimiento.

Jóvenes de la Academia de canto Mariana de Gonitch, La Diva de San Petersburgo, dirigidos por el Maestro Hugo Oslé, tendrán a su cargo ese espectáculo in memoriam, en el cual interpretarán obras patrióticas, latinoamericanas y del repertorio tradicional cubano.

El concierto especial "Por siempre Vilma", que será presentado hoy lunes, fue estrenado con gran éxito hace 10 años en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.







Ofrecerá Chucho Valdés concierto junto al pianista italiano Stefano Bollani

El reconocido pianista cubano Chucho Valdés se unirá al también talentoso intérprete italiano Stefano Bollani, para celebrar el próximo jueves 21 de junio el día internacional de la Fiesta de la Música, en un concierto en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

“En el día más largo del año, el solsticio de verano, la cultura cubana y la italiana vuelven a encontrarse para un maridaje que se celebra sobre las notas del jazz. La música de Valdés y Bollani interpretará esa amistad entre Italia y Cuba que encuentra en el intercambio artístico una de sus formas más sublimes”, refiere la nota de prensa del Gran Teatro.

Para esa ocasión, Stefano Bollani regresará a La Habana, “después del gran éxito de sus conciertos del año pasado, cuando fue uno de los huéspedes de honor de la 20ma. Semana de la Cultura Italiana en Cuba. El pianista italiano pertenece a esa generación de jóvenes músicos europeos que se siente igualmente identificado con el jazz americano, la música europea y las tradiciones populares, dejando su impronta personal en todo aquello que interpreta”, agrega el texto.



Dedicarán "El elogio oportuno" al periodista, poeta e investigador Santiaguero Reinaldo Cedeño Pineda

Al periodista, poeta, investigador y animador cultural Reinaldo Cedeño Pineda estará dedicado, en ocasión de su cumpleaños 50, el espacio El elogio oportuno que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo, el jueves 21 de junio, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

Autor de más de una decena de títulos, entre las obras publicadas por Cedeño Pineda aparecen el cuaderno de versos Poemas del lente, el libro de periodismo El hueso en el papel, el volumen de cuentos La edad de la insolencia y la investigación audiovisual A capa y espada, la aventura de la pantalla.

Avalan su labor periodística y literaria, entre otros reconocimientos, los premios Nacional de Periodismo Cultural, Periodístico 26 de Julio y 1º de Mayo, VI Encuentro Iberoamericano sobre Dulce María Loynaz, Nacional de Poesía Regino Pedroso, Hermanos Loynaz de Poesía, Nacional de la Crónica Miguel Ángel de la Torre y accésit del Concurso Internacional de Cuentos Hilando Historias de Mujer de Asturias.

Licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación Social por la Universidad de Oriente, Reinaldo Cedeño Pineda, quien nace en Santiago de Cuba, en 1968, creó el Concurso Caridad Pineda In Memoriam de Promoción de la Lectura y es redactor-reportero de la emisora Radio Siboney, redactor de la página web La isla y la espina y vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Santiago de Cuba.



Convoca Consejo de las Artes Escénicas en Pinar del Río a varios talleres

El Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Pinar del Rio, como parte del XV Encuentro Nacional de Teatro de Pequeño Formato Espacio Vital 2018 a desarrollarse desde mañana 19 al 24 de junio, convoca a actores, actrices, directores, dramaturgos, asesores, instructores, metodólogos, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, a varios talleres.

Los días 20 y 21 de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y el 22 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., en el Museo Provincial de la Música Argelier León, se presentará Textos teatrales y representaciones: la construcción de la mirada crítica, a cargo del doctor en Ciencias Eberto B. García Abreu.

También esos días, en similares horarios, en el Museo Provincial de Historia, el taller versará sobre dramaturgia, a cargo del licenciado Roberto Viña y el máster en Ciencias Maikel Rodríguez de la Cruz.

Los interesados pueden enviar sus solicitudes de inscripción a través de los teléfonos: 48 776768 y 48 750677 en horarios de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o a través del correo electrónico cpae@pinarte.cult.cu. El plazo de admisión vence hoy 18 de junio.







Convoca Cabaret Tropicana a taller de formación para bailarines

Desde hoy lunes 18 de junio y hasta el 31 de julio estará abierta la convocatoria para inscripciones del Taller de formación para bailarines de ambos sexos y modelos figurantes de espectáculos.

Las condiciones de aceptación para las muchachas es tener mínimo una estatura de 1.65 cm y de 1.75 cm para los varones al igual que las modelos–figurantes. La edad estará solamente comprendida entre 18 y 23 años de edad, tener 12 mo. grado de escolaridad vencido, buena presencia física y condiciones para la danza.

El acto de inscripción es personal y se hará en los horarios desde las 11:00am a las 3:00pm en la sede del Cabaret Tropicana (entrada de empleados), sito en Calle 74-A y Línea del Ferrocarril, Marianao, La Habana.

Tropicana es un mítico cabaret cubano con casi ocho décadas de fundación, conocido como el Paraíso bajo las estrellas.



Concluyó en Camagüey proceso de balance de la Asociación Hermanos Saíz

En la provincia de Camagüey concluyó el proceso de balance de la Asociación Hermanos Saíz, previo al tercer Congreso de la organización que agrupa a la vanguardia artística juvenil.

El informe presentado propició el intercambio que evaluó resultados, deficiencias y retos para la próxima etapa de trabajo, para consolidar la labor artística; fortalecer las alianzas con otras instituciones y organismos en el territorio; y mantener la calidad del arte revolucionario, comprometido con la sociedad.

Como parte del proceso orgánico del tercer Congreso, la nueva dirección de la Asociación Hermanos Saíz en Camagüey, está encabezada por Yordan Torres Hernández y como vicepresidentes fueron elegidos, Yanetsy León González y Javier Guerra Carmenate.

En la provincia de Camagüey, poco más de 240 jóvenes, integran la Asociación Hermanos Saíz, con un trabajo de referencia nacional a través de la Casa del Joven Creador, con más de doscientas 50 acciones mensuales y doce eventos anuales, de ellos dos con participación internacional.



(Haciendo Radio)