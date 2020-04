Olímpicos de Tokio serán en 2021 o se cancelarían definitivamente

Olmpicos de Tokio sern en 2021 o se cancelaran definitivamente

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró hoy que sería imposible volver a aplazar los Juegos de Tokio porque Japón sería incapaz de gestionarlos más allá del verano de 2021.



Según Bach, en declaraciones al diario alemán WELT, «nuestros socios japoneses como el Primer Ministro (Shinzo Abe) me dejaron muy claro que Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano».



«Se debe garantizar la disponibilidad de la Villa Olímpica. Lo mismo se aplica a todos los lugares deportivos. No puedes posponer todo eso indefinidamente como lo harías con un torneo de tenis o un partido de fútbol», explicó.



Las Olimpiadas de Tokio pasaron de 2020 a 2021 por los embates de la pandemia de Covid-19 en todo el mundo.



Ese cambio, de acuerdo con Bach, provocó cientos de millones de dólares en costes adicionales para el COI.



El ente rector del deporte mundial decidió aplazar los Juegos y no cancelarlos para poder hacer realidad «el sueño olímpico para 11 mil deportistas de 206 comités olímpicos nacionales y el Equipo Olímpico de Refugiados».



Si todo sale como se espera, la crisis sanitaria será superada en los próximos meses y Tokio podrá acoger los Juegos en el verano de 2021, pero si las cosas llegaran a torcerse aún más, la capital japonesa diría adiós como sede de la próxima cita estival.



En ese último caso, muy poco probable, según expertos, París acogería la venidera cita de los cinco aros, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.



