Omara Durand: Madre y atleta pentacampeona olímpica (+Audio)

La Habana-. A pesar de la compleja situación epidemiológica que vive el mundo y que ha provocado la suspensión de los que serían para ella sus terceros Juegos Paralímpicos, Omara Durand Elías tiene suficientes motivos para estar feliz, podrá besar y abrazar a su pequeña Erika este domingo.



La reina de la velocidad en el mundo para discapacitados, llevaba dos años sin poder estar con su hija, el día de las madres. Su retoño es para ella la medalla más importante.

Estoy aquí en mi casa en Santiago de Cuba, voy a disfrutar a plenitud este domingo. No será con grandes festejos, pero me voy a sentir bien porque estaré al lado de mi niña, ya que llevaba dos años consecutivos que no podía compartir con ella esta fecha tan especial. A pesar del momento difícil que vivimos voy a disfrutar mucho este día.