Oncología y Biocubafarma: un par en dependencia

Cimavax, la vacuna contra el cáncer de pulmón, el Heberferón, fármaco efectivo para el tratamiento del cáncer de piel, el Heberpovac, la vacuna terapéutica contra el cáncer de próstatata avanzado demuestran el desarrollo de la biotecnología cubana en función de la Oncología.



Más reciente, apunta el Dr. Nélido González Fernández, jefe del Grupo Nacional de la especialidad, ha sido la producción, en la Isla, de citostáticos, los llamados sueritos que se utilizan en la quimioterapia, uno de los mayores logros de la industria biofarmacéutica en esta área de la salud. “Antes se importaba y ahora se fabrican aquí, lo que reporta un ahorro considerable para la economía del país”.





“Esta industria es líder en la producción de vacunas y de anticuerpos monoclonales. Tenemos el Nimotuzumab, que se utiliza terapéuticamente en tumores de cuello, de la vía digestiva, del sistema nervioso y más reciente lo que ha traído a Cuba nuevas miradas, que es Cimavax, la vacuna contra el cáncer de pulmón”.



Para el tratamiento del dolor (síntoma principal en un tercio de quienes están en tratamiento activo y en dos terceras partes de los enfermos muy avanzados, según apunta un estudio de la Dra. Sarah María Regueira Betancourt) la industria biofarmacéutica produce fármacos genéricos.



“Esperamos que muy pronto se incorporen otras fórmulas farmacéuticas para el manejo del dolor, en el caso de la Morfina, tratar de desarrollar formas orales, para no tener que inyectar tanto al paciente”.



Sobre la disponibilidad de estos tipos de medicamentos en las farmacias el también Jefe del Servicio de Cabeza y cuello del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) manifestó: “La situación de los medicamentos no se puede aislar del análisis económico. Realmente el tema del bloqueo afecta notablemente esta área de la sociedad. Es verdad que en algunos momentos no ha existido estabilidad en el surtido de las farmacias”.







Señaló el galeno, con más de tres décadas de experiencia, que es en ese momento donde entra en acción la necesidad de que el médico estudie, se actualice, pues existen otros medicamentos sustitutos.



El binomio instituciones de Salud y BIOCUBAFARMA constituyen un par en dependencia. En las instituciones de salud se desarrollan los ensayos clínicos y la industria biofarmacéutica produce medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología para los hospitales.

